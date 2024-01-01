Альтернативи - TierPoint
DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs має 10-річний досвід у веб-хостингу, виділеному сервері та спільному розміщенні. Dataplugs надає послуги хостингу корпоративного рівня компаніям будь-якого розміру по всьому світу. Ми зосереджені та підтримуємо успіх наших клієнтів, створюючи виняткову цінність за допомогою інноваційних пр...
CoreSite
coresite.com
CoreSite, компанія American Tower (NYSE: AMT), надає гібридні ІТ-рішення, які дають можливість підприємствам, постачальникам хмарних, мережевих та ІТ-послуг монетизувати свій цифровий бізнес і розвивати його в майбутньому. Наші кампуси центрів обробки даних із високим ступенем зв’язку пропонують вла...
Flexential
flexential.com
Надійний портфель центрів обробки даних, розташованих там, де сьогодні є потреби вашого бізнесу, і де ви хочете розвиватися завтра. Flexential пропонує гнучкі варіанти спільного розміщення, які розширюються відповідно до вимог вашого бізнесу, від одиночної шафи до багатомегаватних розгортань. Викори...
Cologix
cologix.com
Cologix надає керовані послуги, хмару, медіа, контент, фінансові послуги, а корпоративні клієнти довіряють Cologix для підтримки критичної бізнес-інфраструктури та підключення їх до клієнтів, постачальників і партнерів.