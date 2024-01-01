Альтернативи - Taggbox
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it дозволяє професіоналам і компаніям досліджувати та публікувати вміст за допомогою свого інструменту курування вмісту.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Fanbooster
fanbooster.com
Fanbooster — це доступне та просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє менеджерам соціальних мереж планувати, публікувати та звітувати в соціальних мережах.
Paper.li
paper.li
Створіть свою цифрову присутність за лічені хвилини. Ми надамо вам вміст, яким ви зможете ділитися щодня. І веб-сайт, який завжди свіжий.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign допоможе вам створити процвітаючу маркетингову агенцію за допомогою потужного програмного забезпечення для керування соціальними медіа, що розширюється, і п’ятизіркової підтримки, спрямованої на успіх вашого бізнесу.
Letterdrop
letterdrop.com
Автоматизовані робочі процеси для створення та розповсюдження контенту. Розставляйте пріоритети для правильних ідей, плануйте свій календар і керуйте погодженнями • Перепрофілюйте вебінари, створюйте соціальні повідомлення та пишіть швидше за допомогою CMS із підтримкою штучного інтелекту • Опти...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
Blogely
blogely.com
Blogely — це всебічні дослідження, безперебійний досвід написання, всеохоплююча організація повного вмісту, проста пошукова оптимізація на сторінці для нетехніків, зручний доступ до сканера плагіату та, звичайно, легка публікація на CMS (WordPress, Ghost, Medium, тощо) платформи. Це допомагає блогер...
Automata
byautomata.io
Збільште кількість своїх блогів і відео за допомогою автоматизованого перепрофілювання вмісту. Перетворіть відео на статті, статті – на ланцюжки у Twitter, а тематичні дослідження – на інформаційні бюлетені
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
Walls.io
walls.io
Walls.io — це комплексне рішення для соціальних стін, яке дозволяє збирати, курувати та відображати вміст у стрічці, яку легко налаштувати. Ви можете збирати вміст із кількох платформ соціальних мереж або дозволити своїй аудиторії публікувати вміст безпосередньо на вашій стіні. Ви також можете додав...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit знаходить і впорядковує вміст в Інтернеті. Він шукає серед тисяч найкращих сайтів, щоб надати галузеві високоякісні новини, відео, зображення та цитати, заощаджуючи час та енергію.
Juicer
juicer.io
Поділіться своїми найкращими публікаціями на красивій стіні в соціальних мережах. Juicer допомагає об’єднати всі хештеги ваших брендів і дописи в соціальних мережах в єдину красиву стрічку соціальних мереж на вашому веб-сайті, дозволяючи вам легко модерувати та керувати своїм вмістом.
BrandBastion
brandbastion.com
Розвивайте свій бренд за допомогою кращих розмов. Захистіть свій бренд і створіть процвітаючу онлайн-спільноту за допомогою кращого керування розмовами в соціальних мережах.
ZoomSphere
zoomsphere.com
Вибір №1 для ефективної командної роботи в управлінні соціальними мережами. Планування, соціальне слухання, спільнота та управління проектами та багато іншого.
Reputation
reputation.com
Світ взаємодій вимагає платформи дій. Перетворіть відгуки з оглядів, лайків, списків, коментарів і кліків у свою конкурентну перевагу.
Qurate Social
qurate.jp
A powerful, simple, and easy-to-use social media management tool that lets you centrally manage all your social networks from one dashboard.
Social Elephants
socialelephants.com
Social Elephants is the platform that PROs use to analyze and manage Social Media. Its exclusive functions for management, insights and competitor analysis will give you the resources you need to get the most out of your social media campaigns. All your Facebook, Twitter, Instagram and YouTube cha...
myRosys
myrosys.com
myRosys uses deep learning to provide Reach Intelligence and Engagement Intelligence. myRosys uses the power of Influencers and Stakeholders to automate word-of-mouth marketing and increase organic reach of social media campaigns. myRosys eliminates the need for advertising spend and creates a highl...
Alerti
alerti.com
Alerti is a real-time intelligence engine that monitors and analyzes the web, social networks and review sites ... and transforms this data into knowledge in an intelligent and automated way thanks to the latest artificial intelligence algorithms. Monitor and analyze everything that is said on the ...
adhook
adhook.io
adhook combines Social Media Management and Digital Advertising in one tool. The All-In-One software helps to plan, publish, analyze & moderate your activities. With its collaboration features, adhook supports companies to design more efficient marketing processes. Post Publishing Cross-channel coo...
Quid
quid.com
Quid stands at the forefront of AI-driven consumer and market intelligence. Quid's generative AI provides organizations with an unparalleled, holistic insight into customer context. Beyond just capturing data, Quid enables organizations to see data through the lens of the future. By moving beyond da...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...
Later
later.com
Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...
Rallio
rallio.com
Завдяки вбудованій синдикації в соціальних мережах і можливостям планування, посиленню реклами, аналітиці, управлінню репутацією тощо Rallio — це розумніший і простіший спосіб для брендів максимізувати зусилля соціального маркетингу. Технологія Rallio забезпечує повну екосистему соціальних медіа, що...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — це найпростіший спосіб збільшити трафік вашого бренду в соціальних мережах. Чи знаєте ви, що 52% споживачів більше довіряють співробітникам компанії, ніж самій компанії чи бренду? Зробіть так, щоб ваші професіонали ділилися в LinkedIn одним клацанням миші за допомогою програмного ...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмі...
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке дає змогу редакційним командам безперебійно та ефективно надавати оперативні новини. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, т...
Curatora
curatora.io
Curatora дозволяє клієнтам знаходити, курувати та поширювати першокласний релевантний вміст, який ваша цільова аудиторія хоче прочитати — зараз.