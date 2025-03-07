Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Workday
workday.com
Хмара управління робочим днем наразі включає рішення для фінансів, персоналу, планування та управління витратами. Cloud Management Cloud перемагає обмеження ERP та перетворює компанії на випереджувальні організації. Дізнайтеся більше.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Mercury
mercury.com
Меркурій - це банківська справа* для стартапів. Почніть з банківських основ, таких як безкоштовні рахунки з перевірки та заощаджень FDIC, а потім масштабуються з кредитними картками, венчурною заборгованістю, рахунками з управління казначейством тощо-все це впевнено. Побудований з розумними ярликами та додатковими рівнями організації, Меркурій робить банківські завдання простішими, інтуїтивнішими та навіть трохи приємними. Понад 100 тис. Стартапів усіх розмірів покладаються на Меркурій, коли вони створюють наступні чудові компанії - ви можете приєднатися до них, подавши сьогодні через 10 хвилин або менше. *Mercury - це компанія з фінансових технологій, а не банк. Банківські послуги, що надаються Choice Financial Group та Evolve Bank & Trust, члени FDIC. Карту вводу в ІО видається Patriot Bank, член FDIC, відповідно до ліцензії MasterCard. Ця комунікація не є пропозицією про продаж або клопотання про будь -яку пропозицію придбати інтерес до будь -якого з цінних паперів чи фондів, описаних у цьому документі.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. є провідним постачальником інтегрованих рішень щодо управління людським капіталом для заробітної плати, пільг, людських ресурсів та страхових послуг. Поєднуючи свою інноваційну платформу технологій та мобільності Service As-Service з спеціалізованим, особистим сервісом, Paychex дає можливість власникам бізнесу малого та середнього розміру зосередитись на зростанні та управлінні своїм бізнесом. Підтримується більш ніж 45 років досвіду галузі, Paychex обслуговує приблизно 670 000 клієнтів заробітної плати станом на 31 травня 2019 року в більш ніж 100 локаціях у США та Європі та платить один із 12 американських працівників приватного сектору. Paychex Flex-це все в одному рішенні HR, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технології, яка зростає та змінюється з вашим бізнесом, PayChex має правильне поєднання інноваційних бізнес -рішень та віддана підтримка, яка допоможе вам досягти своїх цілей, куди б ваш бізнес не проходив. * Найняти, оплатувати, керувати та утримувати працівників з упевненістю * Отримайте досвіду, нагородну підтримку, де і коли вам це потрібно з нашою командою підтримки 24/7/365 * Будьте перед зміною законів та правил з нашими експертами з дотримання * Доступ до своєї інформації на ходу за допомогою мобільного додатка Paychex Flex * Управління талантами: рекрути, зберігайте та розвивають найвищі таланти з однієї платформи HR та впорядковують процес найму та на борту. * Управління робочою силою: підвищення ефективності та продуктивності працівників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління робочою силою. * Заробітна плата та фінансова підтримка: Легко сплачують працівникам та керують податками, витратами тощо, щоб ви могли продовжувати зосереджуватися на своєму бізнесі. * Вигоди працівників: Залучайте та зберігайте найвищі таланти, пропонуючи цінні пільги для працівників, спрощуючи адміністрацію вашого плану. * PEO та HR -аутсорсинг: Підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу працівників за допомогою наших комплексних HR -аутсорсингових рішень. * Досвід працівників: заощаджуйте час та підвищуйте точність, надаючи працівникам доступ до HR самообслуговування, навчання та фінансові інструменти. * Інтеграція: Автоматично та точно підключіть та обмінюються даними між вашим програмним забезпеченням та Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технологій та підтримку для вашого бізнесу зараз - зберігаючи можливість зростати в міру зміни ваших потреб. Подивіться, чому Paychex-найбільша компанія з персоналу для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити ваш досвід оплати праці.
Expensify
expensify.com
Expensify - це суперпапт фінансового менеджменту, який допомагає людям та підприємствам у всьому світі спростити те, як вони керують грошима. Понад 12 мільйонів людей використовують безкоштовні функції Extensify, які включають корпоративні картки, відстеження витрат, відшкодування наступного дня, виставлення рахунків, оплату рахунків, бронювання подорожей та чат в одному додатку. Все безкоштовно. Незалежно від того, чи є у вас малого бізнесу, керуєте командою чи закриває книги для своїх клієнтів, видатно полегшує, щоб у вас було більше часу, щоб зосередитись на тому, що насправді має значення.
Xero
xero.com
Xero - це новозеландська компанія, що проживає громадські технології, перелічена на Австралійській фондовій біржі. Xero-це хмарна платформа бухгалтерського забезпечення для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нап'єр), шість офісів в Австралії (Мельбурн, Сідней, Канберра, Аделаїда, Брісбен та Перт), три офіси у Великобританії (Лондон, Манчестер і Мілтон Кейнс), три Офіси в США (Денвер, Сан -Франциско та Нью -Йорк), а також офіси в Канаді, Сінгапурі, Гонконзі та Південному Продукти Africa.xero засновані на програмному забезпеченні як модель сервісу (SaaS) та продаються підпискою на основі типу та кількості організацій компанії, якими керують абонент. Його продукція використовується в понад 180 країнах.
Ramp
ramp.com
Ramp — це найкраща платформа для сучасних фінансових команд. Від корпоративних карток і програмного забезпечення для керування витратами до оплати рахунків і керування постачальниками, Ramp — це комплексне рішення, призначене для автоматизації фінансових операцій і побудови здоровішого бізнесу. Понад 25 000 компаній, у тому числі Shopify, Zola, Opendoor і Glossier, перейшли на Ramp, щоб заощадити в середньому на 5% більше та закрити свої книги у 8 разів швидше.
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує фінансові операції для невеликих та середніх підприємств. Платформа Bill.com з'єднує підприємства зі своїми постачальниками та клієнтами, щоб допомогти їм керувати припливом та відтоком готівки. Топ -конкуренти включають Tipalti та Yaypay. Bill.com співпрацює з найбільшими фінансовими установами США, понад 70% топ -100 американських бухгалтерських фірм, провідних програмних пакетів бухгалтерського обліку, включаючи Oracle Netsuite, Sage Intacct., Quickbooks та Xero, і є кращим постачальником цифрових рішень для платежів для CPA. com, дочірня технологія Американського інституту CPAS (AICPA). пропонується фінансовим установам як частину їхньої екосистеми в Інтернеті в Інтернеті. Поточні клієнти включають JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank та Перший національний банк Омахи. Банк Америки та PNC також використовують Bill.com як частину своїх технологій платежів. Станом на 2019 рік компанія має офіси в Сан -Хосе, Каліфорнії та Х'юстоні, Техас.
