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Альтернативи - Threado AI

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Створіть членство для всього у своїй Mighty Network або стягуйте плату за преміум-курси та групи — це просто налаштувати та ще легше продати.

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

Проводьте бесіди, події, вміст тощо у своєму домені. Heartbeat дає вам будівельні блоки для створення ідеально персоналізованої онлайн-спільноти.

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

Потужна платформа спільноти, інтегрована у ваш продукт. Збільште залученість користувачів, сприяйте утриманню та підвищте цінність клієнта. Раніше плем'я.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.

AtomChat

AtomChat

atomchat.com

AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

Єдина система для розумнішого управління громадою Підключений веб-сайт, портал, CRM і рішення для зв’язку

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