Альтернативи - TechBehemoths
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
GoodFirms
goodfirms.co
Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.
Liftify
liftify.com
Репутація вашої компанії - це все. Ми надаємо програмне забезпечення, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створити та просувати 5-зіркову репутацію в Інтернеті.
Procurated
home.procurated.com
Закупівлі – справа складна, але знайти чудових постачальників не слід. Приєднуйтесь до тисяч професіоналів у сфері державних закупівель, які оцінюють і перевіряють постачальників на Procurated.
Reputedfirms
reputedfirms.com
Онлайн-платформа для публікації досвіду клієнтів і відгуків про вашу компанію.
UpCity
upcity.com
У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!
Sortlist
sortlist.com
Відкрийте для себе найбільш релевантні агентства для вашого проекту на основі ваших власних конкретних вимог.
Famewall
famewall.io
Збільшуйте продажі, легко збираючи відгуки 🎉. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою відгуків, які можна зібрати від ваших клієнтів і вставити на свій веб-сайт менш ніж за 2 хвилини без використання коду!
Clutch.co
clutch.co
Єдиний ресурс, який вам потрібен, щоб знайти правильну компанію. Виберіть компанію, яка найкраще підходить для вашого бізнесу, використовуючи 98 000+ відгуків клієнтів від реальних людей.