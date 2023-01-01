WebCatalog
Temis

Temis

temis-apps.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Temis» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зробіть це легким, ефективним. Організовуйте свою робочу діяльність, плануйте, розставляйте пріоритети та досягайте результатів.

Вебсайт: temis-apps.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Temis». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

AuditBrain

AuditBrain

auditbrain.com

Clickie

Clickie

clickie.io

Kites

Kites

makekites.io

NeuronUP

NeuronUP

neuronup.com

DrApp

DrApp

drapp.la

TuLotero

TuLotero

tulotero.mx

Integratec

Integratec

integratec.com

Banco Ripley

Banco Ripley

bancoripley.cl

iMineros

iMineros

imineros.com

Colegium

Colegium

colegium.cloud

Envia Ya

Envia Ya

enviaya.com.mx

Cineplanet Perú

Cineplanet Perú

cineplanet.com.pe

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності