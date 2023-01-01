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Альтернативи - TikTok

YouTube

YouTube

youtube.com

YouTube — це американська онлайн-платформа для обміну відео зі штаб-квартирою в Сан-Бруно, Каліфорнія. Троє колишніх співробітників PayPal — Чед Герлі, Стів Чен і Джавід Карім — створили цю службу в лютому 2005 року. Google купив сайт у листопаді 2006 року за 1,65 мільярда доларів США; Зараз YouTube...

Twitch

Twitch

twitch.tv

Twitch — це служба потокового відео в прямому ефірі, якою керує Twitch Interactive, дочірня компанія Amazon. Сайт, представлений у червні 2011 року як допоміжний продукт потокової платформи загального інтересу Justin.tv, насамперед зосереджується на прямих трансляціях відеоігор, включаючи трансляції...

Rumble

Rumble

rumble.com

Rumble — ваша відеоплатформа для керування правами. Розміщуйте, розповсюджуйте та монетизуйте всі свої професійні, соціальні та вірусні відео.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...

抖音

抖音

douyin.com

Douyin — це коротка відеоплатформа, яка допомагає користувачам виразити себе та записати своє прекрасне життя.

Dailymotion

Dailymotion

dailymotion.com

Dailymotion — це французька технологічна платформа для обміну відео, яка в основному належить Vivendi. Північноамериканські партнери по запуску включали BBC News, VICE, Bloomberg і Hearst Digital Media. Dailymotion доступний у всьому світі 25 мовами та 43 локалізованими версіями з локальними домашні...

优酷

优酷

youku.com

Платформа відеосервісу, що забезпечує відтворення відео, публікацію відео, пошук відео та обмін відео Youku – це служба відеохостингу, яка розташована в Пекіні, Китай.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia Inc. — компанія з програмного забезпечення для відео, розташована в Кембриджі, штат Массачусетс. Wistia надає послуги відеохостингу для компаній із функціями аналітики та маркетингу. Станом на 2017 рік, як стверджується, 300 000 компаній використовують Wistia. Станом на 2018 рік у Wistia прац...

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream

cloudflare.com

Потокове відео в прямому ефірі та на вимогу без сервера - Завантажуйте, зберігайте, кодуйте та доставляйте відео в реальному часі та на вимогу за допомогою одного API - Миттєво транслюйте відео з глобальної мережі Cloudflare - Почніть транслювати сьогодні менш ніж за 5 хвилин

Embed.so

Embed.so

embed.so

Завантажте відео та вставте їх на свій веб-сайт. Ми робимо все для вас: відеохостинг, потокове передавання та залучення потенційних клієнтів, що завгодно!

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