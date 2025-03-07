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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу призначене для автоматизації маркетингових завдань, оптимізації робочих процесів і вимірювання ефективності маркетингових кампаній. Ці інструменти пропонують централізовану базу даних для зберігання маркетингової інформації та взаємодії, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані та своєчасні враження для клієнтів або потенційних клієнтів. Завдяки функціям автоматизації в різних маркетингових аспектах, таких як електронна пошта, соціальні мережі, формування потенційних клієнтів, пряма поштова розсилка та цифрова реклама, ці платформи підвищують ефективність маркетингу. Одним з найважливіших аспектів інструментів автоматизації маркетингу є їх аналітичні можливості, які дозволяють користувачам оцінювати успіх кампаній у різних сегментах і каналах. Ці функції вимірюють вплив кампаній на ключові показники ефективності (KPI) і рентабельність інвестицій (ROI), а також їхній внесок у загальний дохід компанії.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel-це платформа з продажу та маркетингу білої маркетингу для цифрових агентств та консультантів. Функціональність включає CRM з SmartLists, електронною поштою, двосторонніми SMS, консолідованим SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB Чат, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, живлення, конструктор форми, будівельник опитувань, конструктор Bunnel, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder Онлайн -планування, автоматизація робочого процесу, звітність, веб -куки тощо! Облікові записи агентства включають необмежені облікові записи Sub (розташування) для ваших клієнтів, які можна клонувати для прискорення налаштувань. Принесіть власні облікові дані Twilio & SMTP, щоб живити свій рахунок, надаючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонний дзвінок та SMS. Почніть з 14 -денної безкоштовної пробної версії!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
ManyChat
manychat.com
ManyChat-це платформа Omnichannel №1 для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних, ресторанів, компаній з нерухомості у світі. Заснований у 2016 році, ManyChat щороку працює понад 1 мільярд розмов і використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте своїх клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в прямих повідомленнях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp та SMS для вирощування вашого бренду. Незалежно від того, чи хочете ви генерувати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії або покращити задоволення клієнтів, збільшуючи час у галузі SLA, ManyChat має всі інструменти для вирішення потреб у маркетингу вашого бізнесу. Це те, що таке маркетинг у чаті і що є Manychat.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш спритним з Dynamics 365, єдиним портфелем інтелектуальних бізнес -додатків, які дають можливість кожному адаптуватися та інновацій.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi (раніше Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota і Varsity Tutors, покращили взаємодію з сотнями мільйонів клієнтів через Regal, провідну до $5 млрд доходу. Regal.io базується в Нью-Йорку та має 83 мільйони доларів від провідних інвесторів, зокрема Emergence Capital, Founder Collective і Homebrew.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх на клієнтів і утримуйте їх довше.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаблони електронної пошти, а також відзначена нагородами цілодобова 7/365 підтримка клієнтів у реальному часі дозволяють брендам будь-якого розміру продавати більше — і все це без надмірних витрат. Приєднуйтеся до понад 100 000 брендів електронної комерції, які використовують Omnisend для розвитку свого бізнесу на автопілоті, перетворюючи своїх клієнтів за допомогою швидких у створенні, високорелевантних електронних листів і текстових повідомлень. - Надсилайте інформаційні бюлетені та цільові кампанії. Створюйте красиві, доступні для покупки електронні листи за лічені хвилини за допомогою нашого конструктора електронної пошти з перетягуванням і скиданням і різноманітних готових шаблонів електронної пошти. Додавайте коди купонів, автоматично вибирайте та вставляйте продукти та автоматично повторно надсилайте кампанії тим, хто не відкриває – і все це без виснажливої ручної роботи! - Стимулюйте продажі на автопілоті за допомогою автоматизації електронної комерції. Виграйте (поверніть) програші за допомогою попередньо створених робочих процесів для залишення кошика, вітальних серій, трансакційних електронних листів тощо. Запустіть готові автоматизовані засоби, що приносять прибуток, за лічені хвилини або легко створюйте власні робочі процеси за допомогою нашого редактора автоматизації без кодування, перетягування та скидання. - Покращуйте націлювання за допомогою надійної сегментації. Сегментуйте своїх клієнтів на основі їхньої поведінки при покупці, а також інших властивостей, щоб покращити конверсії за допомогою добре націлених персоналізованих електронних листів і текстових повідомлень. Створіть сегменти для цінних клієнтів, для покупців певних категорій/продуктів або тих, кого потрібно повторно залучити, і персоналізуйте свої повідомлення. - Поєднайте електронну пошту з SMS і іншими каналами. Додайте SMS і push-повідомлення безпосередньо поруч із вашими електронними листами, використовуючи ту саму платформу, і забезпечте постійну багатоканальну взаємодію з клієнтами. Економте час і кошти – більше не потрібно платити за окрему електронну пошту, SMS і push-програми! - Створюйте свої списки електронної пошти та SMS. Збирайте нових підписників за допомогою наших зручних для мобільних пристроїв, повністю настроюваних форм. Виберіть зі спливаючих вікон, вікон реєстрації, цільових сторінок або колеса фортуни, щоб безперешкодно збирати повідомлення електронної пошти та/або SMS. Залучайте своїх відвідувачів за допомогою форм із наміром виходу та покращуйте залучення спливаючих вікон за допомогою параметрів націлювання форм, доступних у Omnisend. - Підтримка 24/7 Ми надаємо вам зіркову підтримку та корисні поради в будь-який час, коли вам це потрібно. Ми доступні 24/7. Почніть використовувати Omnisend безкоштовно, оновіть будь-коли! Omnisend запрошує фрілансерів і агентства приєднатися до партнерської програми Omnisend. Ця програма створена, щоб допомогти фрілансерам і агентствам прискорити свій розвиток, залучити більше клієнтів і отримати найкращу в галузі частку доходу від рекомендованих і керованих облікових записів. Переходь за посиланням та приєднуйся до програми: https://www.omnisend.com/partners/
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — це провідне на ринку рішення для обміну повідомленнями та взаємодії з клієнтами, яке пропонує push-повідомлення електронною поштою, мобільними та веб-сайтами, обмін повідомленнями в програмі та SMS. Його потужна багатоканальна платформа дозволяє понад 1 мільйону компаній доставляти понад 12 мільярдів повідомлень щодня. Завдяки чудовій архітектурі OneSignal розроблено для масштабування вашого бізнесу та доставки повідомлень швидше та надійніше, ніж конкуренти. Завдяки відкритому API, розширеній документації, безкоштовним обліковим записам та інтуїтивно зрозумілим інструментам автоматизації, персоналізації та аналітики він допомагає компаніям будь-якого розміру забезпечити безперебійний обмін повідомленнями для створення значущих зв’язків із клієнтами.
Simplero
simplero.com
Simplero допомагає тренерам і розробникам знань будувати бізнес і життя, які вони люблять, спрощуючи стек програмного забезпечення до однієї веселої та легкої у використанні платформи, щоб вони могли розвивати значущі стосунки зі своїми клієнтами. Від створення курсів, створення веб-сайтів і надсилання електронних листів до продажу продуктів, керування партнерськими програмами та автоматизації. За допомогою Simplero ви можете вести свій онлайн-бізнес в одному місці, а не всюди. Simplero дає лідерам можливість створювати спільноти, які змінюють світ. - Чудова підтримка - Створення веб-сайтів і цільових сторінок - Управління партнерами - Маркетинг електронною поштою та автоматизація - Платежі та підписки - Курси та спільноти - Статистика клієнтів
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу, яка допомагає зростаючим брендам електронної комерції стимулювати повторні покупки та лояльність до бренду. Drip надає понад 30 000 маркетологів електронної комерції потужними інструментами для розуміння та реклами своїм клієнтам. Ви перетворите всі свої дані про клієнтів у динамічні сегменти в Drip і залучите клієнтів за допомогою одноразових автоматизованих маркетингових кампаній. Використовуйте автоматизацію Drip, електронні листи та повідомлення на місці, щоб клієнти поверталися за новими покупками. Зекономте кошти, маючи красиво оформлені електронні листи та розширені спливаючі вікна на одній платформі. Спробуйте Drip протягом 14 днів і дізнайтеся, чому ваші улюблені бренди електронної комерції переходять на Drip.
