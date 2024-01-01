Альтернативи - UbiOps
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений...
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub – це місце, де люди створюють наукові проекти даних. Використовуйте DAGsHub, щоб знаходити, відтворювати та робити внесок у ваші улюблені проекти науки про дані.
RunLve
web.runlve.com
Runlve знаходиться в центрі революції ШІ. Runlve надає інструменти науки про дані, MLO, а також керування даними та моделями, щоб надати нашим клієнтам і спільноті можливості ШІ для просування їхніх проектів.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
Qlik
qlik.com
Qlik® допомагає вам використовувати ваші дані для вирішення проблем, досягнення нових цілей і задоволення критичних потреб бізнесу. Все починається тут. З лідером галузі в інтеграції даних і аналітичних рішеннях, які підтримують вашу стратегію ШІ.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.
Pecan
pecan.ai
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики від Pecan створено для впливу. Отримуйте точні, дієві прогнози за кілька днів і розкрийте потужність AutoML.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® — це уніфікована платформа автоматизації даних і аналізу рішень, яка об’єднує дані з багатьох джерел для надання інтелектуальної інформації та своєчасної інформації, яка, у свою чергу, надає підприємствам чіткість, необхідну для прийняття критично важливих рішень. 4 стовпи Infoveave®: * ...
HIRO
hiro.so
Хіро створює інструменти для розробників, які перетворюють Web3 на Bitcoin. Набір інструментів Хіро розкриває весь потенціал біткойнів за допомогою смарт-контрактів, цифрових активів і децентралізованих програм.
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі р...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (компанія OVHcloud) — це перша наскрізна багатохмарна платформа для створення, розгортання та масштабування додатків і алгоритмів даних виробничого рівня. Ми об’єднуємо Data Engineering, Data Science і Business Intelligence в автоматизоване інтегроване середовище, щоб досягти швидшого окупа...
Exploratory
exploratory.io
Простий користувальницький інтерфейс Exploratory дає змогу будь-кому використовувати Data Science для швидкого вивчення даних, відкриття глибшої інформації та ефективного спілкування.
evoML
evoml.ai
evoML дає змогу науковцям, інженерам і бізнес-лідерам пришвидшити створення ефективних моделей ML від місяців до тижнів і підвищити ефективність коду ML для швидшої роботи та підвищення прибутковості.
Spotfire
spotfire.com
Програмне забезпечення Spotfire®, бізнес-підрозділ Cloud Software Group, надає потужну аналітику для самообслуговування для підприємств, які потребують великих даних. Spotfire виходить за рамки простих інформаційних панелей заднього виду, щоб запропонувати єдину платформу візуальної аналітики для д...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану ...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулюванн...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon – це компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає інноваційні рішення з відкритим кодом для планування робочих місць, автоматизації ІТ, прискорення та масштабованості, великих даних, розподілених обчислень і оркестровки додатків. Activeeon допомагає компаніям автоматизувати с...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (надалі — Engine) — це платформа Data Science and Machine Learning (ML), яка дає змогу всім, навіть початківцям користувачам, створювати високопродуктивні програми ML за лічені хвилини чи години, а не тижні чи місяці – ні. необхідне кодування. Простий у користуванн...
TeleSign
telesign.com
Telesign надає Continuous Trust™ провідним глобальним підприємствам, об’єднуючи, захищаючи та захищаючи їхню цифрову ідентифікацію. Telesign перевіряє понад п’ять мільярдів унікальних телефонних номерів на місяць, що представляє половину мобільних користувачів у світі, і надає критичну інформацію пр...
Deci AI
deci.ai
Deci дозволяє глибокому навчанню реалізувати свій справжній потенціал, використовуючи ШІ для створення кращого ШІ. Завдяки наскрізній платформі прискорення глибокого навчання компанії розробники штучного інтелекту можуть створювати, оптимізувати та розгортати швидші та точніші моделі для будь-якого ...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа штучного інтелекту без коду, яка допомагає дослідникам обробки даних, експертам у галузі та зацікавленим сторонам у бізнесі безперебійно розробляти та розгортати рішення штучного інтелекту. Decanter AI надає підприємствам технології машинного навчання світового рівня за допомо...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer є провідною у світі платформою для обміну майнерами, де користувачам надається повний спектр рішень для майнінгу криптовалют і хмарного хостингу. Це перша в світі платформа, яка забезпечує реальну обчислювальну потужність для найменшого 1 TH.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai має на меті стати технологічним партнером ШІ для підприємств. Його продукт, AlgForce Copilot, створює рішення «AIGC+Data Insight». Використовуючи генеративний штучний інтелект і механізми з низьким кодом, він допомагає нетехнічному персоналу на підприємствах надсилати запити до баз дани...
Accern
accern.com
Accern є провідною NLP-компанією, яка надає підприємствам можливість розробляти галузеві рішення. Пропонуючи комплексну платформу NLP, моделі, дані та чат, адаптовані для багатьох галузей, компанія прискорює окупність провідних організацій у сфері фінансових послуг, уряді та інших сферах. Завдяки сп...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm є піонером галузі та лідером штучного інтелекту для підприємств, а також найбільшим учасником китайського ринку штучного інтелекту, орієнтованого на прийняття рішень. Компанія надає наскрізні рішення штучного інтелекту корпоративного рівня, обслуговуючи галузі, включаючи, але не обмежуючис...
