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Transitions DJ

Transitions DJ

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Вебсайт: transitions.dj

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Програмне забезпечення діджея для Інтернету з підтримкою MIDI Transitions DJ — це програма для мікшування музики з усіма інструментами, щоб діджейувати на наступній вечірці або записати добірку ваших улюблених мелодій. Для ваших музичних потреб Transitions DJ інтегрується з вашою локальною музичною бібліотекою та онлайн-каталогом SoundCloud. Плавне керування та навігація дозволять вам точно й бездоганно змішувати пісні для ідеального міксу. особливості: - Доступ до SoundCloud — Доступ до локальних файлів - Бібліотека iTunes (якщо доступна) - Запис - Виявлення BPM - Синхронізація темпу - Зациклення - Ключовий замок - бігові колеса - Обкладинка альбому - 3-смуговий еквалайзер з перемикачами - Точки підказок - Масштабовані хвилі, пофарбовані частотою звуку - Анотації ударів, тактів і фраз (куплет, приспів тощо) Контролери MIDI: - Denon DJ MC2000 - Denon DJ MC4000 - Denon DJ MC6000 - Denon DJ MC6000MK2 - Gemini MIX2Go - Hercules DJControl Compact - Hercules DJControl Instinct P8 - ION Discover DJ - M-Audio X-Session Pro - Numark DJ2GO - Numark DJ2GO2 - Numark Mixtrack 3 - Numark Mixtrack II - Numark Mixtrack Platinum - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Numark Mixtrack - Numark Party Mix - Pioneer DDJ-ERGO - Pioneer DDJ-RB - Pioneer DDJ-RR - Pioneer DDJ-RX - Pioneer DDJ-RZ - Pioneer DDJ-SB - Pioneer DDJ-SB2 - Pioneer DDJ-SB3 - Pioneer DDJ-SR - Pioneer DDJ-SR2 - Pioneer DDJ-SX - Pioneer DDJ-SX2 - Pioneer DDJ-SZ - Pioneer DDJ-SZ2 - Pioneer DDJ-WeGO - Pioneer DDJ-WeGO2 - Pioneer DDJ-WeGO3 - Pioneer DDJ-WeGO4

Вебсайт: transitions.dj

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Transitions DJ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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