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Альтернативи - Textdrip

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Textline

Textline

textline.com

Textline – це програма для ділових текстових повідомлень, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення клієнтам зі свого комп’ютера. SMS – найзручніший канал спілкування для вашої команди.

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

EZ Texting надає прості у використанні послуги масового надсилання текстових повідомлень із самообслуговуванням тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на тому, щоб допомогти місцевим підприємствам розвиватися й утримувати свої доходи шляхом проактивного охоплення та залучення. Наші тек...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All (раніше Call-Em-All) швидко доставляє важливі повідомлення за допомогою наших служб масового обміну текстовими повідомленнями та автоматизованих дзвінків. Спробуйте безкоштовно сьогодні.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Ділові текстові повідомлення через Heymarket дають змогу командам створювати персоналізовані зв’язки. Спробуйте бізнес SMS сьогодні.

SimpleTexting

SimpleTexting

simpletexting.com

Єдина універсальна служба обміну текстовими повідомленнями. Ми робимо це простим, швидким і доступним для надсилання SMS маркетингових кампаній або участі в особистих розмовах з клієнтами.

TextMagic

TextMagic

textmagic.com

Програмне забезпечення для маркетингу текстових повідомлень для бізнесу. Змініть досвід клієнтів за допомогою нашого простого у використанні маркетингового програмного забезпечення для текстових повідомлень. Надсилайте сповіщення, сповіщення, нагадування, підтвердження та маркетингові SMS-кампанії в...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

Salesmsg

Salesmsg

salesmessage.com

Програмне забезпечення для двосторонніх ділових текстових повідомлень спрощує надсилання та отримання текстових повідомлень онлайн. Підпишіться на 14-денну пробну версію.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.

Postscript

Postscript

postscript.io

Postscript — це маркетингова платформа SMS/MMS для магазинів Shopify. Надсилайте кампанії, створюйте автоматизовані засоби та залучайте новий дохід для свого магазину. Гарантована рентабельність інвестицій.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.

Privy

Privy

privy.com

Privy.com — це ваш ресурс №1 для вивчення маркетингу електронної комерції... Дізнайтеся від експертів електронної комерції про те, як вони збільшили продажі з 0 до 1 мільйона доларів США.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Attentive

Attentive

attentivemobile.com

Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Tatango

Tatango

tatango.com

Tatango — це програмне забезпечення №1 для політичного та некомерційного SMS-маркетингу в Америці, яке забезпечує більше кампаній зі збору коштів через SMS, ніж будь-яке інше.

TrueDialog

TrueDialog

truedialog.com

More Features. Half the Price. As one of the first enterprise texting platforms in the market with over 10 years of experience, TrueDialog's Enterprise-Grade SMS Platform is built for big business, yet made easy for small business. Text 1-to-millions and also utilize our unique

Textlocal

Textlocal

textlocal.com

Textlocal provides everything you need for your mobile communications. They assure great returns for your SMS campaigns with features such as, superior user experience, robust technology and excellent carrier relationships.

Mobile Text Alerts

Mobile Text Alerts

mobile-text-alerts.com

Reach customers at the right time with the easiest-to-use SMS marketing solution available. Mobile Text Alerts makes it easy to communicate with your customers, employees, and audience when it matters most. Drive sales, send alerts, and increase engagement easily and affordably. We’re trusted by 20,...

Sinch MessageMedia

Sinch MessageMedia

messagemedia.com

Sinch MessageMedia is a mobile messaging service that helps businesses of all sizes better connect with their customers. Reach them via the channel of their choice and maximize ROI, effortlessly. Send bulk SMS. Create automated campaigns. Integrate with 85+ apps that you already use. Join over 70,00...

DialMyCalls

DialMyCalls

dialmycalls.com

See why over 40,000 organizations use DialMyCalls to easily send text messages, phone calls and/or e-mails to an entire group of people in seconds! For over 15 years DialMyCalls has been a leader in mass notifications sending millions of messages per year. Our platform is used by tens of thousands o...

Textla

Textla

textla.com

Textla is a no-code SMS messaging platform for SMBs and low-tech teams, enabling businesses to reach their customers via text messages. Schedule SMS campaigns, set up keyword opt-ins, communicate 1:1 via an SMS inbox, track analytics, and view deliverability with the simplest and most affordable SMS...

ProTexting

ProTexting

protexting.com

ProTexting helps communicate with contacts more efficiently through a suite of highly interactive SMS and MMS marketing campaigns. ProTexting provides the following service: 1. Sending of group SMS and MMS messages with emoji, track-able short URLs, data tags for better client experience. 2. ProText...

BulkSMS

BulkSMS

bulksms.com

BulkSMS.com provides application-to-person (A2P) messaging services to large and small businesses, public benefit organisations and individuals. Using our platform, our clients are able to quickly deploy short and important SMS text messages. Our SMS platform allows for SMS API integration, SMS voti...

Mongoose

Mongoose

hellomongoose.com

From text-to-chat, make every message count. Trusted by 950+ institutions, Mongoose enables a 200% inquiry increase, and 98% student retention rate.

Emotive

Emotive

emotive.io

Grow your business with SMS marketing software and agency-level text message marketing services. The only company to provide a 5X ROI guaranteed.

Sakari

Sakari

sakari.io

Sakari — це служба масових текстових повідомлень для надсилання оголошень, нагадувань, сповіщень, підтвердження та маркетингових кампаній.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та навчатися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...

SlickText

SlickText

slicktext.com

Служба SMS-маркетингу №1 у рейтингу. Створюйте цінні зв’язки зі своїми клієнтами за допомогою цільових текстових повідомлень, які спонукають до дії.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — це рішення для продажу телефонних і SMS-повідомлень, створене для збільшення кількості розмов, щоб бренди B2C могли швидше досягати своїх цілей зростання. Понад 100 провідних брендів, у тому числі SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma та AAA, використовують Regal.i...

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