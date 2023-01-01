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Альтернативи - Thonest

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Групи – це місце для спілкування про спільні інтереси з певними людьми. Ви можете створити групу для чого завгодно — сімейного возз’єднання, спортивної команди після роботи чи книжкового клубу.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity — це найкраща платформа соціальних подій, орієнтована на спільноту, щоб розвивати вашу спільноту на місцевому та міжнародному рівнях, легко організовувати події та спілкуватися зі своїми учасниками в одному місці.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

Програмне забезпечення, розроблене для підтримки ваших організацій, рухів і кампаній.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet is a platform to organize, find, and attend group events. If you're down to meet people in your area and find new friends, you belong here.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit is an AI-powered matchmaking SaaS platform powering curated introductions at scale. Organizations can seamlessly invite audiences of choice to opt-into regular, personalized 1:1 or peer group connections and Orbiit handles all communication, matching, scheduling, feedback collection and analy...

Peatix

Peatix

peatix.com

Розвивайте свої спільноти за допомогою Груп, рекламуйте та керуйте своїми подіями за допомогою надійних інструментів Peatix в Інтернеті та додатку. Просто, прозоро, низькі комісії. Підтримка, орієнтована на клієнта.

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