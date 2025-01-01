Альтернативи - TIMIFY

Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings - це додаток для запису зустрічей, що дозволяє керувати бронюваннями, співробітниками та клієнтами в різних галузях.
Motion
usemotion.com
Motion - додаток для автоматизації планування та управління часом, який використовує AI для оптимізації задач і керування календарем.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings - це онлайн-додаток для планування зустрічей, який дозволяє клієнтам самостійно бронювати та оплачувати призначення.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro – це програма для управління бізнесом, що допомагає організовувати графік, виставляти рахунки, обробляти платежі та керувати клієнтською базою.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook - платформа для управління бізнесом, яка допомагає фрілансерам та малим бізнесам організувати взаємодію з клієнтами і фінансові операції.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
Doodle
doodle.com
Doodle - додаток для планування зустрічей з клієнтами та командами, що дозволяє створювати сторінки бронювання та інтегрується з іншими програмами.
Cal.com
cal.com
Cal.com - це платформа для планування зустрічей з можливістю інтеграції, що дозволяє користувачам створювати посилання для бронювання часу.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-простір для незалежних підприємців та фрілансерів, що об'єднує інструменти для управління клієнтами, пропозиціями, рахунками та комунікацією.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.
Picktime
picktime.com
Picktime - платформа для планування зустрічей, що дозволяє бізнесам управляти бронюваннями, командами та послугами без труднощів.
Booksy
booksy.com
Booksy - це додаток для управління бізнесом, який дозволяє бронювати зустрічі, обробляти платежі та підтримувати зв'язок з клієнтами.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me - онлайн-система планування зустрічей, що дозволяє бронювати час 24/7, надсилати нагадування та приймати оплату.
Mindbody
mindbodyonline.com
Додаток Mindbody допомагає знаходити фітнес-заняття, йогу, масажі та процедури краси в одному місці.
zcal
zcal.co
ZCAL-це безкоштовна платформа для планування зустрічей, що дозволяє налаштовувати посилання та зручно координувати час для зустрічей.
Setmore
setmore.com
Setmore — це онлайн-додаток для планування зустрічей, що дозволяє легко бронювати та управляти зустрічами, клієнтами і графіками.
Weshare
weshare.net
Weshare — це простий спосіб для планування зустрічей з будь-ким, будь-де, онлайн або офлайн.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
Qualified
qualified.com
Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM - це програма для управління продажами, яка допомагає організувати взаємодії з клієнтами та відстежувати процеси продажу.
Timely
gettimely.com
Timely - програмне забезпечення для бронювання, яке дозволяє салонам керувати записами клієнтів та спростити адміністрування бізнесу.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
GReminders
greminders.com
GReminders - це додаток для надсилання нагадувань про призначення через SMS, електронну пошту та телефон, інтегрований із Google Calendar та Microsoft Outlook.
Reservio
reservio.com
Reservio – це програмне забезпечення для планування зустрічей і онлайн-бронювання, що дозволяє приймати бронювання цілодобово та організовувати графік.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe - це платформа для організації бронювання зустрічей, яка інтегрується з календарями і дозволяє автоматизувати процеси бронювання.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub - платформа для планування зустрічей, управління курсами та інтеграції з CRM-системами, що спрощує комунікацію та організацію роботи.
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