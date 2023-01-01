Альтернативи - TermScout
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka — це інструмент для автоматизації документообігу, переговорів і аналітики, створений для того, щоб допомогти юридичним фірмам, командам внутрішніх юристів і компаніям (будь-якого розміру) складати документи, узгоджувати їх і використовувати дані цього процесу для розробки кращих документів і ...
Catylex
catylex.com
Catylex® — це революційне рішення для аналітики контрактів для будь-якого бізнесу, якому потрібно отримувати й оптимізувати дані контрактів. Наш найкращий у своєму класі контрактний штучний інтелект автоматично розпізнає тисячі юридичних і бізнес-концепцій із коробки, що дозволяє легко розпочати роб...
Legaliser
legaliser.com
Legaliser руйнує сферу аналізу контрактів за допомогою передової технології на базі ШІ. Цей інструмент, призначений як для компаній, так і для окремих професіоналів, спрощує перевірку контрактів, пропонуючи глибоке розуміння сильних і слабких сторін із неперевершеною точністю. Legaliser гарантує, що...
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal — це рішення №1 для перегляду контрактів, яке допоможе вам пришвидшити укладення контрактів і швидше укладати угоди. Розпочніть безкоштовну пробну версію сьогодні.
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck — це платформа для прискорення виконання контрактів і аналізу, яка переглядає контракти за лічені хвилини, допомагаючи швидше укладати угоди.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонуючи автомати...
Kira Systems
kirasystems.com
Отримайте доступ до сховищ контрактів, прискоріть і підвищте точність перевірки контрактів, зменшіть ризик помилок, залучайте нових клієнтів і покращуйте цінність, яку ви надаєте своїм клієнтам.
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...
Evisort
evisort.com
Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у режимі реального часу та автоматизувати життєвий цикл контрактів.