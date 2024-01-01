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Альтернативи - textengine.io

Anyword

Anyword

anyword.com

Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.

BeyondWords

BeyondWords

beyondwords.io

Легка публікація тексту в мовлення. За допомогою BeyondWords ви та ваша команда можете перетворювати текст на захоплюючий звук. Покращуйте свій робочий процес публікації за допомогою нашої комплексної аудіосистеми CMS і голосів AI або створіть власний голос.

Persado

Persado

persado.com

Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...

Article Forge

Article Forge

articleforge.com

Отримайте ВИСОКОЯКІСНИЙ вміст в один клік Використовуючи передовий штучний інтелект і глибоке навчання, Article Forge пише абсолютно унікальні, оптимізовані для SEO, високоякісні, довгі статті одним натисканням кнопки.

Trinity Audio

Trinity Audio

trinityaudio.ai

Рішення Trinity Audio на основі штучного інтелекту допомагають видавцям і творцям контенту створювати світ інтелектуального аудіо для своєї аудиторії, охоплюючи кожен етап подорожі аудіо від створення до розповсюдження. Trinity Audio є компанією Neratech, публічної компанії на фондовій біржі TLV. ...

Specifio

Specifio

specif.io

Specifio зробив революцію у створенні юридичних документів завдяки першому комерційно доступному генератору масового вмісту в юридичних технологіях. Зосереджуючись на високовартісних заявках на патенти великого обсягу, служба Specifio лише за пару хвилин перетворила заявки на методи програмного заб...

AX Semantics

AX Semantics

ax-semantics.com

AX Semantics пропонує масштабоване програмне забезпечення для автоматизації тексту електронної комерції, яке вирішує проблеми, з якими сьогодні стикаються команди контенту компаній електронної комерції. Оскільки програмне забезпечення засноване на перетворенні даних у текст, ця технологія допомагає ...

Dropbase

Dropbase

dropbase.io

Наскрізна платформа даних для команд бізнес-операцій. Dropbase — це платформа даних, яка допомагає оперативним групам імпортувати, перевіряти та керувати всіма даними електронних таблиць у єдиній потужній базі даних, яка з’єднується з будь-чим.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...

Arria NLG

Arria NLG

arria.com

Відчуйте, як Natural Language Generation може негайно вплинути на операційну ефективність і економію в усьому підприємстві.

Phrasee

Phrasee

phrasee.co

Phrasee надає створений штучним інтелектом вміст бренду з елементами керування й оптимізацією корпоративного рівня.

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