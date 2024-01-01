Cirqle — це найсучасніша маркетингова платформа впливу, на якій рекламодавці можуть проводити наскрізні кампанії для творців. Платформа надає доступ до 1 мільйона творців, які підтримуються платними соціальними кампаніями в Meta, Instagram і TikTok, щоб підвищити ROAS, охоплення, залученість і знизити вартість залучення клієнтів. Програмна платформа Cirqle оптимізує високоякісну роботу впливових людей за підтримки команди креативних стратегів. Робота варіюється від легкої активації впливових осіб для підвищення впізнаваності бренду та продажів до плавного затвердження/масштабування вмісту для заповнення каналів бренду або швидкого тестування нових місць розміщення (реклами) для прискорення зростання. Клієнти помічають зниження в середньому на 30-50% загальних витрат на виробництво та придбання, одночасно збільшуючи ROAS і продуктивність до 10 разів у партнерстві з The Cirqle для контенту, створеного авторами, порівняно з їхньою власною рекламою (BAU) і застарілими методами виробництва контенту.

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Вебсайт: thecirqle.com

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