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн -платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує адміністратора та підтримує свої книги, а ваш бізнес виглядає професіонал. FreshBooks вважає, що фінансові записи повинні бути легкими та швидкими, але все -таки докладно детально, щоб задовольнити свого бухгалтера. Спробуйте свіжі книги безкоштовно протягом 30 днів.
Navan
navan.com
Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій для введення витрат вручну. Від EA та фінансових команд до менеджерів з подорожей і співробітників, Navan дає людям змогу зосередитися на речах, які для них найбільш важливі, і водночас надаючи компаніям видимість у реальному часі, економію та контроль. Дізнайтеся більше на navan.com
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, продажами та автоматизацією маркетингу.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — це провідне рішення для управління подорожами та витратами, яке допомогло компаніям оптимізувати корпоративні поїздки, автоматизувати звітність про витрати та отримати повний контроль над витратами. Ми розробили програмне забезпечення, перш за все, щоб скоротити перевитрати в їх джерелі, звести до мінімуму ручне втручання, запобігти порушенням правил і шахрайським претензіям, а також надати інформацію про дискреційні витрати для покращення продуктивності вашого бізнесу, грошового потоку та загального фінансового стану. Zoho Expense допоміг компаніям у більш ніж 150 країнах автоматизувати всі аспекти управління T&E, від подання та затвердження звіту про витрати до відповідності, виявлення шахрайства, звірки карток і обліку витрат. Доступний як веб-додаток, так і мобільний додаток, Zoho Expense відповідає вашому існуючому робочому процесу, бездоганно інтегруючись з іншими додатками у вашій поточній програмній екосистемі. Крім того, високий ступінь налаштувань гарантує, що організації можуть впроваджувати Zoho Expense швидко, ефективно та без зміни існуючих процесів. Організації, включаючи стартапи, єдинороги та підприємства, включно з самим Zoho, використовують Zoho Expense для свого управління T&E. Найкращий спосіб дізнатися, чому – це зареєструватися на безкоштовну пробну версію зараз!
Qonto
qonto.com
Завдяки інноваційному продукту, оперативному обслуговуванню клієнтів 7/7 і чітким ціноутворенням Qonto став європейським лідером у своїй категорії. Почніть роботу з потужним бізнес-рахунком для всіх ваших щоденних банківських потреб. - Місцеві номери IBAN (🇫🇷 французький IBAN / 🇩🇪 німецький IBAN / 🇮🇹 італійський IBAN / 🇪🇸 іспанський IBAN) - Платіжні картки: витрачайте до 200 000 євро на місяць. Жодних прихованих витрат. Платіть онлайн, у магазині та за кордоном, незалежно від ситуації, наш асортимент безкоштовних і преміальних корпоративних карток, включених у вашу підписку, допоможе вам. - Перекази: гнучкі способи оплати - від миттєвого SEPA до SWIFT - щоб ви могли платити та отримувати гроші швидше. - Транзакції: необмежена історія та сповіщення в реальному часі. - Фінансування: легкий доступ до інтегрованих варіантів фінансування. Потім скористайтеся нашими фінансовими інструментами, щоб відстежувати свої гроші та допомагати розвивати свій бізнес. - Керування рахунками-фактурами: централізуйте рахунки-фактури та квитанції в одному місці, отримуйте оплату швидше та автоматизуйте вихідні платежі. - Управління витратами: контролюйте витрати команди за допомогою бюджетів, автоматичного збору квитанцій і індивідуального доступу. - Бухгалтерський облік: безперебійно співпрацюйте зі своїм бухгалтером, підключившись до нашого набору інструментів, і отримуйте повний огляд грошових потоків у режимі реального часу.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams — це провідна програма для автоматичного відстеження пробігу, яка використовується для надання відшкодування від роботодавця. З MileIQ for Teams легко й ефективно управляти відшкодуванням кількома водіями. Встановлюйте користувацькі ставки відшкодування, переглядайте весь пробіг водіїв в одному консолідованому звіті, відшкодовуйте водіям точно та швидко.
Coupa
coupa.com
Coupa Software — це глобальна технологічна платформа для управління витратами бізнесу (BSM). Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Матео, штат Каліфорнія, з офісами в Європі, Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія допомагає великим компаніям отримати видимість і контролювати гроші та ресурси, витрачені в їхніх організаціях. Відповідальні за новаторство в категорії «Управління бізнес-витратами», їхніми головними конкурентами на цій арені є Tradeshift, Ariba, Tipalti та Ivalua, Inc. Компанію заснували в 2006 році Дейв Стівенс і Ноа Ейснер. Стівенс і Айснер раніше працювали в Oracle (додатки для корпоративних закупівель). Роб Бернштейн приєднався до Coupa як генеральний директор у лютому 2009 року після того, як працював віце-президентом із глобального маркетингу та управління продуктами в SuccessFactors, Inc. Колишній генеральний директор Yahoo та президент PayPal Скотт Томпсон приєднався до ради директорів компанії у квітні 2013 року.
Dext Commerce
dext.com
Керувати цифровими даними про продажі стало ще простіше. Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку від Dext Commerce, створене для бухгалтерів, бухгалтерів і компаній, надає дані, розуміння та інструменти для процвітання компаній.
Brex
brex.com
Brex — це уніфікована платформа витрат, яка дозволяє легко контролювати всі види витрат. Контролюйте свої витрати в усьому світі за допомогою корпоративних карток, керування витратами, відшкодуваннями, подорожами, оплатою рахунків і бізнес-рахунками — усе в одній єдиній системі. 95% клієнтів кажуть, що перейти на Brex легко. І десятки тисяч компаній, включаючи Indeed, SeatGeek, DoorDash та тисячі інших, обирають Brex для настроюваних робочих процесів, які можуть обробляти складні та різноманітні типи витрат і забезпечують найвищий рівень відповідності з найменшими труднощами для співробітників. Це економить час і гроші завдяки кращому проактивному контролю.
