Альтернативи - Trueleads

Lusha

lusha.com

Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у ​​потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...