Альтернативи - TallyFox

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Microsoft Visio - це інструмент для створення діаграм, який дозволяє візуалізувати бізнес-процеси, використовувати шаблони та працювати в режимі реального часу.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw - це програма для створення діаграм, технічних креслень та візуалізації даних з можливістю співпраці в реальному часі.

Creately

Creately

creately.com

Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

Chartloop надає командам аналітику для покращення продажів, рекрутингу та бізнес-стратегії, автоматично створюючи організаційні діаграми для картування акаунтів.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon - платформа для організаційного дизайну та планування робочої сили, що підтримує прийняття стратегічних рішень за допомогою аналітики та моделювання.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Додаток "Tasks in a Box" дозволяє людям з однаковими цілями співпрацювати, адаптуючи процеси та взаємодію в компанії.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

Names & Faces дозволяє створювати візуальний каталог співробітників та організаційну структуру за кілька хвилин, що допомагає всім членам команди впізнавати один одного.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.

The Org

The Org

theorg.com

The Org — додаток для створення публічної організаційної структури, що допомагає відзначати колег та залучати таланти.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi - це програмне забезпечення для створення організаційних діаграм, яке дозволяє компаніям проектувати структури та ділитися ними. Підтримує налаштування та імпорт даних.

TeamOhana

TeamOhana

teamohana.com

TeamOhana – платформа для управління чисельністю кадрового складу, що спрощує планування найму та бюджетування в реальному часі.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

GoProfiles - платформа для співробітників, що використовує AI для покращення співпраці, визнання колег і надання інформації про працівників для зміцнення контактів.

Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Knoetic - платформа для аналізу даних, що допомагає організаціям покращити прийняття рішень і операційну ефективність через всебічне аналізування ключових показників.

OneDirectory

OneDirectory

onedirectory.com

OneDirectory — це платформа для корпоративних каталогів співробітників, яка допомагає знаходити та з'єднуватися з колегами в Microsoft Office 365.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.