Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Everlance

everlance.com

Everlance — це різновид програмного забезпечення для обліку миль і витрат, яке допомагає компаніям скоротити витрати на відшкодування, заощадити час і надати мобільним працівникам привабливі переваги при роботі. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий як простий у використанні, легкий в адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Наскрізна платформа пропонує комплексне рішення для відшкодування транспортних засобів із: Додатком №1 для відстеження пробігу в App Store, який містить автоматичні журнали пробігу на основі GPS і вбудований захист конфіденційності Настроювані потоки затвердження звітів про відшкодування та позначки викидів Варіанти відшкодування працівникам щомісяця, раз на два місяці або раз на два тижні Підтвердження водійських прав і страховки Безперервний транспортний засіб Перевірки записів (MVR) і навчання водіям з безпеки Інтегроване управління витратами Завдяки видимості на кожному кроці ви можете точно й ефективно відшкодовувати своїм працівникам витрати та витрати. Крім того, отримайте нове уявлення про те, як співробітники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та ефективнішому розподілу ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів без/низьких податків. Незалежно від того, чи надаєте ви зараз службові автомобілі, використовуєте ручні процеси чи працюєте від іншого постачальника, команда експертів Everlance може допомогти вам визначити правильну програму(-и) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Індивідуальне відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), у тому числі відшкодування за центами за милю (CPM) підзвітні надбавки Відстеження автопарку Кожен клієнт має призначеного менеджера з успіху клієнтів, який служить вашим єдиним контактним пунктом і проводить щоквартальні огляди вашого бізнесу. Служба підтримки доступна 7 днів на тиждень по телефону, чату та електронною поштою, щоб підтримати вас і ваших співробітників у дорозі.