VipeCloud
vipecloud.com
Програмне забезпечення для розвитку з освіжаючим людським дотиком. CRM, маркетинг електронною поштою, публікації в соціальних мережах, текстові повідомлення, відеоелектронна пошта, інтеграція та багато іншого. Що краще вас підтримають, то швидше ви розвиватимете свій бізнес.
Dashly
dashly.io
Spricly - це розмовна маркетингова платформа. Це допомагає понад 700 компаніям SAAS та Edtech збільшувати конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на розмову про людину. Покладіть його на інший рівень із плануванням дзвінків та відеодзвінками. За допомогою проактивних повідомлень, чатів та спливаючих вікон ви можете генерувати більше потенційних клієнтів та кваліфікувати їх. Ведучі збираються в ECRM та сегментовані - саме так ви починаєте маркетинг електронної пошти. Керуйте як ручним, так і спрацьованим спілкуванням - вони доступні з повідомленнями в чаті, спливаючими вікнами та електронними листами. Особливості:-Захоплення ведучих за допомогою чату, виготовленого в легкому у використанні Chatbot Builder; - зберігати та керувати ними в ECRM; - відстежувати дії відвідувачів; - зробити найкращі пропозиції, використовуючи спливаючі вікна; - інтегрувати з улюбленими послугами; - мати всі повідомлення відвідувачів на одній панелі адміністратора; - Відповідь на своїх відвідувачів у чаті в прямому ефірі для ідеальної підтримки; - збільшити конверсії за допомогою спрацьованих електронних листів; - Проаналізуйте свої послідовності побудови продуктивності.
Markate
markate.com
Markate.com: потужні інструменти CRM, керування робочими місцями та автоматизації маркетингу для постачальників домашніх послуг Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу. * Ваш бізнес, ваш шлях із Markate Markate співпрацює з вами, працюючи разом для досягнення ваших бізнес-цілей. * Оптимізуйте свої операції для підвищення ефективності Створено для скорочення паперової роботи, автоматизації процесів і звільнення вашого часу. * Доступні гнучкі рішення відповідно до ваших потреб Створено для розширення можливостей малого бізнесу, допомагаючи їм працювати ефективніше, мінімізуючи витрати. * Максимізуйте час, ресурси та прибуток Він тут, щоб спростити ваші операції, щоб ви могли зосередитися на тому, що дійсно рухає ваш бізнес вперед. * Зберігайте клієнтів на все життя Оснащений маркетинговими інструментами, призначеними для збільшення утримання клієнтів, що є ключовим аспектом вашого успішного бізнесу.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Shape Software
setshape.com
Форма-це програмне забезпечення для автоматизації продажів та маркетингу, яке постачається із заздалегідь побудованими функціями, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс надає можливість вашим командам та консолідує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі AI. Програмне забезпечення для форми забезпечує спільне місце для ваших команд, щоб залишатися узгодженими та ефективними у всьому, що вони роблять, будь то впорядкування вашого трубопроводу з продажу, залучення більшої кількості перспектив з маркетинговими послідовностями та цифровими оголошеннями, виховання відносин з клієнтами, безперешкодного спілкування або відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із формою сьогодні.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіонах і на веб-сайтах. Підвищте гнучкість маркетингу, одночасно підготувавши свій бізнес до майбутнього. Отримайте гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів, підвищуючи ефективність роботи між відділами.
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркетингу. WayMore призначений для всіх компаній, незалежно від галузі чи розміру. Простий дизайн платформи робить роботу користувача дуже легкою. як? * Помістіть своїх клієнтів у центр комплексного підходу. * Консолідуйте всі свої джерела даних. Аналізуйте дані за допомогою штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. * Мікросегментуйте свою аудиторію, щоб максимізувати рівень залучення. * Спілкуйтеся з кожним сегментом аудиторії за допомогою потрібного каналу, у потрібний момент і з потрібним вмістом. * Впроваджуйте автоматизацію, щоб уникнути ручних завдань. чому * Перетворення потенційних клієнтів призводить до лояльних клієнтів. * Економте час і зусилля.
