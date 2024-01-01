Альтернативи - TrainBeyond
ClassVR
classvr.com
ClassVR — це універсальна платформа, яка використовує потужність віртуальної та доповненої реальності для навчання та навчання від класної кімнати до зали засідань.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
Стратегічний партнер, який допомагає лідерам із виробництва медичних пристроїв вирішити проблему компетенції та масштабу для досягнення комерційного успіху.
Motive.io
motive.io
Платформа Motive Training Platform — це повний набір інструментів, який дає професіоналам з навчання можливість створювати та контролювати тренування VR, що дозволяє легко створювати та розповсюджувати навчальний матеріал VR у масштабі.
CenarioVR
cenariovr.com
Створюйте захоплюючі враження з найпростішою платформою VR.
Warp VR
warpvr.com
Warp VR — це найпростіший і найпотужніший спосіб створення та масштабування інтерактивних сюжетних тренінгів і сценаріїв VR для підприємств, навчальних агентств і освіти. Такі компанії, як ASML, Erste Bank, KLM, Shell і Tata Steel, використовують Warp VR для реалістичного та персоналізованого навчан...
Viar360
viar360.com
Viar360 — це найбільш інтуїтивно зрозуміла платформа для створення та публікації, яка скорочує час, зусилля та знання, необхідні для створення надзвичайно захоплюючих захоплюючих тренінгів і навчання з 360° відео та фотографій. Viar360 дозволяє вам створювати захоплюючі сценарії навчання, які ваші у...