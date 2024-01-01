Альтернативи - Trotto
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Beacons
beacons.ai
Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — це оригінальний засіб скорочення URL-адрес, який скорочує ваші громіздкі посилання до більш керованих і зручних URL-адрес.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Отримайте максимум від своїх посилань на Instagram і TikTok. Створюйте короткі посилання, унікальні сторінки OneLinkBio та отримуйте належну статистику відвідувачів.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.
Pixel
pxl.to
Pixel допомагає компаніям сяяти, перетворюючи їхні посилання на потужні маркетингові інструменти.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.
Dub
dub.co
Альтернатива Bitly з відкритим кодом. Dub — це програма для скорочення посилань із відкритим вихідним кодом із вбудованою аналітикою та безкоштовними доменами.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny допомагає створювати, відстежувати та аналізувати кожну взаємодію з вашими фірмовими короткими посиланнями. Дрібні особливості: * Скорочення посилань * Фірмовий домен * Спеціальне коротке посилання * Аналітика в реальному часі * Варіація посилання * Географічний зв'язок * Перенацілення Pixel *...
Onelink.to
onelink.to
Спростіть завантаження додатків за допомогою onelink.to all stores
cutt.ly
cutt.ly
Відчуйте повний контроль над своїми короткими посиланнями Повна платформа URL Shortener, керування посиланнями, аналіз посилань, глибокі посилання, генератор QR-кодів і посилання в біографії. Скорочуйте, брендуйте, керуйте, відстежуйте та діліться своїми посиланнями без зусиль.
GoLinks
golinks.io
Інтуїтивно зрозумілий, безпечний, перейдіть за посиланнями, якими спільно користуються команди. GoLinks® підвищує продуктивність, допомагаючи командам швидко знаходити інформацію та обмінюватися нею за допомогою коротких посилань, які запам’ятовуються під назвою go/links.
Incises
incises.com
Інструмент All in One Link - Incises.com. Інструмент преміум-посилання для додавання заклику до дії на будь-якій сторінці, посилання на біографію, націлювання на кілька пристроїв/географічне націлювання на одне посилання та скорочення Url.
Upslash
upslash.io
Допоможіть командам швидко знаходити інформацію та обмінюватися нею за допомогою коротких посилань, які легко запам’ятати, які називаються переходами.
Tapper
tapper.ai
Tapper надає сучасним командам маркетингу розумне посилання для кожної кампанії. Посилання на бренди, перенаправлення, перенацілювання, глибокі посилання, аудиторії для тестування A/B і точне вимірювання ефективності ваших кампаній на різних платформах і каналах.
T.LY
t.ly
T.LY — це служба найкоротших посилань у світі для відстеження, брендування та обміну короткими URL-адресами.
RetargetKit
retargetkit.com
Відстежуйте свої кліки та коефіцієнти конверсії, збирайте потенційних клієнтів, створюючи веб-сторінки для своїх партнерських продуктів на платформі «все в одному» за кілька кліків.
Linkly
linklyhq.com
Linkly дозволяє зробити будь-яке посилання посиланням для відстеження. Linkly полегшує відстеження посилань і перенаправлення. Створюйте прості, красиві та фірмові з перенаправленнями, ретаргетингом тощо. Ви можете додати пікселі перенацілювання, відстеження конверсій, власні домени, інтелектуальне...
y.gy
app.y.gy
Створюйте короткі та незабутні посилання, які збільшують конверсію Перетворіть довгі та складні посилання на короткі та такі, що запам’ятовуються, які можна використовувати в електронних листах, соціальних мережах тощо. * Використовуйте y.gy або свій власний домен. Ми пропонуємо можливість викорис...