Braze
braze.com
Braze — це провідна платформа для залучення клієнтів, яка підтримує тривалі зв’язки між споживачами та улюбленими ними брендами. Braze дозволяє будь-якому маркетологу збирати та вживати заходів щодо будь-якої кількості даних із будь-якого джерела, щоб вони могли творчо взаємодіяти з клієнтами в режимі реального часу, через канали з однієї платформи. Від міжканального обміну повідомленнями та оркестровки подорожей до експериментів і оптимізації на основі Al, Braze дозволяє компаніям будувати та підтримувати абсолютно привабливі відносини зі своїми клієнтами, які сприяють зростанню та лояльності. Компанію було визнано найкращою технологічною компанією для роботи в США у 2024 році, найкращим робочим місцем для жінок у Великобританії 2023 року за версією «Чудове місце для роботи», а Gartner® назвала її лідером у магічному квадранті™ 2023 для центрів багатоканального маркетингу та у The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q1 2023. Штаб-квартира Braze розташована в Нью-Йорку з понад 10 офісами в Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Дізнайтесь більше на braze.com.
Omniengage
omniengage.co
Платформа Omniengage – це інструмент для побудови робочих процесів для компаній, які прагнуть збільшити залученість і отримати дохід за допомогою багатоканального цільового обміну повідомленнями в режимі реального часу для клієнтів. Використовуйте кожну точку дотику в Інтернеті, на мобільному пристрої, через SMS, електронну пошту, месенджер Facebook або WhatsApp. Основні функції Omniengage включають конструктор робочих процесів, маркетингову атрибуцію, візуальну аналітику в реальному часі, розповсюдження кампанії та керування багатоканальною кампанією. Omniengage має відкритий API та такі інтеграції, як Firebase, Twilio та SMTP. Автоматизовані робочі процеси між каналами можна побудувати за допомогою першого вузла взаємодії активності клієнтів із Webhooks або даних компанії. Кожен тригер (взаємодія клієнта) і дію можна створити на основі робочого процесу, щоб надіслати електронний лист, push-сповіщення або повідомлення в додатку. Деякі розширені функції включають контент для тестування A/B та умовні повідомлення.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх потреб залучення, і Data Pipelines, платформу даних клієнтів, яка об’єднує весь стек технологій. Customer.io пропонує виграшний рецепт ефективного залучення клієнтів шляхом поєднання даних у реальному часі та персоналізованих повідомлень. Створений для масштабу, Customer.io використовують понад 5500 компаній, які надсилають понад 29 мільярдів повідомлень на рік. Customer.io, заснована в 2012 році, є глобально розповсюдженою дистанційною компанією, яка визнана однією з найбільш швидкозростаючих приватних компаній у списку 2022 Inc. 5000.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Platformly
platform.ly
Platformly — це потужний, але простий у використанні інструмент управління бізнесом і автоматизації маркетингу для зайнятих власників бізнесу, які зосереджені на зростанні. Platformly полегшує маркетингову атрибуцію, точно відстежуючи взаємодію між різними кампаніями та каналами протягом усієї маркетингової послідовності. Це допоможе вам у безпрецедентних деталях зрозуміти, які маркетингові дії стимулюють найбільші продажі, хто є вашими найлояльнішими клієнтами та що стимулює зростання. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАНЕЛІ БІЗНЕСУ Інформаційні панелі надають найважливіші бізнес-метрики, об’єднані в одну повністю настроювану інформаційну панель. Вони пропонують у режимі реального часу огляд того, що відбувається у вашому бізнесі, з можливістю детального перегляду та отримання точних даних, які вам потрібні в будь-який момент часу. LINK TRACKING Platformly — це командний центр керування кампанією. Легко відстежуйте ефективність кампанії, взаємодію користувачів, продажі та все, що є між ними та поза ними. CRM Єдине центральне місце для управління та зміцнення відносин із клієнтами. Перегляньте огляд або виберіть контакт, щоб переглянути всі попередні взаємодії з вашим брендом. Усі дані автоматично оновлюються в режимі реального часу. LEAD CAPTURE Інтуїтивно зрозумілі інструменти залучення клієнтів, починаючи з орієнтованих на поведінку форм і закінчуючи повними піксельними цільовими сторінками. Усе завдяки зручному інтерфейсу перетягування, який допоможе вам швидко запускати ефективні кампанії.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Marsello
marsello.com
Marsello — це ваше комплексне маркетингове рішення, яке містить усе необхідне для побудови прибуткових відносин із клієнтами. Лояльність, електронна пошта, SMS, автоматизація маркетингу, соціальне планування, відгуки, відгуки клієнтів тощо. З’єднайте свої POS та дані електронної комерції, щоб відстежувати продажі та маркетингові зусилля на одній інформаційній панелі.
