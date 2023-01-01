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Альтернативи - N.Rich

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.

G2

G2

g2.com

Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics — це B2B програмне забезпечення для генерації свинцю з турбонаддувом. Ідентифікуйте анонімних відвідувачів веб-сайту, контактні дані та збільште обсяг продажів».

Metadata

Metadata

metadata.io

Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Створюйте більш кваліфікований конвеєр і укладайте більше угод, використовуючи дані про наміри та тригери продажів.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.

Bombora

Bombora

bombora.com

Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory усуває перешкоди на кожному етапі життєвого циклу клієнта, допомагаючи маркетологам покращити взаємодію з клієнтами та прискорити дохід.

IntentHub

IntentHub

intenthub.com

IntentHub збирає та обробляє ранні сигнали про наміри покупців від понад 1 млн. Веб-сайти B2B, які дають клієнтам практичну інформацію про облікові записи зацікавлених клієнтів. Дізнайтеся більше: intenthub.com IntentHub розроблено N.Rich – фінською компанією, яка розробляє платформу виходу на ринок...

NetLine

NetLine

netline.com

Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Управління єдиною платформою намірів на рівні покупця,...

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 осн...

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа керування потенційними клієнтами B2B, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настр...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дозволяє вам спрост...

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стиму...

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персон...

Opensense

Opensense

opensense.com

Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Розумніша платформа даних для потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu прогнозує дії, що приносять прибуток, і визначає їх пріоритетність. Збільште доходи та підвищте рентабельність інвестицій за допомогою механізму автоматизації доходів від MadKudu.

Owler

Owler

owler.com

Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб залишатися попереду конкурентів за...

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.

Signum

Signum

signum.ai

Будьте в курсі змін у компаніях, галузях і розвитку кар’єри ваших клієнтів і використовуйте зведені за допомогою ШІ підсумки для ефективних розмов.

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

Платформа Buying Intelligence від PeerSpot — це те, куди технічні професіонали звертаються, щоб отримати практичну й надійну інформацію про корпоративні технології, щоб вони могли бути впевнені, що купують саме те, що їм потрібно. Завдяки найбільшій у світі спільноті покупців корпоративних технологі...

inMarket

inMarket

inmarket.com

У InMarket бути найкращим у своєму класі означає надавати нашим клієнтам доступ до найбільш точних і точних даних про місцезнаходження, отриманих на основі дозволів і SDK, доступних на сьогодні. Це також означає створення проривного досвіду за допомогою гіперрелевантних, своєчасних повідомлень у важ...

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів с...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний веб-сайт. За допомогою наших послуг із створення потенційних...

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

ЩО МИ РОБИМО Intentsify надає B2B-організаціям найточнішу, повну інформацію про наміри покупця на сучасному ринку, а також рішення для роботи на основі цієї інформації. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО Доставляючи та активуючи власні точні дані наступного покоління, платформа Intelligence Activation Platform від Int...

CANDDi

CANDDi

canddi.com

98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-с...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди то...

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків ринкових облікових записів і контактів, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і що...

Leadfwd

Leadfwd

leadfwd.com

Leadfwd поєднує дані про потенційні клієнти B2B, охоплення продажів і маркетинг на основі облікових записів разом із потужністю штучного інтелекту та машинного навчання. Все в одній платформі Unstoppable Growth.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox допомагає маркетинговим командам, що розвиваються, збільшувати дохід від GTM, а саме: придбання, перехресні продажі та додаткові продажі. Платформа складається з 4 будівельних блоків: 1. Потужна система CDP Engine Ingest, очищення, упорядкування, візуалізація та аналіз даних у точках конта...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, ...

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, з...

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — це платформа ABM нового покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити масштабні цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою ...

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