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Notion

Notion

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Notion — додаток для нотаток, керування проєктами й знаннями, що поєднує сторінки, бази даних, календарі та інструменти для спільної роботи.

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Notion – це програма для підвищення продуктивності та робочого простору, призначена для створення нотаток, керування проектами, відстеження завдань і організації знань. Він об’єднує сторінки, бази даних, календарі та інструменти для спільної роботи в одній гнучкій платформі, що дозволяє окремим особам і командам створювати робочі процеси, які відповідають їхнім потребам.

Користувачі можуть створювати структуровані нотатки, керувати списками справ, відстежувати проекти та впорядковувати інформацію за допомогою настроюваних шаблонів і пов’язаних баз даних. Notion також підтримує співпрацю в реальному часі, коментарі, спільний доступ і дозволи, що робить його придатним для командного планування, документації та внутрішніх баз знань. Його блоковий редактор дозволяє впорядковувати вміст за допомогою тексту, таблиць, контрольних списків, вставок та інших елементів в одному робочому просторі.

Додаток зазвичай використовується як особистий органайзер, командна вікіпедія, контент-планувальник і легкий інструмент керування проектами. Його головна цінність полягає в поєднанні створення документів і керування базами даних в одному додатку, допомагаючи користувачам підтримувати пов’язану інформацію та доступну для всіх пристроїв.

Категорії: ProductivityПрограми для нотатокПрограмне забезпечення для управління проектамиAI AssistantsПрограмне забезпечення для нотатокПрограмне забезпечення бази знань

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Notion - Десктопний застосунок і мобільний додаток - Mac, Windows, Android, iPhone і iPad - WebCatalog