Mautic
mautic.org
Mautic — це програмне забезпечення для керування міжканальними кампаніями з відкритим вихідним кодом, розроблене для того, щоб дозволити користувачам створювати електронну пошту, підтримувати кампанії, персоналізувати повідомлення, виконувати A/B-тестування та вимірювати результати. Продукт із відкритим кодом підтримується спільнотою.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування, нагадування клієнтам і керування ними. Відстежуйте свою взаємодію з клієнтами, ведучи нотатки та переглядаючи історію платежів клієнтів на зручній інформаційній панелі.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — це комплексне рішення для CRM, автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів, розроблене для компаній, які займаються великими справами. GreenRope об’єднує продажі, маркетинг і операційну діяльність в одне програмне рішення, яке можна налаштовувати, створене для вашого бізнесу. GreenRope — це більше, ніж програмне забезпечення, це спосіб ведення бізнесу. Ми допомагаємо нашим користувачам розібратися у відокремленості відділів, щоб створити спрощені бізнес-процеси. CRM GreenRope має всі інструменти та інтеграції, необхідні для продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів і операцій. Справжня потужність приходить від інтегрованого підходу, і це саме те, що пропонує GreenRope. GreenRope містить розширені можливості автоматизації маркетингу, картографування шляху клієнта за допомогою перетягування, автоматизацію відділу продажів, інструменти обслуговування клієнтів та набір інструментів інших функцій, які допоможуть керувати вашим бізнесом. GreenRope дає вам можливість контролювати весь свій бізнес від продажів до маркетингу та обслуговування клієнтів. Ви отримуєте 360-градусний огляд своїх клієнтів і кращий спосіб керувати та досягати своїх KPI. GreenRope — одне з небагатьох справжніх універсальних рішень. Кожен у вашій організації може використовувати GreenRope для управління продажами, стимулювання маркетингових ініціатив і використання даних для створення кращого досвіду клієнтів. Крім того, додаткові користувачі завжди безкоштовні. Ефективно керуйте своїм конвеєром продажів за допомогою глибоких інструментів для активації продажів. Налаштуйте спосіб перегляду своїх контактів, плануйте зустрічі, автоматизуйте подальші дії та легко переглядайте всі можливості продажу. GreenRope надає вам автоматизацію маркетингу, яку легко налаштувати, протестувати та виконати. Ніколи не пропустіть можливість забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами завдяки персоналізованій комунікації та стратегіям на основі даних. За допомогою GreenRope ви можете керувати декількома каналами – веб-сайтами, електронною поштою, мобільними пристроями, соціальними мережами тощо – на одній платформі. Ми тут, коли ми вам потрібні. Зв’яжіться з нами цілодобово та без вихідних через чат, електронну пошту тощо. Крім того, ми пропонуємо поглиблене навчання з персоналізованим навчанням, програмою сертифікації та сотнями онлайн-ресурсів, щоб забезпечити ваш успіх. GreenRope – це компанія, заснована на забезпеченні виняткової цінності для наших клієнтів. Відколи ми розпочали роботу в 2008 році, ми еволюціонували від одного з перших постачальників послуг маркетингу електронною поштою до першого справді повного CRM на ринку. Поєднуючи продажі, маркетинг і операційну діяльність на одній платформі, GreenRope надихає на співпрацю з вашими клієнтами, постачальниками та співробітниками, і ми живемо цією культурою співпраці, прислухаючись до таких людей, як ви, щоб створити те, що ВИ хочете вести свій бізнес. Повна CRM від GreenRope допомагає власникам бізнесу, менеджерам з продажу та маркетологам подолати розрив між відділами та зробити дані доступними для всіх, щоб ваш бізнес працював безперебійно та ефективно з усією інформацією, необхідною команді для кращого націлювання та обслуговування потенційних клієнтів та клієнтів.