Urless
urless.com
Urless — це служба, яка перетворює довге посилання на більш керовані та зручні URL-адреси, створені за допомогою потужних інструментів, які допоможуть вам розвивати та захищати свій бренд. Він пропонує генератори QR-кодів з аналітикою для відстеження, створення цільових сторінок, цифрових візитних к...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io — це автентичні фірмові короткі посилання NextGen. Створюйте унікальні, змістовні короткі посилання, щоб визначити ідентичність вашого бренду, підвищити зацікавленість і підвищити рейтинг кліків. Повідомте своїм клієнтам, що ваша компанія надіслала URL-адресу, і зробіть посилання, якими в...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Контролюйте свої посилання за допомогою розширених функцій для скорочення, націлювання та відстеження. * Повна платформа керування посиланнями для брендування, відстеження та обміну короткими посиланнями. * Ознайомтеся зі своєю аудиторією за допомогою нашої детальної статистики та краще зрозумійте ...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in — це динамічна та інноваційна онлайн-платформа, яка дає можливість окремим особам, компаніям і впливовим особам оптимізувати свою присутність в Інтернеті. Наші передові рішення включають скорочення посилань, сторінки з біографією та генерацію QR-коду, які створені для оптимізації ваших ци...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub — це платформа, яка спрощує керування веб-сайтами для окремих осіб і компаній. Наші інноваційні інструменти спрощують перенаправлення URL-адрес, моніторинг відвідуваності веб-сайту та керування доменними іменами. Незалежно від того, чи ви підприємець, маркетолог чи веб-розробник, у RedirHub...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy забезпечує безпечні тунелі до локального хосту для легкого обміну веб-сайтом або додатком. Створюйте тунелі HTTP, TCP або TLS для свого Mac / ПК, навіть якщо він знаходиться за брандмауером і NAT. Не потрібно налаштовувати хмару чи сервер для розміщення ваших веб-сайтів або програм. Pinggy н...
LinkerFit
linkerfit.me
Універсальний засіб скорочення посилань, який пропонує низку потужних функцій. Це дозволяє швидко скорочувати довгі URL-адреси до лаконічних посилань, якими можна ділитися. Крім того, він забезпечує функціональність для створення QR-кодів, що полегшує користувачам доступ до вашого вмісту за допомого...
Katana Run
katana.run
Katana.Run — це цифрова платформа для скорочення URL-адрес, призначена для спрощення й оптимізації процесу перетворення довгих посилань на стислі URL-адреси, якими можна ділитися. Його можливості виходять за межі простого скорочення посилань, пропонуючи такі функції, як налаштування посилань, інтегр...
Bitelink
bitelink.co
Ласкаво просимо до Bitelink — місця, де інновації зустрічаються зі зручністю у світі керування посиланнями. Попрощайтеся з громіздкими URL-адресами та привіт елегантним ресурсам, якими можна ділитися, які є потужними! Чому Bitelink? * Перетворюйте довгі складні URL-адреси на стислі потужні посиланн...
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io дозволяє збільшити рентабельність інвестицій від посилань, якими ви ділитеся, дозволяючи вам скорочувати, брендувати та оптимізувати ваші URL-посилання за допомогою привабливих закликів до дій, перенацілювання пікселів і перетворюючи кожне посилання, яким ви ділитеся, на фірмовий актив. О...
URL180
url180.com
Розкрийте силу вашої цифрової присутності. Знову залучайте свою аудиторію, створюйте цінних потенційних клієнтів і монетизуйте вміст. Скорочуйте URL-адреси, створюйте сторінки з біографічними посиланнями, користувацькі QR-коди, посилання на vcard, посилання на файли тощо.
Teenyfy
teenyfy.com
Легкий для розуміння URL Shortener і Link Management Platform з брендованими URL-адресами та численними основними моментами та постійним детальним дослідженням. Наші короткі з’єднання знають, як, коли та де хтось клацнув або зв’язався з вашими скороченими з’єднаннями та багато іншого.