Aspire
aspireapp.com
Aspire — це універсальна фінансова платформа для сучасного бізнесу, яка допомагає більш ніж 15 000 компаніям по всій Азії заощаджувати час і гроші завдяки міжнародним платежам, управлінню витратами, кредиторською заборгованістю та дебіторською заборгованістю, доступ до яких здійснюється через єдиний зручний обліковий запис. Штаб-квартира Aspire розташована в Сінгапурі. Налічує понад 450 співробітників у п’яти країнах і підтримується глобальними венчурними капіталістами, зокрема Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent і Paypal. У 2023 році Aspire закрила раунд серії C на 100 мільйонів доларів США, який перевищив підписку, і оголосила, що досягла прибутковості.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox пропонує прості онлайн-таблиці та керування проектами. Відстежуйте час і витрати, зберігайте оцінку та легко керуйте своїми клієнтами та проектами. FunctionFox — система відстеження часу номер один у Північній Америці. Фірми, що займаються графічним дизайном, рекламою, комунікаціями, маркетингом, мультимедіа, зв’язками з громадськістю та інтерактивними компаніями, обирають TimeFox як свій веб-додаток для управління часом і проектами. Наразі FunctionFox використовують понад 100 000 користувачів у Канаді, США, Європі, Азії, Австралії та Новій Зеландії. Для отримання додаткової інформації відвідайте: http://www.functionfox.com
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється засновниками та налічує понад 1000 співробітників по всьому світу.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — це надійне та багатофункціональне програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, призначене для спрощення фінансового управління для фрілансерів, власників малого бізнесу та підприємців. Завдяки комплексним інструментам і зручному інтерфейсу Moon Invoice пропонує бездоганний досвід виставлення рахунків, одночасно оптимізуючи загальні операції виставлення рахунків для різних галузей і підприємств. Однією з найважливіших переваг Moon Invoice є його універсальність. Ви можете легко створювати та налаштовувати професійні рахунки-фактури, які відповідають ідентичності вашого бренду за допомогою Moon Invoice. Програмне забезпечення пропонує різноманітні шаблони та параметри налаштування, що дозволяє додавати свій логотип, вибирати кольори та персоналізувати свої рахунки-фактури, щоб створити послідовне та професійне зображення. Створення рахунків-фактур – це лише початок. Moon Invoice пропонує повний набір функцій для ефективного керування фінансовими операціями. Ви можете відстежувати витрати, керувати замовленнями на купівлю та легко записувати платежі в програмному забезпеченні. Крім того, Moon Invoice підтримує кілька валют і мов, що робить його чудовим вибором для глобального бізнесу. Ось головні функції Moon Invoice: - Настроювані рахунки-фактури з опціями брендування - Оцінки та пропозиції для зручного спілкування з клієнтами - Відстеження та керування витратами - Періодичні рахунки-фактури для автоматичного виставлення рахунків - Відстеження часу для точної оплати годин - Прийняття онлайн-платежів через популярні шлюзи - Багатофункціональність - Підтримка валют для глобальних транзакцій - Комплексні звіти та аналітика - Управління замовленнями на купівлю - База даних клієнтів для персоналізованого обслуговування - Мобільний додаток для доступу в дорозі - Інтеграція з популярними інструментами бухгалтерського обліку та продуктивності Програмне забезпечення виходить за межі виставлення рахунків, інтегруючись із популярними платіжними шлюзами , що забезпечує безпечні та зручні онлайн-транзакції. Це гарантує швидке й своєчасне отримання клієнтськими платежами, покращуючи грошовий потік і зменшуючи адміністративний тягар. Це хмарне рішення дозволяє вам отримувати доступ до даних виставлення рахунків будь-де, будь-коли та на будь-якому пристрої. Мобільний додаток ще більше розширює цю доступність, дозволяючи вам керувати виставленням рахунків і виставленням рахунків на ходу. Крім того, Moon Invoice надає першочергову підтримку клієнтам, пропонуючи своєчасну допомогу для вирішення будь-яких запитів або проблем. Програмне забезпечення регулярно оновлюється новими функціями та вдосконаленнями, що гарантує вам доступ до найновіших інструментів для ефективного управління фінансами.
New Expensify
use.expensify.com
Нові видатки: надсилайте гроші, запитуйте гроші, розділити рахунок або призначити завдання, все в одному додатку. Кожна фінансова операція починається з розмови. Ніхто ніколи не обмінюється грошима, не розмовляючи про це, тому наш додаток розроблений для того, щоб полегшити це. New Expensify - це потужний додаток для фінансів, призначений для революції в тому, як ви керуєте своїми витратами. Оскільки кожна транзакція - це чат, ви можете легко визначити, куди надсилаються ваші гроші. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та надійних функцій, це остаточний інструмент для управління всіма вашими розмовами та витратами в одному простому місці.
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він упорядковує інформацію, автоматизує повторювані завдання та дозволяє витрачати більше часу на надання послуг своїм клієнтам замість керування внутрішніми процесами.
Dext
dext.com
Dext робить бухгалтерів і компанії, якими ви опікуєтесь, продуктивнішими та прибутковими завдяки кращим даним і розумінням. Поєднуйте точні дані в реальному часі з практичними інструментами продуктивності. Звільніть свою команду, щоб витрачати більше часу на додавання цінності. Підготовка фінансів Ви можете підготувати, сортувати та автоматично опублікувати документи за допомогою Prepare with Receipt Bank. Отримайте дані про витрати від понад 1400 постачальників і автоматично сортуйте та класифікуйте за розумними правилами постачальників. Зіставте документи з даними про витрати через банківські зв’язки для звірки. Використовуйте наші інтелектуальні інструменти, щоб аналізувати податки, терміни платежів і спілкуватися зі своїми клієнтами про грошові потоки в реальному часі.
Moss
getmoss.com
Moss — це відзначене нагородами технологічне програмне рішення для цілісного управління витратами. Платформа дозволяє співробітникам витрачати децентралізовано, надаючи фінансовим менеджерам повну видимість і контроль у режимі реального часу. Завдяки автоматизації та оцифровці витрат Moss звільняє фінансові команди від обтяжливих адміністративних завдань, економить час і гроші та допомагає підприємствам повністю реалізувати свій потенціал. Таким чином фінанси стають конкурентною перевагою, особливо для МСП. Серед іншого, Moss дозволяє гнучко випускати віртуальні та фізичні кредитні картки, оцифровувати та затверджувати рахунки-фактури, облік витрат працівників і надійне управління бюджетом і ліквідністю. Як платформа, Moss пропонує надійні інтерфейси для поширених систем ERP і бухгалтерських рішень, таких як DATEV, Xero та Exact Online, і швидко та легко інтегрується в існуючі процеси фінансової команди.