CamBuildr
cambuildr.com
Підвищення обізнаності, залучення однодумців, залучення прихильників: створення руху ніколи не було таким простим. І все одно це важко — керувати безліччю різних інструментів і програм, синхронізувати дані на всіх платформах, залишаючись сумісним із GDPR. Ось чому ми створили Cambuildr, перше комплексне рішення для цифрових механізмів, виготовлене в Європі.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
Encharge
encharge.io
Електронні листи про поведінку відповідають автоматизації маркетингу. Надсилайте електронні листи на основі того, що люди роблять на вашому веб-сайті, і автоматизуйте свій маркетинговий процес на всьому шляху користувача. Перша платформа автоматизації маркетингу для стартапів і цифрових компаній, яка інтегрується з додатками, які ви використовуєте.
Listrak
listrak.com
Listrak є провідною платформою для залучення клієнтів у галузі роздрібної торгівлі. Listrak забезпечує результати для більш ніж 1000 роздрібних торговців, надаючи найкращу у своєму класі електронну пошту, маркетинг текстових повідомлень, маркетинг розпізнавання особи та push-повідомлення завдяки безперебійній міжканальній оркестрації. Підхід Listrak, який орієнтується на дані, забезпечує масштабну персоналізацію 1:1, щоб ви могли надсилати повідомлення точно в потрібний час через правильну комбінацію каналів і пристроїв, щоб максимізувати залучення клієнтів, дохід і цінність за весь період.
Activepieces
activepieces.com
Activepieces — це безкодовий конструктор автоматизації робочого процесу, який дозволяє автоматизувати відділ вашої організації від маркетингу до продажів і операцій. Наприклад, ви можете отримувати сповіщення Slack про платежі на Stripe.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — це платформа простих інструментів для створення потенційних клієнтів і автоматизації маркетингу, якою користуються понад 5000 компаній: Цільові сторінки: створюйте, публікуйте та A/B спліт-тестові мобільні цільові сторінки за лічені хвилини. Спливаючі вікна веб-сайту: перетворюйте більше відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів за допомогою спливаючих форм веб-сайту. Форми: вставте форми для генерації потенційних клієнтів на свій веб-сайт і в блог. Конкурси та рекламні акції: проводите розіграші Facebook, фотоконкурси, конкурси хештегів Instagram тощо. Автоматизація маркетингу: надсилайте персоналізовані електронні листи вашим потенційним клієнтам на основі їх діяльності та особистих даних. Маркетинг електронною поштою: персоналізуйте свої електронні листи для кожного потенційного клієнта на основі будь-якої діяльності чи особистих даних. Керування потенційними клієнтами: створюйте списки на основі активності потенційних клієнтів на вашому сайті та в кампаніях. Оцінка потенційних клієнтів: оцінюйте своїх потенційних клієнтів на основі їх активності та особистих даних, щоб побачити, хто з них готовий купити. Профілі потенційних клієнтів: дізнайтеся про своїх потенційних клієнтів. Переглядайте їхні дії на веб-сайтах, електронні листи, які вони відкривали, тощо.
Vero
getvero.com
Платформа електронної пошти та push-сповіщень, яка дозволяє використовувати потужність ваших даних для створення повідомлень і продукту, що принесе більше цінності вашим клієнтам – повідомлення електронною поштою є справжнім розширенням вашого продукту. Vero дає змогу командам інженерів, продуктів і маркетингу співпрацювати над розробкою важливих персоналізованих взаємодій із клієнтами. Підпишіться на безкоштовну пробну версію на www.getvero.com
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE допомагає підприємствам розвиватися за допомогою програмного забезпечення для продажів і маркетингу. Ми — комплексне рішення для CRM, маркетингу електронною поштою та автоматизації маркетингу, створене для того, як ви працюєте. Охоплюйте клієнтів і збільшуйте дохід за допомогою нашої простої у використанні платформи SaaS.
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