Альтернативи - Trezi
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat — це онлайн-платформа віртуального світу, створена Гремом Гейлором і Джессі Джодрі та керована VRChat, Inc. Платформа дозволяє користувачам взаємодіяти з іншими за допомогою створених користувачами тривимірних аватарів і світів.
Spatial
spatial.io
Перейдіть у Spatial, щоб переглянути безліч галерей, просторів і подій Metaverse. Відчуйте Метавсесвіт як на долоні. Ви можете брати участь з будь-якого місця! Досліджуйте складні твори художників і підприємців. Зустрічайтеся з експертами, друзями та спілкуйтеся з просторовою спільнотою з усього св...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D допоможе вам створити найефективніший веб-переглядач 3D, який чудово працює на мобільних пристроях і VR. Він створений для проходження Archviz у реальному часі, тривимірного конфігуратора продукту та презентації. Завдяки унікальним наборам технологій AutoOptimization навіть складну архітектурн...
Agora World
agoraworld.io
Agora World — це WordPress або Canva для створення 3D-контенту. Ми пропонуємо оптимізовану платформу 3D-дизайну, що не потребує коду, і повністю настроювану платформу 3D-дизайну та багатокористувацьку інфраструктуру, щоб створювати та публікувати професійні захоплюючі соціальні програми лише за 1 го...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR прагне бути лідером у сфері спільної корпоративної віртуальної реальності. Ми створили абсолютно новий всесвіт, оптимізований для ділових зустрічей у розподілених командах. Інноваційне, креативне та критичне мислення в поєднанні з орієнтованим на деталі дизайном і орієнтацією на користувача...
Yulio
yulio.com
Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR — це провідна захоплююча хмарна платформа для перегляду проектів, керування презентаціями клієнтів і співпраці для професіоналів, які працюють у будівельній галузі. Завдяки прямій інтеграції з такими провідними програмними продуктами, як Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion та іншими,...
StellarX
stellarx.ai
Співпраця має бути простою, зрозумілою та ефективною. StellarX дає змогу бізнес-професіоналам у різних галузях покращувати себе за допомогою захоплюючого досвіду з підтримкою ШІ. Просто перетягніть і опустіть, візьміть і йдіть, наведіть курсор і клацніть або встановіть і забудьте. Ви називаєте це, в...
MootUp
mootup.com
MootUp — це єдина платформа для віртуальних зустрічей і подій, яка надає 3D-середовище на різних пристроях, доступне без завантаження для професіоналів із проведення заходів і агентств, розташованих у всьому світі, яким потрібно надати своїм учасникам справді захоплюючий і захоплюючий досвід, який з...
vTime
vtime.net
vTime — це соціальна мережа VR, яка перетворює скромний смартфон на зовнішній паспорт, просто додавши гарнітуру віртуальної реальності. Безкоштовний додаток, випущений для Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS і Android, дозволяє будь-кому в будь...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, платформа, яка пропонує створення веб-контенту без використання коду. Він підкреслює доступність, простоту використання та можливості 3D-перетворення на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть створювати захоплюючий контент без кодування, використовуючи потужну бібліотеку 3D-ресурсів. О...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR — це аналітична платформа корпоративного рівня для віртуальної реальності. Він може відстежувати, збирати та аналізувати візуальну телеметричну інформацію про ваших користувачів.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...