BigTime
bigtime.net
BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. Завдяки оптимізації проектних операцій, максимальному використанню ресурсів, прискоренню циклу дебіторської заборгованості та підключенню розрізнених джерел даних, BigTime полегшує масштабування та зростання компаній, що надають професійні послуги. З понад 2800 клієнтами та понад 20-річним досвідом BigTime розроблено для того, щоб швидко налагодити роботу, працювати з гнучкістю та маневреністю, а також дозволити вам вирішувати сьогоднішні виклики, водночас разом з вами масштабуватись для можливостей завтрашнього дня.
AppZen
appzen.com
Власні фінансові рішення AppZen AI спрощують завдання з обробки подорожей і витрат, карток і кредиторської заборгованості шляхом автоматизації складних робочих процесів, перевірок політики та схвалень, які не можуть застарілі системи. Наш штучний інтелект вивчає ваш унікальний профіль витрат, щоб з часом самостійно читати все більше документів і вживати заходів щодо них. Він вписується в поточні системи з мінімальним керуванням змінами, допомагаючи глобальним підприємствам заощаджувати тисячі робочих годин, зменшувати витрати та підтримувати відповідність. Дізнайтеся, чому одна третина зі списку Fortune 500 довіряє десятирічному фінансовому навчанню нашого штучного інтелекту для підготовки свого бізнесу до майбутнього. Зв’яжіться з нами: Web: appzen.com LinkedIn: @appzen Аудит витрат – Зосередьтеся на оглядах, виділених для вас із високим ризиком – 100% аудит передоплати та перевірка відповідності кожної позиції – Виявлення ризиків у 10 разів краще, ніж інші підходи – Підтримка для 40+ мов – послуги перекладу не потрібні. - Швидше повертайте гроші співробітникам - Більше не потрібно передавати аутсорсинг або масштабувати свою команду в міру зміни робочого навантаження - Адаптивні та настроювані рішення для широкого кола бізнес-завдань - Тримайте аудиторів і менеджерів в курсі за допомогою аналітики та практичних ідей. Автономна точка доступу - автоматизуйте весь процес точки доступу без шаблонів і безпроблемна передача до систем ERP/P2P - автономна обробка до 80% або більше ваших рахунків із гарантованою точність - Автоматизуйте складне багаторядкове зіставлення замовлення на покупку, а також призначення коду GL для рахунків-фактур, які не є замовленням на покупку - Зіставляйте кілька рахунків-фактур одночасно, навіть якщо описи не збігаються - Усуньте потребу в перевірці людиною. Автономна AP + AppZen Inbox надає вам додаткові функції: - штучний інтелект автоматично зчитує, позначає та негайно виконує дії з документами, включаючи обробку рахунків-фактур, аж до передачі ERP/P2P - дослідження штучного інтелекту статус рахунків-фактур, оновлення платежів і багато іншого для вас - Generative AI створює автоматичну відповідь із усіма відповідними даними
Stampli
stampli.com
Stampli призначений для команд із кредиторської заборгованості, які хочуть ефективної автоматизації, але не хочуть переробляти свою ERP або змінювати існуючі процеси AP. На відміну від інших рішень, Stampli забезпечує повну підтримку повного спектру нативних функцій для понад 70 ERP, що дозволяє нам розгортати за лічені тижні, а не місяці, без збоїв у вашому бізнесі. Stampli об’єднує всю вашу комунікацію, документацію та робочі процеси, пов’язані з AP, в одному місці для повної видимості та контролю. Користувачам це легко освоїти та ще простіше використовувати, особливо завдяки тому, що Billy the Bot™ автоматизує майже всі ваші дії з захоплення, кодування, маршрутизації, виявлення шахрайства та інших ручних завдань. Для ще більшої ефективності основне рішення AP Stampli доповнено набором інтегрованих продуктів, які включають Direct Pay, Кредитні картки, Advanced Vendor Management та інші. Stampli забезпечує повну видимість і контроль над усією програмою AP. Це зменшує ризик помилок, шахрайства та проблем із дотриманням вимог, одночасно покращуючи відносини з постачальниками та роблячи ваші процеси AP набагато ефективнішими.
Airbase
airbase.io
Airbase — це найпопулярніша сучасна платформа управління витратами для компаній із 100–5000 співробітниками. Це найкращий спосіб контролювати витрати, швидше закривати бухгалтерські книги та керувати фінансовими ризиками. Потужне та зручне програмне забезпечення Airbase поєднує автоматизацію кредиторської заборгованості, керування витратами та корпоративні картки в пакет, яким люблять користуватися співробітники, бухгалтерські команди та продавці. Він легко інтегрується в найпопулярніші головні книги, включаючи NetSuite, Sage Intacct тощо. Наш підхід до керованих закупівель гарантує, що всі закупівлі — від початкових запитів до оплати та узгодження — спрощують для всіх співробітників купувати те, що їм потрібно, водночас надаючи всім необхідним зацікавленим сторонам можливість бути в курсі. Сучасний підхід Airbase до управління витратами забезпечує ефективність складних бізнес-процесів і облікових потреб, як-от підтримка кількох дочірніх компаній, кількох валют і замовлень на купівлю. Гнучкі форми прийому та робочі процеси затвердження забезпечують повний нагляд зацікавлених сторін за різними сценаріями купівлі. Створіть культуру дотримання вимог щодо витрат і контролюйте свою долю за допомогою Airbase.
