Альтернативи - Tealium
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Google Tag Manager
google.com
Безкоштовне керування тегами веб-сайтів і програм від Google. Маркетологи хочуть, щоб керування тегами було простим, надійним і легко інтегрувалося з існуючими системами. Ось що забезпечує Менеджер тегів Google. Ви запускатимете програми швидше, тож зможете швидше приймати рішення. Додавайте та онов...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, C...
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх п...
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в реальному часі, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективн...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2...
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів з...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Ки...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що — від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створ...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
TheyDo
theydo.io
Для розробників послуг і менеджерів компаній, орієнтованих на клієнта, які базуються на досвіді, TheyDo — це найбільш спільна платформа управління подорожами, яка коли-небудь була створена. Для людей, які вірять, що єдиний спосіб забезпечити чудову взаємодію з клієнтами – це працювати як одне ціле,...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так прост...
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — це платформа для активації даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані клієнтів на дії. Платформа надає потужні функції, необхідні для збору, підготовки та активації даних із будь-якого сховища даних у понад 200 інструментів подальшої течії, щоб команди маркетингу, продажів і ус...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні д...
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркет...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це платформа для залучення клієнтів, яка базується на аналізі, якій довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, таких як Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel тощо. Digital-first і корпоративні бренди з 35+ країн використовуют...
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це комплексне рішення для безперебійного, ефективного та спільного UTM-відстеження. Замініть цю стару брудну електронну таблицю оптимізованим рішенням. Наша програма спрощує процес створення та керування посиланнями UTM, забезпечуючи послідовність і точність у всіх ваших кампаніях. Завдяки ...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst є провідною платформою для стимулювання зростання завдяки вашим клієнтам. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми над...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати біль...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — це внутрішнє інструментальне рішення з низьким кодом, яке допомагає розробникам швидко оснастити свої бізнес-команди внутрішніми інструментами, такими як повнофункціональні панелі адміністратора, інформаційні панелі та інструменти керування базами даних, адаптовані до їхніх операцій і...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. - Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаєм...