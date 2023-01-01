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Програмне забезпечення діджея для Інтернету з підтримкою MIDI
Transitions DJ — це програма для мікшування музики з усіма інструментами, щоб діджейувати на наступній вечірці або записати добірку ваших улюблених мелодій. Для ваших музичних потреб Transitions DJ інтегрується з вашою локальною музичною бібліотекою та онлайн-каталогом SoundCloud. Плавне керування та навігація дозволять вам точно й бездоганно змішувати пісні для ідеального міксу.
особливості:
- Доступ до SoundCloud
— Доступ до локальних файлів
- Бібліотека iTunes (якщо доступна)
- Запис
- Виявлення BPM
- Синхронізація темпу
- Зациклення
- Ключовий замок
- бігові колеса
- Обкладинка альбому
- 3-смуговий еквалайзер з перемикачами
- Точки підказок
- Масштабовані хвилі, пофарбовані частотою звуку
- Анотації ударів, тактів і фраз (куплет, приспів тощо)
Контролери MIDI:
- Denon DJ MC2000
- Denon DJ MC4000
- Denon DJ MC6000
- Denon DJ MC6000MK2
- Gemini MIX2Go
- Hercules DJControl Compact
- Hercules DJControl Instinct P8
- ION Discover DJ
- M-Audio X-Session Pro
- Numark DJ2GO
- Numark DJ2GO2
- Numark Mixtrack 3
- Numark Mixtrack II
- Numark Mixtrack Platinum
- Numark Mixtrack Pro 3
- Numark Mixtrack Pro II
- Numark Mixtrack Pro
- Numark Mixtrack
- Numark Party Mix
- Pioneer DDJ-ERGO
- Pioneer DDJ-RB
- Pioneer DDJ-RR
- Pioneer DDJ-RX
- Pioneer DDJ-RZ
- Pioneer DDJ-SB
- Pioneer DDJ-SB2
- Pioneer DDJ-SB3
- Pioneer DDJ-SR
- Pioneer DDJ-SR2
- Pioneer DDJ-SX
- Pioneer DDJ-SX2
- Pioneer DDJ-SZ
- Pioneer DDJ-SZ2
- Pioneer DDJ-WeGO
- Pioneer DDJ-WeGO2
- Pioneer DDJ-WeGO3
- Pioneer DDJ-WeGO4
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