Альтернативи - TicketSpice
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets is beating out every other ticket company when it comes to Price, Client Support, Onsite Equipment, Backup Wifi, Feature Set, Daily Payouts, & Increasing Your Event Profitability. HOW? Afton Tickets simply does so much more, for less. By passing our small service fee to your attendees,...