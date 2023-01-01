Альтернативи - 腾讯地图

Waze

waze.com

Waze (Іврит: ווייז‎, ; раніше FreeMap Israel) — програма GPS-навігації, що належить Google. Він працює на смартфонах і планшетах, які підтримують GPS. Він надає покрокову навігаційну інформацію та інформацію про час подорожі та маршрут, надані користувачем, одночасно завантажуючи інформацію, що зале...