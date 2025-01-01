Альтернативи - TallyFox

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio - це інструмент для створення діаграм, який дозволяє візуалізувати бізнес-процеси, використовувати шаблони та працювати в режимі реального часу.
Lucid
lucid.co
Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw - це програма для створення діаграм, технічних креслень та візуалізації даних з можливістю співпраці в реальному часі.
Creately
creately.com
Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop надає командам аналітику для покращення продажів, рекрутингу та бізнес-стратегії, автоматично створюючи організаційні діаграми для картування акаунтів.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon - платформа для організаційного дизайну та планування робочої сили, що підтримує прийняття стратегічних рішень за допомогою аналітики та моделювання.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Додаток "Tasks in a Box" дозволяє людям з однаковими цілями співпрацювати, адаптуючи процеси та взаємодію в компанії.
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces дозволяє створювати візуальний каталог співробітників та організаційну структуру за кілька хвилин, що допомагає всім членам команди впізнавати один одного.
ChartHop
charthop.com
ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.
The Org
theorg.com
The Org — додаток для створення публічної організаційної структури, що допомагає відзначати колег та залучати таланти.
Organimi
organimi.com
Organimi - це програмне забезпечення для створення організаційних діаграм, яке дозволяє компаніям проектувати структури та ділитися ними. Підтримує налаштування та імпорт даних.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana – платформа для управління чисельністю кадрового складу, що спрощує планування найму та бюджетування в реальному часі.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles - платформа для співробітників, що використовує AI для покращення співпраці, визнання колег і надання інформації про працівників для зміцнення контактів.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic - платформа для аналізу даних, що допомагає організаціям покращити прийняття рішень і операційну ефективність через всебічне аналізування ключових показників.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory — це платформа для корпоративних каталогів співробітників, яка допомагає знаходити та з'єднуватися з колегами в Microsoft Office 365.
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