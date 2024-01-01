Альтернативи - Trezi

VRChat

VRChat

hello.vrchat.com

VRChat — це онлайн-платформа віртуального світу, створена Гремом Гейлором і Джессі Джодрі та керована VRChat, Inc. Платформа дозволяє користувачам взаємодіяти з іншими за допомогою створених користувачами тривимірних аватарів і світів.

Spatial

Spatial

spatial.io

Перейдіть у Spatial, щоб переглянути безліч галерей, просторів і подій Metaverse. Відчуйте Метавсесвіт як на долоні. Ви можете брати участь з будь-якого місця! Досліджуйте складні твори художників і підприємців. Зустрічайтеся з експертами, друзями та спілкуйтеся з просторовою спільнотою з усього св...

Viz4D

Viz4D

viz4d.com

Viz4D допоможе вам створити найефективніший веб-переглядач 3D, який чудово працює на мобільних пристроях і VR. Він створений для проходження Archviz у реальному часі, тривимірного конфігуратора продукту та презентації. Завдяки унікальним наборам технологій AutoOptimization навіть складну архітектурн...

Agora World

Agora World

agoraworld.io

Agora World — це WordPress або Canva для створення 3D-контенту. Ми пропонуємо оптимізовану платформу 3D-дизайну, що не потребує коду, і повністю настроювану платформу 3D-дизайну та багатокористувацьку інфраструктуру, щоб створювати та публікувати професійні захоплюючі соціальні програми лише за 1 го...

MeetinVR

MeetinVR

meetinvr.com

MeetinVR прагне бути лідером у сфері спільної корпоративної віртуальної реальності. Ми створили абсолютно новий всесвіт, оптимізований для ділових зустрічей у розподілених командах. Інноваційне, креативне та критичне мислення в поєднанні з орієнтованим на деталі дизайном і орієнтацією на користувача...

Yulio

Yulio

yulio.com

Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...

SENTIO VR

SENTIO VR

sentiovr.com

SENTIO VR — це провідна захоплююча хмарна платформа для перегляду проектів, керування презентаціями клієнтів і співпраці для професіоналів, які працюють у будівельній галузі. Завдяки прямій інтеграції з такими провідними програмними продуктами, як Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion та іншими,...

StellarX

StellarX

stellarx.ai

Співпраця має бути простою, зрозумілою та ефективною. StellarX дає змогу бізнес-професіоналам у різних галузях покращувати себе за допомогою захоплюючого досвіду з підтримкою ШІ. Просто перетягніть і опустіть, візьміть і йдіть, наведіть курсор і клацніть або встановіть і забудьте. Ви називаєте це, в...

MootUp

MootUp

mootup.com

MootUp — це єдина платформа для віртуальних зустрічей і подій, яка надає 3D-середовище на різних пристроях, доступне без завантаження для професіоналів із проведення заходів і агентств, розташованих у всьому світі, яким потрібно надати своїм учасникам справді захоплюючий і захоплюючий досвід, який з...

vTime

vTime

vtime.net

vTime — це соціальна мережа VR, яка перетворює скромний смартфон на зовнішній паспорт, просто додавши гарнітуру віртуальної реальності. Безкоштовний додаток, випущений для Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS і Android, дозволяє будь-кому в будь...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...

Ctruh

Ctruh

ctruh.com

Ctruh, платформа, яка пропонує створення веб-контенту без використання коду. Він підкреслює доступність, простоту використання та можливості 3D-перетворення на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть створювати захоплюючий контент без кодування, використовуючи потужну бібліотеку 3D-ресурсів. О...

cognitive3D

cognitive3D

cognitive3d.com

cognitiveVR — це аналітична платформа корпоративного рівня для віртуальної реальності. Він може відстежувати, збирати та аналізувати візуальну телеметричну інформацію про ваших користувачів.

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...

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