Альтернативи - The Juice

Brandlive

brandlive.com

Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...