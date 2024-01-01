Альтернативи - Trendsmap
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Linktree
linktr.ee
Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.
Pictory
pictory.ai
Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Beacons
beacons.ai
Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
Minea
app.minea.com
Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Fedica
fedica.com
Fedica (раніше Tweepsmap) - аналізуйте та націлюйте своїх підписників у Twitter за місцезнаходженням і демографічними показниками. Побудуйте ідеальну спільноту. Плануйте твіти в найкращий час для своїх підписників
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow — це платформа для оптимізації соціальних мереж для провідних брендів і видавців. Для оптимізації доставки повідомлень у соціальних мережах компанія використовує дані Twitter firehose, дані про кліки, отримані з її власного проксі-сервера посилань, разом із власними алгоритмами. Компанія ...
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack — це емулятор хмарної служби, який працює в одному контейнері на вашому ноутбуці або в середовищі CI. За допомогою LocalStack ви можете запускати свої додатки AWS або Lambda повністю на локальній машині без підключення до віддаленого хмарного постачальника! Незалежно від того, тестуєте ви...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...
Social Animal
socialanimal.com
Отримайте глибоке розуміння, знайдіть впливових людей і отримуйте натхнення для вмісту для будь-якого ключового слова. Давайте почнемо шлях до нірвани контент-маркетингу.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
HeyLink.me
heylink.me
Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
Shield Analytics
shieldapp.ai
Розвивайтеся на LinkedIn за допомогою статистики та аналітики від Shield. Для особистих профілів LinkedIn. Створено для розбудови особистого бренду та програм захисту інтересів працівників. Використовується творцями та брендами по всьому світу.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
Affable.ai
affable.ai
Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign допоможе вам створити процвітаючу маркетингову агенцію за допомогою потужного програмного забезпечення для керування соціальними медіа, що розширюється, і п’ятизіркової підтримки, спрямованої на успіх вашого бізнесу.
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своїх аудиторій. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через уста...
Exolyt
exolyt.com
Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.
Inksprout
inksprout.co
Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...
Connectio
useconnectio.com
Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!