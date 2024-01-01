Альтернативи - Toolio

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Klarna

Klarna

klarna.com

Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

Dacast

Dacast

dacast.com

Програмне забезпечення потокового відео від Dacast є провідною платформою для онлайн-відео та хостингу. Транслюйте відео в прямому ефірі та на вимогу, використовуючи відео API та цілодобову підтримку.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...

Syte

Syte

syte.ai

Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Забезпечте покупцям приємні враження від покупок і результатів продукту. Візьміть під свій контроль і вийдіть за межі релевантності. Робіть те, що вам не дозволяє ваша платформа.

Findify

Findify

findify.io

Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

Whisbi надає першу мобільну платформу розмовного продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний онлайн-клієнтський досвід. Whis...

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: П...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClar...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...

commonsku

commonsku

commonsku.com

commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...

Livescale

Livescale

livescale.tv

Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.

Immerss

Immerss

immerss.live

Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...

Lengow

Lengow

lengow.com

Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...

eStreamly

eStreamly

get.estreamly.com

eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...

StoryStream

StoryStream

storystream.ai

StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналі...

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSi...

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та прибутку. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи вектор, великі мовні моделі (LLM) і ...

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