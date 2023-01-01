Альтернативи - TextCortex
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — це відеогенератор аватарів штучного інтелекту, доступний на пристроях Windows, iOS і Android. Легко перетворюйте текст на професійне відео речника понад 120 голосами та мовами за лічені хвилини.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
AutoWrite
autowrite.app
AI, який пише повнометражний SEO-контент, який читає людина. AutoWrite — найкращий помічник AI для написання SEO.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — це інструмент для написання контенту на базі штучного інтелекту, який дозволяє швидко й ефективно створювати високоякісний, зручний для SEO контент. Він використовує передові алгоритми машинного навчання для створення унікального та привабливого вмісту для різноманітних цілей, наприкла...
WriterX
writerx.co
WriterX — це універсальна програма для написання вмісту, яка допоможе вам створити найкращий вміст. У ньому є всі інструменти, необхідні для створення популярних фрагментів вмісту, а його простий у користуванні інтерфейс полегшує роботу. З WriterX ви точно домінуватимете в Інтернеті!
Quickblog
quickblog.co
Quickblog допомагає блогерам і контент-агенціям створювати вільні блоги, які мають пріоритет у рейтингу Google, не витрачаючи годин і $$$ на кодування теми, редагування чи дизайн.
WriteTextAI
writetext.ai
Оптимізуйте копірайтинг для електронної комерції за допомогою WriteText.ai, помічника з написання AI, інтегрованого з вашою платформою. Настроюваний тон, стиль і аудиторія.
Abun
abun.com
Попрощайтеся зі створенням контенту вручну та оптимізацією SEO. За допомогою Abun ви можете автоматизувати свій робочий процес і створювати високоякісний, оптимізований для SEO вміст, який спрямовує органічний трафік на ваш веб-сайт. Зареєструйтеся для раннього доступу зараз.
Blog Cutter
blogcutter.com
Покращуйте пошукову оптимізацію за допомогою статей та інструментів для ведення блогів про штучний інтелект Blog Cutter. Підвищте видимість свого сайту. Почніть сьогодні!
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою маркетингових рішень The Happy Beavers. Створюйте, редагуйте та перекладайте високоякісний вміст. Розвивайте свою контент-стратегію та ефективніше взаємодійте зі своєю аудиторією. Спробуйте наші інструменти штучного інтелекту для швидшого створення конт...
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy — це інструмент для створення штучного інтелекту, який допомагає маркетологам, блогерам, менеджерам соціальних медіа та стартапам створювати тексти, описи продуктів тощо!
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашог...
Contentware
contentware.com
ontentware — це прискорювач на основі штучного інтелекту, який створює ефективні маркетингові кампанії за лічені хвилини. Це практично усуває виснажливий, трудомісткий процес створення кампанії. Що відрізняє Contentware, це те, що воно створює цілі кампанії (а не лише копії), що звільняє величезну к...
NexMind
nexmind.ai
NexMind — це генератор контенту на основі штучного інтелекту та платформа автоматизації SEO. Він створює оптимізований довгий і короткий вміст менш ніж за хвилину, використовуючи NLP і семантичні рекомендації. Збільште відвідуваність веб-сайту та перевершіть своїх конкурентів за допомогою персоналіз...
Contentoo
contentoo.com
Створюйте висококласний контент разом із 10% найкращих позаштатних творців контенту в поєднанні з неперевершеною технологією та операційною підтримкою світового рівня. Contentoo розпочався у 2017 році як платформа, яка об’єднує 10% найкращих творців контенту з маркетинговими відділами (міжнародних) ...