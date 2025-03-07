Paychex

paychex.com

Paychex, Inc. є провідним постачальником інтегрованих рішень щодо управління людським капіталом для заробітної плати, пільг, людських ресурсів та страхових послуг. Поєднуючи свою інноваційну платформу технологій та мобільності Service As-Service з спеціалізованим, особистим сервісом, Paychex дає можливість власникам бізнесу малого та середнього розміру зосередитись на зростанні та управлінні своїм бізнесом. Підтримується більш ніж 45 років досвіду галузі, Paychex обслуговує приблизно 670 000 клієнтів заробітної плати станом на 31 травня 2019 року в більш ніж 100 локаціях у США та Європі та платить один із 12 американських працівників приватного сектору. Paychex Flex-це все в одному рішенні HR, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технології, яка зростає та змінюється з вашим бізнесом, PayChex має правильне поєднання інноваційних бізнес -рішень та віддана підтримка, яка допоможе вам досягти своїх цілей, куди б ваш бізнес не проходив. * Найняти, оплатувати, керувати та утримувати працівників з упевненістю * Отримайте досвіду, нагородну підтримку, де і коли вам це потрібно з нашою командою підтримки 24/7/365 * Будьте перед зміною законів та правил з нашими експертами з дотримання * Доступ до своєї інформації на ходу за допомогою мобільного додатка Paychex Flex * Управління талантами: рекрути, зберігайте та розвивають найвищі таланти з однієї платформи HR та впорядковують процес найму та на борту. ​ * Управління робочою силою: підвищення ефективності та продуктивності працівників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління робочою силою. ​ * Заробітна плата та фінансова підтримка: Легко сплачують працівникам та керують податками, витратами тощо, щоб ви могли продовжувати зосереджуватися на своєму бізнесі. ​ * Вигоди працівників: Залучайте та зберігайте найвищі таланти, пропонуючи цінні пільги для працівників, спрощуючи адміністрацію вашого плану. ​ * PEO та HR -аутсорсинг: Підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу працівників за допомогою наших комплексних HR -аутсорсингових рішень. ​ * Досвід працівників: заощаджуйте час та підвищуйте точність, надаючи працівникам доступ до HR самообслуговування, навчання та фінансові інструменти. ​ * Інтеграція: Автоматично та точно підключіть та обмінюються даними між вашим програмним забезпеченням та Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технологій та підтримку для вашого бізнесу зараз - зберігаючи можливість зростати в міру зміни ваших потреб. Подивіться, чому Paychex-найбільша компанія з персоналу для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити ваш досвід оплати праці.