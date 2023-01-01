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Альтернативи - Trainual

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

Сучасна LMS, створена для навчання та навчання внутрішніх співробітників і клієнтів. Платформа підтримки та навчання, створена для підприємств, що розвиваються.

Allego

Allego

allego.com

Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...

SecondNature

SecondNature

secondnature.ai

Інноваційне програмне забезпечення для навчання продажам зі штучним інтелектом, яке впливає на дохід. Це не ваше традиційне рішення для навчання продажів. Дайте нам 3 хвилини та спробуйте наш безкоштовний навчальний симулятор зі штучним інтелектом, який допоможе вам підвищити свій наступний рівень...

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