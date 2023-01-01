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Альтернативи - TeraBox

Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive – це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Google Drive, запущений 24 квітня 2012 року, дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на різних пристроях і ділитися файлами. Окрім веб-сайту, Google Drive пропонує додатки з автономн...

iCloud

iCloud

icloud.com

Увійдіть в iCloud, щоб отримати доступ до своїх фотографій, відео, документів, нотаток, контактів тощо. Використовуйте свій Apple ID або створіть новий обліковий запис, щоб почати користуватися службами Apple.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлен...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

За допомогою iCloud Drive ви можете безпечно зберігати свої файли в iCloud і отримувати доступ до них на iCloud.com і комп’ютерах iPhone, iPad, iPod touch, Mac і Windows. Ви також можете автоматично зберігати всі файли в папках «Робочий стіл» і «Документи» на вашому Mac в iCloud Drive. Таким чином в...

MEGA

MEGA

mega.io

Mega (стилізований великими літерами як MEGA) або Mega.nz — це служба хмарного зберігання та розміщення файлів, яку пропонує компанія Mega Limited, розташована в Окленді. Послуга пропонується переважно через веб-додатки. Мегамобільні програми також доступні для Windows Phone, Android та iOS. Mega ві...

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристрої...

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Завантажуйте файли, просто перетягуючи їх у вікно браузера, виконуйте пакетні операції з файлами та папками та публікуйте їх одразу після завантаження. Яндекс.Диск зберігає ваші файли, що б не сталося.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пр...

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