Equals Money
equalsmoney.com
Приєднуйтеся до понад 20 000 компаній, яким ми допомогли взяти під контроль їхні бізнес-витрати. Наші картки, додаток і онлайн-платформа дають вам повний контроль і видимість, тож ви можете витрачати менше часу на управління своїми фінансами та більше на розвиток свого бізнесу. Працюйте по всьому світу - наші картки* можна використовувати в більш ніж 190 країнах, де приймається Mastercard, і користувачі можуть у будь-який час запитувати поповнення в нашому додатку. Отримайте повний контроль - команди витрачають лише те, що ви вказали на їхніх картках, тому ви маєте повний контроль над їхніми витратами. Ви отримаєте досвідченого менеджера з роботи з обліковими записами, який зрозуміє потреби вашого бізнесу та організує демонстрації для вашої команди. Наші власні мультивалютні номери міжнародних банківських рахунків (IBAN) дозволяють нашим клієнтам легко здійснювати міжнародні перекази за вигідними обмінними курсами. Наша місія – зробити рух грошей простим. Завдяки ряду рішень, які допоможуть вам отримати максимальну віддачу від управління витратами та міжнародних платежів, дозвольте нам допомогти зняти фінансовий стрес, щоб ви могли повернутися до справді важливого: свого бізнесу. Витрати на бізнес неминучі: з обліковим записом від Equals Money менше хвилюйтеся. Як ми зберігаємо ваші гроші - ми зберігаємо ваші кошти на спеціально призначених захищених банківських рахунках, які зберігають ваші кошти окремо від інших наших активів. Це означає, що ваші кошти захищені, однак рахунок Equals Money не підпадає під схему компенсації фінансових послуг. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте відповіді на поширені запитання про продукт. *За випуск карток може стягуватися комісія.
Fiskl
fiskl.com
Відкрийте для себе Fiskl: універсальний додаток для фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку на базі штучного інтелекту для малого бізнесу. Управління фінансами малого бізнесу не повинно бути болісним і трудомістким. Fiskl полегшує це за допомогою повного набору інструментів для бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, звітності та фінансових інструментів, розроблених для потреб підприємців. Fiskl, якій довіряють понад 170 000 малих і середніх підприємств у всьому світі, забезпечує відзначене нагородами управління фінансами, доступне будь-де через мобільний пристрій. Основні функції включають: 🔹 Повні можливості бухгалтерського обліку: Fiskl забезпечує повний бухгалтерський облік подвійного запису, що охоплює виставлення рахунків, підключення до банківських/кредитних карток, відстеження витрат, звірку, фінансові звіти тощо. 🔹 Автоматизація на основі штучного інтелекту: наш власний механізм автоматичної категоризації використовує ШІ для автоматичної класифікації транзакцій, зіставлення переказів і звірки рахунків, заощаджуючи години ручної роботи. 🔹 Мобільні програми: наші програми для iOS та Android дозволяють керувати фінансами на ходу з повним обліком на мобільних пристроях, що є обов’язковим для сучасного бізнесу. 🔹 Мультивалютність: розширена підтримка мультивалютності в 168 валютах із автоматичною звіркою іноземних операцій. 🔹 Глобальна обробка податків: вбудована функція дотримання податкового законодавства для понад 100 країн із автоматизованими розрахунками ПДВ і звітністю. 🔹 Багатомовне виставлення рахунків: створюйте професійні рахунки-фактури більш ніж 60 мовами, щоб легко спілкуватися з міжнародними клієнтами. 🔹 Великі варіанти оплати: Fiskl інтегрується з провідними платіжними шлюзами, як-от Stripe, PayPal, Apple Pay та багатьма іншими. 🔹 Банківські канали та синхронізація: автоматично імпортуйте транзакції з понад 21 000 банків у всьому світі в бухгалтерію за допомогою банківських каналів і нашого механізму синхронізації. 🔹 Спеціальна звітність: створюйте повністю настроювані фінансові звіти за допомогою простого перетягування, щоб відстежувати KPI для вашого бізнесу. 🔹 Співпраця: клієнтські портали дозволяють ділитися рахунками-фактурами та видимістю бухгалтерського обліку з вашими клієнтами та бухгалтером. 🔹 API та інтеграції: API Fiskl дозволяють підключати інші інструменти, такі як POS-системи, платформи електронної комерції та CRM. 🔹 Підходить для будь-якої галузі: користувачі варіюються від фрілансерів до роздрібних магазинів і агентств - Fiskl обслуговує всі види малого бізнесу. Завдяки автоматизації Fiskl, мобільному доступу, безперебійному глобальному охопленню та інтуїтивно зрозумілому дизайну ви можете попрощатися з бухгалтерськими труднощами. Замість того, щоб жонглювати електронними таблицями, насолоджуйтеся глибокими фінансовими оглядами за лічені хвилини на комп’ютері чи мобільному пристрої. Приєднуйтеся до тисяч підприємців, які перейшли на Fiskl. Зареєструйтеся сьогодні та візьміть під контроль фінанси свого бізнесу!
Emburse Abacus
abacus.com
Надсилайте та керуйте витратами співробітників у режимі реального часу. Більше ніяких звітів про витрати чи накопичення квитанцій. Фіксуйте витрати, як це відбувається, щоб отримати повну видимість витрат. Створіть спеціальні правила маршрутизації схвалення для кожного видатку та автоматизуйте свою політику витрат, щоб зменшити кількість помилок і підвищити ефективність. Мінімалістичний, елегантний інтерфейс усуває безлад і лише підказує працівникам те, що їм необхідно, одночасно організовуючи та сортуючи витрати у звітах, коли вони надходять. Звірка корпоративних карток – це легкий вітер із головною інформаційною панеллю, яка дає вам повну видимість усієї карткової програми в режимі реального часу. Випускайте кредитні картки в додатку з автоматичними правилами витрат, які гарантують, що працівники не витрачатимуть понад попередньо затверджений бюджет. Abacus підтримує як віртуальні, так і пластикові кредитні картки для будь-якого типу використання. Проаналізуйте свої дані за допомогою нашого модуля звітності. Зведіть і розділіть свої витрати за будь-якими точками даних, які ви відстежуєте, наприклад проектом, конференцією чи клієнтом, щоб побачити тенденції витрат. Emburse об’єднує деякі з найпотужніших і надійних рішень фінансової автоматизації у світі. Як частина нашого портфоліо продуктів, Emburse Abacus обіцяє гуманізувати роботу, надаючи рішення для витрат і корпоративних карток для невеликих організацій.