ShortSwitch
shortswitch.com
Спеціальна служба скорочення URL-адрес, яка дозволяє використовувати власний домен або субдомен. Ваші користувачі знатимуть, що вони натискають надійні посилання, оскільки це ваш домен. Лише авторизовані користувачі можуть створювати посилання на вашій службі коротких URL-адрес. У твітах відображати...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk — це 100% безкоштовна платформа, яка дозволяє вам створювати персоналізовану та легко настроювану сторінку, на якій містяться всі важливі посилання, якими ви хочете поділитися зі своєю аудиторією. Його можна використовувати на соціальних платформах, таких як Instagram, TikTok, Twitch, Facebo...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink — це платформа, яка пропонує набір інструментів, які дозволяють цифровим маркетологам максимально ефективно використовувати свою роботу. Ця платформа пропонує різні типи інструментів цифрового маркетингу, які дійсно працюють. За допомогою цього програмного забезпечення для цифрового марк...
once.to
once.to
once.to — це сучасний, ефективний, багатофункціональний засіб скорочення URL-адрес (засіб скорочення посилань), який пропонує широке відстеження кліків і аналітику посилань, правила націлювання, відстеження параметрів UTM, A/B-тестування тощо. Він також легко інтегрується з іншими службами за допомо...
Neontools.io
neontools.io
Neontools — це безкоштовний набір інструментів онлайн-маркетингу 8-в-1, який робить цифрові інструменти доступними для всіх. Включно з аналізатором хештегів, створенням коротких посилань, мікроцільовими сторінками тощо – усі необхідні маркетингові інструменти для вашого бізнесу в одному місці.
UTM Link
utmlink.io
Створюйте, керуйте, відстежуйте та діліться своїми фірмовими короткими посиланнями за допомогою UTMLink.io. Нехай ваші клієнти почуваються в безпеці, натискаючи ваше фірмове посилання. Потужність агентств і маркетологів, що керуються даними: * Швидке + безпомилкове створення посилань * Автоматичні ...
Uplifter
uplifter.ai
Створюйте куленепробивні UTM-посилання для відстеження всіх ваших маркетингових кампаній. Надсилайте надійні дані в Google Analytics і Adobe Analytics. Перетворіть ці дані на корисну інформацію. Uplifter знімає важку роботу з аналітики та допомагає маркетологам діяти… швидше. Uplifter розроблено...
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me — це безкоштовний інструмент для скорочення URL-адреси або зменшення посилання. Використовуйте наш URL Shortener, щоб створити скорочене посилання, яке легко запам’ятати. * Легке скорочення: Goo-Gl.me легко та швидко, введіть довге посилання, щоб отримати своє скорочене посилання. * Стати...
Foxly
foxlyme.com
Програма скорочення посилань Foxly містить численні функції, які дозволяють налаштувати ваше скорочене посилання та створити ідеальний заклик до дії, а також можливість відстежувати та взаємодіяти з вашими підписниками щоразу, коли ви ділитеся з ним своїм вмістом. Він починається з клацання. Вам не...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — це нова програма для скорочення URL-адрес із вбудованою аналітикою. Ви повинні повністю розглянути можливість переходу на нього, оскільки він: * блискавично швидкий, * постачається з додатковими інструментами, такими як генератор динамічного QR-коду, віртуальний менеджер візиток тощо, * з...
Tapz
tapz.in
Перетворюйте відвідувачів свого сайту на клієнтів, залучаючи їх через Tapz, і збільшуйте аудиторію за допомогою інструментів просування, віджета соціальних мереж і платформи соціальних чатів.
lc.cx
lc.cx
Lc cx — це проста й потужна маркетингова платформа для створення та керування посиланнями, яка дозволяє створювати, публікувати та ділитися короткими посиланнями з вашими спільнотами за допомогою назви вашого бренду або нашого засобу скорочення URL-адрес. Один інструмент для всіх ваших потреб: нала...
