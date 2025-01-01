Альтернативи - Teambook

Slack

Slack

slack.com

Slack - це платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, організовувати дискусії в каналах та інтегруватись з іншими додатками.

Trello

Trello

trello.com

Trello - це веб-додаток для управління проектами, що використовує візуальні дошки та картки для організації завдань і відстеження прогресу.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Asana

Asana

asana.com

Asana - це веб та мобільний додаток для організації, відстеження і управління командною роботою та проектами.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet - це платформа для спільної роботи та управління проектами, що дозволяє керувати завданнями, відстежувати прогрес і автоматизувати робочі процеси.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog - це онлайн-інструмент для управління проектами, моніторингу завдань, контролю версій і відстеження помилок.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Upbase

Upbase

upbase.io

Upbase - це платформа для управління роботою, що дозволяє організовувати завдання, спілкуватися у чаті та працювати з документами в одному місці.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack - це інструмент управління проектами, що дозволяє відстежувати завдання, планувати спринти та адаптувати робочі процеси під потреби команди.

Any.do

Any.do

any.do

Any.do - це простий додаток для керування списками справ, що дозволяє створювати завдання, встановлювати нагадування та ділитися проектами.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

SmartSuite

SmartSuite

smartsuite.com

SmartSuite - платформа для управління робочими процесами, що дозволяє організовувати завдання, проекти та бізнес-процеси в одному місці.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo - це додаток для управління завданнями, який дозволяє організувати нотатки, списки та звички, а також співпрацювати з іншими.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR - це програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси, покращує досвід працівників і забезпечує підтримку віддаленої роботи.

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