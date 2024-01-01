Альтернативи - TierPoint

Flexential

flexential.com

Надійний портфель центрів обробки даних, розташованих там, де сьогодні є потреби вашого бізнесу, і де ви хочете розвиватися завтра. Flexential пропонує гнучкі варіанти спільного розміщення, які розширюються відповідно до вимог вашого бізнесу, від одиночної шафи до багатомегаватних розгортань. Викори...