ClickTime
clicktime.com
Зменште витрати, підвищте видимість проекту та не витримуйте бюджет — за допомогою простих табелів! ClickTime дозволяє легко відстежувати, планувати та керувати часом співробітників. Покращуйте роботу та підвищуйте продуктивність співробітників за допомогою простих у користуванні табелів, до яких ви можете отримати доступ будь-де та будь-коли. Легко для всіх Відстежуйте час на своєму телефоні чи ноутбуці, швидко затверджуйте робочі години співробітників або занурюйтеся в інформаційні панелі та звіти, які спрощують керування бюджетами та планування робочого часу співробітників. Відповіді в режимі реального часу Незалежно від того, чи ви оцінюєте витрати на проект, переглядаєте минулі показники чи просто хочете знати, хто не заповнив свої табелі, ClickTime дає вам миттєві відповіді на запитання про ваш бізнес. Потужні звіти Не всі табелі створюються однаково. Ось чому ми розробили унікальні рішення для відстеження робочого часу для агентств, некомерційних організацій, консультантів, університетів, архітекторів, ІТ, охорони здоров’я тощо. У ClickTime можна налаштувати майже будь-що — або зануритися в майже 100 готових звітів. Інструменти управління Миттєво дізнавайтеся, які проекти перевищують або недоплановані. Зрозумійте доступність працівників, витрати та продуктивність. І з легкістю затверджуйте табелі обліку робочого часу, відпустки та оплачувані години. Дізнайтесь більше на www.clicktime.com!
Neat
neat.com
За понад 20 років The Neat Company змінила спосіб, у який малі підприємства та соло-підприємці ведуть копітку та паперово-багачу бухгалтерію, платежі клієнтів та організацію фінансового обліку. Neat пропонує хмарні рішення, на які сотні тисяч покладаються, щоб навести фінансовий порядок у своїх малих підприємствах. Neat допомагає компаніям відстежувати, керувати та централізувати свої фінансові дані, щоб бути готовими до податкового часу та бути в курсі здоров’я свого бізнесу. Зробіть крок у майбутнє бухгалтерського обліку малого бізнесу з організацією фінансових документів, індивідуальним виставленням рахунків, онлайн-платежами та веденням бухгалтерського обліку з будь-якого місця. Щоб дізнатися більше, відвідайте: http://www.neat.com.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — це комплексна платформа відшкодування пробігу та витрат, розроблена для зменшення витрат на оплату праці, підвищення продуктивності та усунення ручних трудомістких процесів від керівництва та користувачів. Наші відмінні функції включають автоматичне відстеження пробігу, запис квитанцій OCR, власні правила частих поїздок, звільнення від пробігу на роботу й назад, автоматичне обчислення найкоротшої відстані та позначення завищених витрат.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed — це служба керування документами та програмне забезпечення, яке сканує, упорядковує та класифікує квитанції, візитні картки та іншу документацію в хмарну базу даних із можливістю пошуку. Ми допомагаємо малим підприємствам і підприємцям організуватися та максимізувати податкові відрахування, перетворюючи фізичні паперові дані на цифрові. Наша місія полягає в тому, щоб спростити виснажливі бухгалтерські та адміністративні завдання, щоб власники бізнесу могли витрачати менше часу на паперову роботу та більше часу на те, що їм подобається. До Shoeboxed можна отримати доступ через наш веб-додаток і мобільний додаток, а функції продукту включають: Точне сканування, оптичне розпізнавання тексту та перевірку даних людини | Квитанція та відстеження пробігу на ходу за допомогою мобільних додатків | Послуга передплаченої квитанції та відправки документів | Автоматична синхронізація квитанцій Gmail | Візитна картка організації та управління | Індивідуальний звіт про витрати | Інтеграція з основними бухгалтерськими програмами, такими як: Wave Accounting, Evernote, Xero, FreshBooks, Outright, Bill.com, Intuit, Fujitsu та HP.
Rho
rho.co
Rho — це універсальна фінансова платформа, на яку можуть розраховувати організації. Ми поєднуємо автоматизовані та банківські продукти AP із програмним забезпеченням світового класу, яке традиційні фінансові установи не пропонують, щоб допомогти компаніям швидше та ефективніше керувати витратами, AP, банківською діяльністю, казначейством і закриттям місяця. Розроблена для синхронізації з вашим програмним забезпеченням бухгалтерського обліку, повна фінансова платформа Rho надає фінансовим командам і керівникам компаній технологію, необхідну для підвищення ефективності робочого процесу, контролю та видимості того, як гроші переміщуються в їхні організації та виходять із них.
Corpay One
corpayone.com
Corpay One — провідне рішення для оплати рахунків для малого бізнесу. Уявіть, що ваш банк оплачує рахунки – тільки розумніше. Ви можете створювати індивідуальні робочі процеси бухгалтерського обліку та затвердження, які будуть працювати для вашої команди. Це одна проста платформа, розроблена, щоб заощадити ваш час, гроші та допомогти вам зосередитися на тому, що має значення. Для бухгалтерів і бухгалтерів платформа Corpay One Advisors дійсно автоматизує бухгалтерські послуги для клієнтів. Почніть сьогодні - безкоштовно!
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse об’єднує деякі з найпотужніших і найнадійніших у світі рішень для оптимізації витрат. Як частина нашого портфоліо продуктів, Emburse Nexonia обіцяє гуманізувати роботу, надаючи рішення для обліку витрат, кредиторської заборгованості та часу, спеціально розроблені для Intacct і NetSuite. Клієнти обирають Nexonia за: - тісну інтеграцію з ERP та системами бухгалтерського обліку - швидке подання даних про витрати за допомогою простого у користуванні мобільного додатку - обробку складних робочих процесів затвердження. Проста у використанні програма Nexonia повністю інтегрована з ERP, кредитними картками та іншими системами, що підтримують різноманітних видів діяльності та призначені для оптимізації процесу звітності та затвердження, покращення управління людськими ресурсами та підвищення операційної ефективності. Nexonia довіряють такі організації, як CrossFit, Hamamatsu Corporation і Lufthansa Systems.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — це професійна організація роботодавців (PEO), яка надає малим і середнім підприємствам (SMB) комплексні кадрові рішення, адаптовані до галузі. Щоб звільнити малий і середній бізнес від трудомістких HR-складнощів, TriNet пропонує доступ до досвіду людського капіталу, переваг, пом’якшення ризиків і відповідності вимогам, нарахування заробітної плати та технології реального часу. Від Мейн-стріт до Уолл-стріт TriNet дає змогу малому та середньому бізнесу зосередитися на найважливішому — розвитку свого бізнесу. TriNet – люди важливі. Для отримання додаткової інформації відвідайте TriNet.com або слідкуйте за нами в Twitter (@TriNet)
Momenteo
momenteo.com
Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.
