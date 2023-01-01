Альтернативи - N.Rich
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — це B2B програмне забезпечення для генерації свинцю з турбонаддувом. Ідентифікуйте анонімних відвідувачів веб-сайту, контактні дані та збільште обсяг продажів».
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
LoneScale
lonescale.com
Створюйте більш кваліфікований конвеєр і укладайте більше угод, використовуючи дані про наміри та тригери продажів.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
Bombora
bombora.com
Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory усуває перешкоди на кожному етапі життєвого циклу клієнта, допомагаючи маркетологам покращити взаємодію з клієнтами та прискорити дохід.
IntentHub
intenthub.com
IntentHub збирає та обробляє ранні сигнали про наміри покупців від понад 1 млн. Веб-сайти B2B, які дають клієнтам практичну інформацію про облікові записи зацікавлених клієнтів. Дізнайтеся більше: intenthub.com IntentHub розроблено N.Rich – фінською компанією, яка розробляє платформу виходу на ринок...
NetLine
netline.com
Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Управління єдиною платформою намірів на рівні покупця,...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 осн...
LeadAngel
leadangel.com
Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа керування потенційними клієнтами B2B, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настр...
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дозволяє вам спрост...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стиму...
Advertaze
advertaze.com
Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персон...
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu прогнозує дії, що приносять прибуток, і визначає їх пріоритетність. Збільште доходи та підвищте рентабельність інвестицій за допомогою механізму автоматизації доходів від MadKudu.
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб залишатися попереду конкурентів за...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
Signum
signum.ai
Будьте в курсі змін у компаніях, галузях і розвитку кар’єри ваших клієнтів і використовуйте зведені за допомогою ШІ підсумки для ефективних розмов.
PeerSpot
peerspot.com
Платформа Buying Intelligence від PeerSpot — це те, куди технічні професіонали звертаються, щоб отримати практичну й надійну інформацію про корпоративні технології, щоб вони могли бути впевнені, що купують саме те, що їм потрібно. Завдяки найбільшій у світі спільноті покупців корпоративних технологі...
inMarket
inmarket.com
У InMarket бути найкращим у своєму класі означає надавати нашим клієнтам доступ до найбільш точних і точних даних про місцезнаходження, отриманих на основі дозволів і SDK, доступних на сьогодні. Це також означає створення проривного досвіду за допомогою гіперрелевантних, своєчасних повідомлень у важ...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів с...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний веб-сайт. За допомогою наших послуг із створення потенційних...
Intentsify
intentsify.io
ЩО МИ РОБИМО Intentsify надає B2B-організаціям найточнішу, повну інформацію про наміри покупця на сучасному ринку, а також рішення для роботи на основі цієї інформації. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО Доставляючи та активуючи власні точні дані наступного покоління, платформа Intelligence Activation Platform від Int...
CANDDi
canddi.com
98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-с...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди то...
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків ринкових облікових записів і контактів, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і що...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd поєднує дані про потенційні клієнти B2B, охоплення продажів і маркетинг на основі облікових записів разом із потужністю штучного інтелекту та машинного навчання. Все в одній платформі Unstoppable Growth.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox допомагає маркетинговим командам, що розвиваються, збільшувати дохід від GTM, а саме: придбання, перехресні продажі та додаткові продажі. Платформа складається з 4 будівельних блоків: 1. Потужна система CDP Engine Ingest, очищення, упорядкування, візуалізація та аналіз даних у точках конта...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, ...
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, з...
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM нового покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити масштабні цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою ...