Альтернативи - TestGorilla

Indeed

Indeed

indeed.com

Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal - платформа для оцінювання навичок розробників з інтерактивними завданнями на різних мовах програмування.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth - це платформа для оцінювання кодування, яка допомагає рекрутерам перевіряти технічні навички кандидатів через автоматизовані тести та практичні завдання.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad - це платформа для технічних інтерв'ю, яка дозволяє кандидатам писати та тестувати код у реальному часі, підтримуючи понад 65 мов програмування.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.

Codility

Codility

codility.com

Codility - платформа для оцінки навичок програмістів via онлайн-тести та відеоінтерв'ю, що допомагає у наймі та зменшує упередженість.

Karat

Karat

karat.com

Karat - партнер для організацій, які прагнуть покращити якість, ефективність та справедливість технічного найму через інтерв'ю та аналітику.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie - це зручний інструмент для створення, організації та поширення контенту, включаючи цифрові курси та сайти участі.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech - платформа для оцінки технічних та м'яких навичок кандидатів через моделювання роботи та персоналізовані тести.

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator - це веб-платформа для оцінки кандидатів на роботу, яка підтримує різні формати запитань та спрощує процес найму.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl - платформа для онлайн-оцінювання кандидатів, яка дозволяє проводити тести на технічні та м'які навички, підтримує навчання та розвиток в організаціях.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered автоматизує процес набору технічного персоналу, використовуючи налаштовані симуляції завдань для оцінки кандидатів за їхніми навичками.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Interviewer.AI автоматизує 80% процесу попереднього відбору завдяки відеоінтерв'ю, надаючи інструменти для оцінки кандидатів віддалено.

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix - платформа для односторонніх відеоінтерв'ю, яка спрощує процес набору, дозволяючи кандидатам проходити інтерв'ю з будь-якого пристрою.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video - це платформа для створення, редагування та поширення відео-відгуків, що спрощує процес збору відео для маркетингу та внутрішньої комунікації.

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire - платформа для відеоінтерв'ю, що дозволяє кандидатам записувати відповіді за зручністю, оптимізуючи процес найму.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace.ai автоматизує оцінювання навичок для найму інженерів та фахівців з даних за допомогою тестів та AI, з можливістю віддаленої перевірки.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.

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