Kloo
getkloo.com
Kloo — це остаточне рішення для модернізації операцій із кредиторською заборгованістю, включаючи керування витратами та оплату рахунків. Завдяки передовій технології штучного інтелекту Kloo дозволяє компаніям скоротити ручні процеси до 80%, створюючи більш спрощений і ефективний робочий процес. Автоматизуйте кредиторську заборгованість за допомогою Kloo: платформа Kloo на базі штучного інтелекту спрощує весь процес кредиторської заборгованості, від затвердження рахунку до виконання платежу. Його інтелектуальний дизайн може легко адаптуватися до ваших унікальних бізнес-потреб. Незрівнянне управління витратами: ефективно керуйте витратами співробітників за допомогою зручного інтерфейсу Kloo. Відстежуйте, звітуйте та звіряйте витрати швидко та з повною прозорістю, пропонуючи кращий контроль над своїми фінансовими операціями. Зробіть революцію в оплаті рахунків-фактур: підхід Kloo до оплати рахунків-фактур розроблено для бездоганної інтеграції з будь-якою системою ERP. Гнучкість платформи та можливості штучного інтелекту гарантують, що вона впишеться у вашу існуючу інфраструктуру, незалежно від конкретного ERP, який ви використовуєте. Основні переваги Зменшення ручних зусиль: скорочення ручних завдань на 80%, дозволяючи вашій команді зосередитися на зростанні та стратегічних ініціативах, а не на трудомістких фінансових операціях. Масштабовані рішення без додавання персоналу: наскрізна автоматизація Kloo для кредиторської заборгованості забезпечує міцну основу для зростання без постійної потреби в додаткових ресурсах. Підвищення відповідності та зменшення ризиків. Завдяки таким функціям, як контрольні журнали та перегляди на основі ролей, Kloo допомагає мінімізувати фінансовий ризик і гарантує, що ваші операції залишаються сумісними з відповідними правилами. Покращення відносин з постачальниками: Kloo забезпечує безперебійний досвід оплати для ваших постачальників, наголошуючи на прозорій обробці та різноманітних методах оплати. Модернізуйте свою кредиторську заборгованість, керування витратами та процеси оплати рахунків за допомогою Kloo. Його здатність легко інтегруватися з будь-якою системою ERP, що працює на передовому штучному інтелекті, означає, що ви можете реалізувати Kloo у своїй існуючій структурі. Це дозволяє вашому бізнесу розвиватися в темпі сучасного динамічного ринку. Приймаючи Kloo, ви інвестуєте в технологію, яка автоматизує найважливіші фінансові функції, дозволяючи вашій компанії бути більш гнучкою та оперативною.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — це розумний мобільний додаток для незалежних працівників, фрілансерів і соло-підприємців, який дозволяє безперешкодно керувати своїми «діловими» фінансами за лічені секунди. Не дні, години чи навіть хвилини.
Happay
happay.com
Happay — це перше у своєму роді інтегроване рішення «все в одному» для корпоративних подорожей, витрат і керування платежами. Маючи понад 7000 клієнтів у всьому світі та в різних галузях, Happay точно вирішує складні фінансові випадки. Ми робимо всю подорож подорожей, витрат і платежів блаженством завдяки нашим готовим функціям. Подорожі 1. Безперебійна інтеграція з провідними TMC, зокрема MakeMyTrip, Thomas Cook тощо. 2. Бронювання в додатку, вибір місць і варіантів харчування, а також підтвердження квитка – усе в Happay. 3. ШІ допомагає продемонструвати та вибрати найнижчий варіант тарифу, заощаджуючи тисячі доларів. 4. «Заморожування тарифів» допомагає заблокувати квиток і уникнути різкого підвищення ціни через затримки підтвердження. 5. Просте налаштування правил і автоматичне 100% дотримання правил під час бронювання. 6. Прозорий процес затвердження витрат одним клацанням миші 1. Автоматичне фіксування витрат прямо з джерела витрат (електронні листи, таксі, SMS, виписки з кредитних карток) 2. Унікальне інтелектуальне сканування OCR, яке автоматично сканує та вводить звіти про витрати без жодних ручне втручання 3. Автоматизовані перевірки політики та повідомлення про порушення 4. Легко налаштувати робочі процеси затвердження та відхилення для складні бізнес-випадки використання 5. Наскрізний збір даних податку на товари та послуги, звітування та звірка Платежі Наші корпоративні картки є відповіддю на всі проблеми корпоративних платежів. Ми любимо клієнтами будь-якого розміру, ми пропонуємо одну уніфіковану картку для всіх витрат співробітників. Цифрові витрати зі звіркою в реальному часі та прозорим керуванням витратами. Цифровий розподіл і управління дрібною готівкою. І ми поєднуємо всі ці дивовижні функції з нашою надійною аналітикою. Отримуйте детальні дані в режимі реального часу про бронювання подорожей, заплановані та незаплановані поїздки, порушення політики, найбільші витрати тощо в один клік. Happay, якому довіряють понад 7000 клієнтів, включаючи преміальні бренди та лідерів ринку, є правильним вибором для інтегрованого рішення для подорожей, витрат і платежів. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — це інструмент керування квитанціями на основі штучного інтелекту, розроблений для компаній. Він спрощує процес упорядкування, відстеження та керування квитанціями, дозволяючи користувачам сканувати паперові квитанції, автоматично завантажувати квитанції та рахунки-фактури зі своєї скриньки електронної пошти та синхронізувати ці документи з бухгалтерськими програмами. WellyBox також пропонує програму для сканування квитанцій, програмне забезпечення для організації квитанцій, програмне забезпечення для відстеження витрат, програмне забезпечення для звітів про витрати та програмне забезпечення для керування витратами, а також програму для квитанцій, програму для зберігання квитанцій та програму для відстеження квитанцій. Інструмент інтегрується з найкращими рішеннями для хмарного зберігання, такими як Dropbox і Google Drive, щоб дозволити користувачам легко зберігати та синхронізувати свої квитанції. WellyBox має інтеграцію QuickBooks, що полегшує користувачам підготовку до податкових перевірок. Крім того, усі квитанції можна завантажити в zip-файл за лічені секунди, що гарантує, що всі документи знаходяться в одному місці, зменшуючи ризик їх втрати. WellyBox використовує можливості GPT і OCR для автоматизації ручних завдань адміністратора. Можливості двигуна на основі глибокого навчання відіграють вирішальну роль в обробці понад 25 мільйонів документів, які система обробила на даний момент, причому 1,8 мільйона обробляються щомісяця. Інструмент розроблений, щоб полегшити відстеження та зберігання квитанцій, забезпечуючи користувачам душевний спокій, потрібний для зосередження на інших аспектах свого бізнесу.
