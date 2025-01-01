Альтернативи - Turbot Pipes

Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
SafeBase
safebase.io
SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery - це інструмент для інтеграції даних, який витягує, трансформує та завантажує конфігурації з API в різні хмарні сховища для подальшого аналізу.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.
nOps
nops.io
nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.
Tufin
tufin.com
Tufin - платформа управління політикою безпеки для автоматизації завдань захисту мереж і хмари, забезпечуючи центризоване дотримання норм та управління ризиками.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware - це платформа для управлiння хмарами, що надає інструменти для моніторингу, управління витратами, безпекою та відповідністю у хмарному середовищі.
Plerion
plerion.com
Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.
AlgoSec
algosec.com
Torq
torq.io
Torq - це платформа гіперавтоматизації для кібербезпеки, яка автоматизує робочі процеси та допомагає швидко реагувати на інциденти безпеки.
Stream Security
stream.security
Додаток Stream Security забезпечує виявлення загроз у режимі реального часу без агентів, надаючи необхідну інформацію для швидкого реагування.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle - це сканер безпеки для хмарних платформ, який автоматично перевіряє наявність понад 300 вразливостей, спрощуючи управління безпекою для команд.
Orca Security
orca.security
Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.
Lacework
lacework.com
Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.
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