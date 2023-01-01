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Альтернативи - Todoist

Google Tasks

Google Tasks

tasks.google.com

Керуйте, знімайте та редагуйте свої завдання будь-де та будь-коли за допомогою справ, які синхронізуються на всіх ваших пристроях. Інтеграція з Gmail і Календарем Google допомагає швидше виконувати завдання.

Microsoft To Do

Microsoft To Do

todo.microsoft.com

Microsoft To Do (попередня назва Microsoft To-Do) — це хмарна програма для керування завданнями. Це дозволяє користувачам керувати своїми завданнями зі смартфона, планшета та комп’ютера. Цю технологію розробляє команда Wunderlist, яку придбала Microsoft, а окремі програми підключаються до наявної фу...

iCloud Reminders

iCloud Reminders

icloud.com

За допомогою Нагадувань на iCloud.com можна створювати завдання, керувати ними та впорядковувати їх у списки. Ви також можете поділитися списками нагадувань з іншими користувачами iCloud.

TickTick

TickTick

ticktick.com

TickTick — це простий і ефективний додаток зі списком справ і диспетчером завдань, який допоможе вам скласти розклад, керувати часом, залишатися зосередженим, нагадувати про дедлайни та організовувати життя вдома, на роботі та будь-де. TickTick допоможе вам максимально використати свій день і викон...

TasksBoard

TasksBoard

tasksboard.com

Настільна програма для Google Tasks.

Any.do

Any.do

any.do

Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.

Zenkit To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

Zenkit To Do — це надзвичайно проста програма для керування завданнями, яка допоможе вам продуктивно працювати та співпрацювати з будь-ким. Це дозволяє вам організовувати свої завдання, списки покупок, зустрічі, події, поїздки, ідеї, нотатки, місця та все, що для вас важливо. Ви можете створювати ...

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЗВІТ ЗРОБИТИ ЛЕГКО. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK у Google Sheets, Data Studio, платформи Business Intelligence (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) і BigQuery за лічені секунди. Найкраща альтернатива Supermetrics.

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