Zerve
zerve.ai
Наука про дані та середовище розробки штучного інтелекту, створене для команд, які займаються розробкою коду. Легко перетворюйте прототипи на програмне забезпечення, готове до розгортання самостійно або для передачі команді інженерів для розгортання.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — це платформа самообслуговування для інженерів ML для визначення конвеєрів у реальному часі над необробленими даними подій. Підключайте свої потоки подій, оголошуйте свої трансформації та миттєво обслуговуйте функції онлайн і офлайн. Повторне впровадження не потрібне — немає інфраструктури ...
Sensetime
sensetime.com
Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.
Qwak
qwak.com
Qwak — це повністю керована, доступна та надійна платформа штучного інтелекту, яка дозволяє фахівцям-практикам перетворювати та зберігати дані, створювати, навчати та розгортати свої додатки штучного інтелекту, а потім контролювати весь їхній конвеєр на одній платформі. Розрахункова модель ціноутво...
HyperSense
hypersense.subex.com
Штучний інтелект HyperSense розроблено з нуля як хмарне контейнерне рішення на основі мікросервісів і підтримує CI/CD із безперервним оновленням. Це забезпечує гнучкість, масштабованість і еластичність. Він створений на основі найкращих і новітніх технологій і має масштабованість, щоб задовольнити о...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi виробляє найшвидший і найпотужніший у світі математичний вирішувач оптимізації – Gurobi Optimizer – який використовується провідними світовими компаніями в більш ніж 40 різних галузях для швидкого вирішення складних реальних проблем і прийняття автоматизованих рішень, які оптимізують ефективн...
Graphext
graphext.com
Graphext — це вдосконалене аналітичне рішення, яке допомагає компаніям приймати кращі рішення на основі даних. Ми збираємо їхні дані, збагачуємо їх і надаємо потужний візуальний інтерфейс для пошуку корисної інформації про їхніх клієнтів, ринок і продукти.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai є провідним корпоративним постачальником програмного забезпечення ШІ для прискорення цифрової трансформації. C3 AI Academy пропонує навчальний досвід, який дає змогу розробникам і дослідникам обробки даних досягти успіху, незалежно від рівня їхнього досвіду. Курси ознайомлюють студентів з осн...
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic, ключова частина D2C Consulting Group, стоїть на передньому краї цифрових інновацій у сфері страхування та охорони здоров’я. Наша платформа робить революцію в галузі, автоматизуючи та оцифровуючи весь життєвий цикл операцій, включаючи продажі, адаптацію, котирування, андеррайтинг, обробку ...
Kortical
kortical.com
Kortical — наскрізна платформа ML, яку можна редагувати в коді, створена для спеціалістів із обробки даних, які допомагають у підготовці даних, створенні моделей ML, розгортанні масштабованих моделей кількома клацаннями миші та керуванні ними за допомогою функцій ML Ops. Kortical відрізняється тим,...
Trendskout
trendskout.com
Розкрийте силу ШІ та автоматизованого машинного навчання Trendskout усуває дорогий і трудомісткий проектний підхід типових реалізацій ШІ. Наше програмне забезпечення зі штучним інтелектом готове покращити ваш бізнес прямо з коробки та пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, який робит...
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics допомагає організаціям використовувати дані, щоб отримати конкурентну перевагу в тому, як вони ідентифікують, залучають і залучають свою аудиторію. Завдяки потужному поєднанню найкращих у своєму класі даних, передових програмних рішень і міждисциплінарної команди дослідників даних, р...
Peak
peak.ai
Peak – це компанія, що займається штучним інтелектом, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти підприємствам використовувати потенціал штучного інтелекту для збільшення доходів, збільшення прибутку та ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функ...
Datagran
datagran.io
Простий інструмент, який об’єднує всю компанію за допомогою даних, включаючи експертів і неекспертів. Створювати складні моделі та аналізувати, ділитися ними та вживати заходів на їх основі.
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) була заснована в 2013 році, зосереджуючись на безперервному розвитку та створенні автоматичної платформи обробки даних, зосереджуючись на забезпеченні повного набору платформи розробки для науковців із обробки даних і практиків штучного інтелекту, а т...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition спеціалізується на використанні передового штучного інтелекту для автоматизації введення складних даних. PaperEntry AI, наша безмежна технологія AI, оптимізує складні документи на митниці та за її межами, включаючи комерційні рахунки-фактури, пакувальні листи, PGA тощо. PaperEntry AI...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI і Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільн...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. Tr...
KNIME
knime.com
KNIME допомагає окремим особам і організаціям зрозуміти дані. Програмне забезпечення KNIME об’єднує світи інформаційних панелей і розширеної аналітики за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який підходить усім, хто працює з даними. Це дає змогу більшій кількості бізнес-експертів бути самод...
Explorium
explorium.ai
Explorium — провідна компанія з обробки даних, яка використовує технологію GenAI для створення найбільшої в світі колекції зовнішніх даних преміум-класу найвищої якості, що дає можливість компаніям приймати точні рішення щодо виходу на ринок. Завдяки нашому глибокому досвіду в галузі даних і багатор...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштовани...