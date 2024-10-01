Альтернативи - Tealium

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Безкоштовне керування тегами веб-сайтів і програм від Google. Маркетологи хочуть, щоб керування тегами було простим, надійним і легко інтегрувалося з існуючими системами. Ось що забезпечує Менеджер тегів Google. Ви запускатимете програми швидше, тож зможете швидше приймати рішення. Додавайте та онов...

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, C...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх п...

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в реальному часі, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективн...

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2...

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів з...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Ки...

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що — від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створ...

Segment

Segment

segment.com

Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

Для розробників послуг і менеджерів компаній, орієнтованих на клієнта, які базуються на досвіді, TheyDo — це найбільш спільна платформа управління подорожами, яка коли-небудь була створена. Для людей, які вірять, що єдиний спосіб забезпечити чудову взаємодію з клієнтами – це працювати як одне ціле,...

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так прост...

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Hightouch — це платформа для активації даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані клієнтів на дії. Платформа надає потужні функції, необхідні для збору, підготовки та активації даних із будь-якого сховища даних у понад 200 інструментів подальшої течії, щоб команди маркетингу, продажів і ус...

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні д...

Insider

Insider

useinsider.com

Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркет...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це платформа для залучення клієнтів, яка базується на аналізі, якій довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, таких як Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel тощо. Digital-first і корпоративні бренди з 35+ країн використовуют...

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — це комплексне рішення для безперебійного, ефективного та спільного UTM-відстеження. Замініть цю стару брудну електронну таблицю оптимізованим рішенням. Наша програма спрощує процес створення та керування посиланнями UTM, забезпечуючи послідовність і точність у всіх ваших кампаніях. Завдяки ...

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst є провідною платформою для стимулювання зростання завдяки вашим клієнтам. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми над...

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати біль...

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Forest Admin — це внутрішнє інструментальне рішення з низьким кодом, яке допомагає розробникам швидко оснастити свої бізнес-команди внутрішніми інструментами, такими як повнофункціональні панелі адміністратора, інформаційні панелі та інструменти керування базами даних, адаптовані до їхніх операцій і...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...

Heap

Heap

heap.io

Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. - Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаєм...

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