Альтернативи - The Ticket Fairy

CrowdComms

crowdcomms.com

Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники легко отримають доступ і користуються веб-сайтом, нативним або тим і іншим. Поговоріть з нами про свої конк...