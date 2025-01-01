Альтернативи - Turbot Pipes

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery - це інструмент для інтеграції даних, який витягує, трансформує та завантажує конфігурації з API в різні хмарні сховища для подальшого аналізу.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.

nOps

nOps

nops.io

nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.

Tufin

Tufin

tufin.com

Tufin - платформа управління політикою безпеки для автоматизації завдань захисту мереж і хмари, забезпечуючи центризоване дотримання норм та управління ризиками.

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware - це платформа для управлiння хмарами, що надає інструменти для моніторингу, управління витратами, безпекою та відповідністю у хмарному середовищі.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.

AlgoSec

AlgoSec

algosec.com

Torq

Torq

torq.io

Torq - це платформа гіперавтоматизації для кібербезпеки, яка автоматизує робочі процеси та допомагає швидко реагувати на інциденти безпеки.

Stream Security

Stream Security

stream.security

Додаток Stream Security забезпечує виявлення загроз у режимі реального часу без агентів, надаючи необхідну інформацію для швидкого реагування.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle - це сканер безпеки для хмарних платформ, який автоматично перевіряє наявність понад 300 вразливостей, спрощуючи управління безпекою для команд.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.

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