B4B Payments
b4bpayments.com
Візьміть під контроль витрати компанії та заощаджуйте час з передплаченими картками MasterCard® та Visa ®. Що може досягти вашого бізнесу з більшою кількістю часу?
Rydoo
rydoo.com
Rydoo-це рішення щодо управління витратами в реальному часі, яке приносить більшу зручність, контроль та відповідність процесу звітності про витрати. Rydoo пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний та веб -додаток, де працівники можуть створювати, подавати та затвердити витрати на дорогу, забезпечуючи при цьому фінансові командам гнучке рішення для кращого контролю, налаштування політики та інтеграції з їх HR та фінансуванням та інструментами ERP. Rydoo дозволяє 1 мільйон користувачів у 12 000+ організаціях у всьому світі та є найвищим рейтингом у своїй категорії (4,9/5 у магазині додатків).
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks зосереджено на вирішенні дуже конкретної проблеми. Фрілансерам і малим підприємствам, що надають послуги, важко отримати гроші. Дослідження показало, що 60 відсотків рахунків-фактур оплачуються із запізненням, причому третина цих прострочених платежів здійснюється через два тижні після закінчення терміну. CloudBooks намагається вирішити цю проблему, максимально спрощуючи виставлення рахунків і оплату. Ви можете надсилати необмежену кількість рахунків-фактур своїм клієнтам, відстежувати статус цих рахунків-фактур і навіть приймати платежі онлайн.
ITILITE
itilite.com
ITILITE — це найбільш швидкозростаюча у світі корпоративна платформа для подорожей, управління витратами та платежів. Це комплексне рішення допомагає співробітникам бронювати авіаквитки, готелі та орендувати автомобілі з єдиної платформи та реєструвати витрати в дорозі. З карткою ITILITE у вас є механізм управління витратами на 360 градусів із кешбеком 1,5% від усіх витрат на подорожі. ITILITE піклується про всю документацію, щоб ви могли зосередитися на укладанні угод і підтримці стосунків. Зайдіть на www.itilite.com сьогодні та дізнайтеся, як ви можете спростити подорожі та витрати у вашій компанії!
Pemo
pemo.io
Найрозумніші корпоративні картки, які автоматизують витрати для компаній MENA. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися за допомогою нашої комплексної платформи керування витратами, яка включає корпоративні картки, керування витратами, автоматизацію бухгалтерського обліку, оплату рахунків тощо.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — це повна платформа управління витратами, яка забезпечує 100% видимість витрат компанії. З Spendesk ви отримуєте рішення 7-в-1 із корпоративними картками, оплатою рахунків-фактур, відшкодуванням витрат, бюджетами, затвердженням, звітністю, відповідністю та попереднім обліком в одному простому, масштабованому рішенні. Spendesk, якому довіряють тисячі компаній, від стартапів до відомих брендів, розроблено для економії часу та грошей на всьому процесі витрат завдяки 100% видимості, вбудованій автоматизації та легкому процесу затвердження. Зрештою, підприємства, які використовують Spendesk, дають змогу кожному працівнику нести відповідальність за фінансовий стан компанії.
Egencia
egencia.com
Egencia – компанія American Express Global Business Travel Company – це єдина перевірена глобальна технологічна платформа B2B для подорожей. Виходячи з лабораторій світових технологічних гігантів, ми надаємо найкращу взаємодію з користувачами, неперевершений контент і неперевершені послуги більш ніж двом мільйонам мандрівників у всьому світі. Будучи частиною найціннішого ринку ділових подорожей, Egencia займає власну лігу з передовими даними та інноваціями на основі штучного інтелекту, які забезпечують програми подорожей понад 9000 компаній у понад 60 країнах.
Minute7
minute7.com
Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective — це юридичний і фінансовий інструментарій для груп. Це платформа для збору коштів + юридичний статус + управління грошима для вашої спільноти.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
Extensemonkey.io - це рішення з управління витратами, спеціально розроблене для задоволення потреб фрілансерів та малого бізнесу. Платформа спрощує процес відстеження витрат, що дозволяє бізнесу зосередитись на зростанні без тягаря складного фінансового управління. Завдяки прямому налаштуванню, яке займає менше 30 секунд, extensemonkey.io пропонує безпроблемний старт. Це дозволяє малому бізнесу оптимізувати їх управління витратами з мінімальними налаштуваннями.
Cardata
cardata.co
Cardata — це повністю керована платформа відшкодування транспортних засобів. Наші сервісні та програмні інструменти допомагають компаніям заощадити понад 30%, відмовившись від застарілих автомобільних програм і перейшовши на оптимізовані неоподатковувані альтернативи. Заснована в 1999 році, ми пропонуємо набір програмного забезпечення для відшкодування витрат, програм відповідності та інструментів бізнес-аналітики для компаній, співробітники яких використовують свої особисті транспортні засоби для роботи. Програми включають відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), пільгу на неоподатковуваний автомобіль (TFCA) і центи за милю (CPM). Підтримується мобільним додатком Cardata, хмарним порталом Cardata, підтвердженням страхування та прямою оплатою. як це працює 1) Дизайн: Співпрацюйте з експертом Cardata, щоб розробити індивідуальну та сумісну з IRS програму автомобіля, яка найкраще відповідає вашим потребам. 2) Зйомка: водії використовують програму Cardata Mobile, щоб легко відстежувати свої ділові поїздки, а менеджери використовують Cardata Cloud для створення надійних звітів. 3) Оплата: Ваші водії отримують неоподатковувані відшкодування безпосередньо на їхні банківські рахунки. Cardata співпрацює з компаніями зі списку Fortune 500 і зростаючими організаціями, співробітники яких можуть використовувати свій особистий автомобіль для постійного водіння на роботі.
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