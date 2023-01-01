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Альтернативи - Google Translation Hub

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробника...

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки в пресі, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL п...

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Transl...

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Безкоштовний онлайн-переклад з французької, російської, іспанської, німецької, італійської та ряду інших мов на англійську і назад, словник з транскрипцією, вимовою та прикладами вживання. Яндекс.Перекладач працює зі словами, текстами та веб-сторінками.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Папаго, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.

iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Машинний переклад: перекладайте мільйони текстів, аудіофайлів, веб-сайтів за фіксованою ціною з повним захистом конфіденційності. Безкоштовна 2-тижнева пробна версія.

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