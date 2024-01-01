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Альтернативи - TechBehemoths

G2

G2

g2.com

Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.

Liftify

Liftify

liftify.com

Репутація вашої компанії - це все. Ми надаємо програмне забезпечення, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створити та просувати 5-зіркову репутацію в Інтернеті.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Закупівлі – справа складна, але знайти чудових постачальників не слід. Приєднуйтесь до тисяч професіоналів у сфері державних закупівель, які оцінюють і перевіряють постачальників на Procurated.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Онлайн-платформа для публікації досвіду клієнтів і відгуків про вашу компанію.

UpCity

UpCity

upcity.com

У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Відкрийте для себе найбільш релевантні агентства для вашого проекту на основі ваших власних конкретних вимог.

Famewall

Famewall

famewall.io

Збільшуйте продажі, легко збираючи відгуки 🎉. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою відгуків, які можна зібрати від ваших клієнтів і вставити на свій веб-сайт менш ніж за 2 хвилини без використання коду!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Єдиний ресурс, який вам потрібен, щоб знайти правильну компанію. Виберіть компанію, яка найкраще підходить для вашого бізнесу, використовуючи 98 000+ відгуків клієнтів від реальних людей.

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