Альтернативи - testRigor
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Mailtrap
mailtrap.io
Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Parcel
parcel.io
Платформа кодування електронної пошти. Кодуйте, переглядайте та співпрацюйте за допомогою платформи розробки, розробленої для електронної пошти. Parcel – це спосіб кодування високоякісних електронних листів брендами та агентствами.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid — це провідний контрольний список електронної пошти перед розгортанням і настроювана частина вашого робочого процесу електронного маркетингу, від перевірки доступності до попереднього перегляду електронної пошти.
Bouncer
usebouncer.com
Служба перевірки та підтвердження електронної пошти з класними техніками та справді турботливими людьми. Найпростіший у використанні, але найпотужніший.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
GlockApps
glockapps.com
Набір інструментів доставки GlockApps складається з 3 програм, розроблених, щоб допомогти вам збільшити кількість відкриттів, кліків і конверсій до 41%! Inbox Insight Виконайте 3 безкоштовні тести на спам за допомогою Inbox Insight, щоб переконатися, що ваші листи доходять до ваших клієнтів. Результ...
Transpond
transpond.io
Спробуйте Transpond - простий у використанні маркетинговий пакет. Створюйте видатні повідомлення для своїх клієнтів і розвивайте свій бізнес.
Acymailing
acymailing.com
Інструмент автоматизації розсилки та маркетингу для WordPress і Joomla. Зручний у використанні AcyMailing допоможе вам на кожному етапі вашої електронної кампанії: Концепція: - Перевірте свій вміст (посилання, ключові слова, зображення) - Уникайте того, щоб вашу кампанію вважали СПАМом - Керуйте сво...
Unspam
unspam.email
Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти штучного інт...
Folderly
folderly.com
Folderly — це рішення для доставки електронної пошти, яке пропонує комплексний підхід до забезпечення бездоганної доставки електронної пошти. Знаходьте, вирішуйте та запобігайте помилкам доставки електронної пошти, а також переконайтеся, що ваші електронні листи потрапляють у папку "Вхідні". Ніколи ...
Magnews
magnews.it
Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
Delivra
delivra.com
Створений для зайнятих маркетологів, Delivra збільшить вашу аудиторію за допомогою простих рішень для електронної пошти та SMS-маркетингу.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це програмне забезпечення для тестування електронної пошти, яке дозволяє отримувати та тестувати електронну пошту, допомагаючи створювати, тестувати та презентувати свій продукт.