Cutmy
cutmy.link
Розширюйте свої кампанії, створюючи динамічні посилання, QR-коди та сторінки біографії та отримуючи миттєву аналітику. Функції, які вам коли-небудь знадобляться: * Спеціальна цільова сторінка * Накладання CTA * Відстеження подій * Розумне націлювання * Відстежуйте все * Керування командою * Фірмов...
Socxly
socxo.com
Перший у своєму роді набір органічних інструментів маркетингу в соціальних мережах, який допоможе вам збільшити охоплення, краще представити свій вміст у ЗМІ, відстежувати та вимірювати ваші частки. Це ваш універсальний набір інструментів для перетворення посилань, якими ви ділитеся, у Smart Links. ...
Delivr
delivr.com
З 2008 року це надійний динамічний генератор QR-кодів, що забезпечує конфіденційність, для підключеної упаковки, розумних етикеток, друкованих засобів масової інформації та реклами DOOH. Динамічні QR-коди з надзвичайними можливостями та майже безмежними можливостями. Усе, що вам потрібно для створен...
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr — це комплексне рішення для керування посиланнями, яке допоможе розмістити ваші посилання! Це робить спільний доступ швидким і простим. Це означає збільшення відвідуваності вашого бренду, що принесе вам безліч нових клієнтів. LinkMngr — це більше, ніж просто інструмент скорочення посилань....
Shylnk
shylnk.com
URL Shortener із преміум-функціями безкоштовно. Він також має хромовану надставку.
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin — це безкоштовний інструмент для скорочення URL-адрес, який надає підприємствам унікальні та фірмові короткі посилання разом із аналітикою для скорочених посилань. Головна мета Lnnkin — змінити спосіб взаємодії Інтернету з посиланнями на веб-сайти, надаючи безпечні короткі посилання, якими мо...
Shorten.REST
shorten.rest
RESTful API для скорочення URL-адрес * Почніть працювати за лічені хвилини, без телефонних розмов або презентацій * Безкоштовний сертифікат SSL для всіх ваших доменів * Створюйте необмежену кількість фірмових коротких URL-адрес * Відстежуйте необмежену кількість кліків для кожної URL-адреси * Баланс...
JotURL
joturl.com
10 ПРОДУКТІВ В ОДНОМУ Потужний і ефективний маркетинговий інструмент, створений для покращення ваших маркетингових результатів і конверсій із найкращою взаємодією з користувачем: Vanity Url / Remarketing / Conversion / Call To Action / Deep Link / Easy Deep Link / InstaURL / WhatsURL / Timer / Moni...
Terminus.app
terminusapp.com
Створюйте, керуйте, співпрацюйте та діліться своїми URL-адресами відстеження. Усі ваші теги та URL-адреси в одному місці. * Постійно дотримуйтесь своїх правил тегування UTM (або CID). Зробіть свої звіти Google Analytics, Adobe та інші звіти точнішими та глибшими: використовуйте малі літери, обмежте...
Jelly URL
jellyurl.com
Jelly URL — це програма для скорочення посилань наступного покоління з можливістю планування змін у місцях призначення посилань. За допомогою Jelly URL ви можете створювати власні посилання, додавати власні домени, генерувати QR-коди, увімкнути відстеження UTM, планувати зміни своїх посилань тощо! J...
Bitly.Pk
bitly.pk
Найкращий сервіс скорочення URL-адрес. Створюйте безкоштовні необмежені короткі посилання для вашого бізнесу. Ви можете створювати фірмові посилання та ділитися ними з власними доменами на bitly.pk
Replug
replug.io
Скорочуйте, відстежуйте та оптимізуйте свої посилання за допомогою привабливих закликів до дії, пікселів перенацілювання, фірмових посилань і потужної аналітики.
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL shortener — це універсальна платформа керування посиланнями. Найкращий користувацький засіб скорочення URL-адрес із фірмовим доменом і API. Персоналізовані короткі посилання з QR-кодами, розширеною аналітикою та звітами. Спеціальний варіант екземпляра для агентств.