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The Conversation

The Conversation

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Вебсайт: theconversation.com

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Підготовлений професійними редакторами, The Conversation пропонує інформовані коментарі та дебати щодо проблем, що впливають на наш світ. Плюс простий англійський путівник з останніми розробками та відкриттями в університеті та дослідницькому секторі.

Вебсайт: theconversation.com

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