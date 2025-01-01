Найпопулярніші Нещодавно додані Програмний клієнт електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Нова Зеландія

Програмне забезпечення клієнта електронної пошти дозволяє користувачам керувати своїми обліковими записами електронної пошти за допомогою настільної програми. Хоча вони функціонують подібно до менеджерів веб-пошти, доступних через браузер, доступ до клієнтів електронної пошти здійснюється через завантажену програму. Деякі постачальники облікових записів електронної пошти пропонують власні клієнти електронної пошти, хоча більшість не надають облікові записи електронної пошти самі. Ключовою перевагою клієнтів електронної пошти є їхня здатність створювати єдину папку вхідних для кількох облікових записів електронної пошти. Хоча деякі служби веб-пошти можуть об’єднувати електронні листи з кількох облікових записів від одного постачальника, поштові клієнти можуть збирати електронні листи від різних постачальників в одному місці. Подібно до служб веб-пошти, клієнти електронної пошти включають функції календаря або інтегруються із зовнішнім програмним забезпеченням календаря, що дозволяє користувачам легко координувати зустрічі та відстежувати важливі дати.