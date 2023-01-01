The Root
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Root» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: theroot.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Root». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Atlanta Black Star
atlantablackstar.com
Library Journal
libraryjournal.com
BlackPeopleMeet
blackpeoplemeet.com
BlackFriday.com
blackfriday.com
CarDekho
cardekho.com
Black And Decker
blackanddecker.com
BBC Sounds
bbc.co.uk
BET+
bet.plus
BBC Bitesize
bbc.co.uk
PhoneArena
phonearena.com
Dealster
dealster.io
BQ Prime
bqprime.com