Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних листів і ефективно відновлювати втрачених покупців. SafeOpt, якому довіряють понад 1000 брендів електронної комерції, бездоганно інтегрується з існуючими маркетинговими стратегіями, забезпечуючи значне зростання доходу та оптимізуючи веб-трафік.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit - додаток для створення інтерактивних вікторин і опитувань, який збирає дані про споживачів для покращення взаємодії та конверсії.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Maropost
maropost.com
Maropost - це платформа для маркетингу, яка спрощує взаємодію з клієнтами через електронну пошту, SMS та соціальні мережі, забезпечуючи персоналізовані комунікації.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
MyAlice
myalice.ai
MyAlice - це інструмент для управління комунікацією з клієнтами, який об'єднує соціальні канали, замовлення та автоматизацію чатів для бізнесу на Shopify та WooCommerce.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібний час. - Збирайте більше нульових і власних даних і надсилайте їх у свої існуючі маркетингові інструменти (у нас є понад 100 інтеграцій і їх кількість постійно зростає) - Провідна в галузі фіксація потенційних клієнтів електронною поштою та SMS (двоетапне, торкніться до тексту тощо) для оптимального зростання - Понад 80 розширених правил націлювання, включаючи географічне націлювання (аж до поштового індексу), наміри виходу, вміст кошика, джерело трафіку тощо - Виконайте A/B-тести, щоб оптимізуйте кампанії - Використовуйте рекомендації щодо продукту будь-де на вашому сайті, включаючи додаткові продажі, перехресні продажі, бестселери, нещодавно переглянуті тощо - Отримайте доступ до попередньо створеної бібліотеки шаблонів для понад 200 дизайнів від провідних партнерів галузі та нас, щоб почати негайно. Шукаєте більше? - Збільште середню вартість замовлення: за допомогою динамічних банерів доставки, рекомендацій у кошику/оформлення замовлення тощо - Відстежуйте ефективність у режимі реального часу: інформаційна панель Justuno показує корисну статистику в режимі реального часу, щоб підтримувати ваші кампанії якнайкраще - Розширюйте списки електронної пошти та SMS: Інтеграція Justuno з провідними в галузі SMS і ESP дає змогу надсилати електронну пошту та SMS одночасно на ваші платформи а також створюйте двоетапні форми для потенційних клієнтів, використовуйте опції дотику до тексту на мобільних пристроях тощо - Створюйте зручні для мобільних пристроїв враження: перевертайте більше відвідувачів вашого веб-сайту з мобільних пристроїв за допомогою оптимізованих рекламних акцій для мобільних пристроїв, які відповідають найкращим практикам Google - Покращена рентабельність інвестицій у платні медіа : Функції Audience Sync від Justuno щогодини синхронізують ваші списки передплатників для останнього повторного націлювання та пошуку потенційних клієнтів для максимізації ефективності кампанії - Приховано Поля: Збирайте додаткову інформацію від відвідувачів, як-от дані UTM, IP-адресу, першу URL-адресу, на яку потрапили, використаний код купона тощо). Поєднайте це з опціями для максимальної персоналізації в автоматизованих потоках. - Шукаєте рішення для свого безголового магазину? Justuno підтримує безголові веб-сайти для брендів, яким потрібно створити найкращий зовнішній досвід. Зв'яжіться з нами для уточнення деталей!
Releva
releva.ai
Releva — це комплексне рішення для автоматизації штучного інтелекту для розвитку електронної комерції. Компанія надає платформу автоматизації маркетингу, яка персоналізує веб-сайт і багатоканальний канал для підвищення коефіцієнтів конверсії, середньої вартості замовлень, життєвої цінності клієнтів і призводить до зростання доходу з неймовірною рентабельністю інвестицій. Lucy, штучний інтелект Releva, технологія, схожа на чат GPT, відповідає на найважливіші питання продажів і маркетингу, наприклад, що хоче кожен користувач; коли вони цього хочуть; який діапазон цін прийнятний; який цифровий канал є перевагою, а які креатив і розповідь резонують з кожним користувачем. Місія Releva полягає в тому, щоб створити користувацький досвід, схожий на той, який вони можуть мати лише в невеликому місцевому магазині. Ми робимо це шляхом оптимізації персоналізації за допомогою етичної багатоканальної взаємодії між брендами та їхніми споживачами. Releva глибоко інтегрується з кожним магазином електронної комерції та всіма цифровими каналами, які залучають трафік і збільшують кількість конверсій. Платформа стабільно генерує 20%+ збільшення доходу в поєднанні з приголомшливим 51x+ ROI.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — це інструмент спілкування з клієнтами для випусків продуктів, який відкриває двосторонній зв’язок прямо з вашого додатка, щоб легко охопити, залучити та почути від ваших клієнтів.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat - платформа для інтеграції комерційних чатів і штучного інтелекту, що покращує взаємодію з клієнтами і автоматизує продажі через WhatsApp та інші канали.
Moosend
moosend.com
Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція включає механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для створення цільових пропозицій щодо продуктів, адаптованих до кожного клієнта. Платформа розроблена для автономного перетворення аналізу даних у оперативне розуміння, таким чином оновлюючи бізнес від просто керованого даними до керованого інтелектом. Платформа також містить функції для інтеграції, що дозволяє підприємствам безперебійно пов’язувати функціональні можливості платформ зі своїми існуючими системами. Aidaptive отримав визнання за інноваційний внесок у сприяння високоефективній торгівлі та продовжує лідирувати в наданні технологічних рішень для ML брендам і споживачам. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча Aidaptive пропонує демонстрацію та безкоштовні прогнозні списки аудиторій, умови та деталі можуть відрізнятися.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai надає набір інструментів на основі штучного інтелекту, призначених для покращення досвіду електронної комерції. Інтерпретуючи та використовуючи різні характеристики та поведінку споживачів, Rosetta.ai адаптує інтерфейс веб-сайту до індивідуальних уподобань клієнтів, покращуючи їхній досвід онлайн-покупок. Пакет включає «Rosetta AdMatch», який представляє модель цільової реклами, призначену для залучення споживачів, які витрачають високі витрати, за допомогою персоналізованих онлайн-покупок. «Rosetta Engage» використовує алгоритми точних рекомендацій для оптимізації точок взаємодії під час покупки. «Rosetta Analytics» об’єднує дані про маркування продукту та аналіз споживчих уподобань, щоб отримати детальну інформацію про споживачів, яка перевершує ті, які надає Google Analytics. Нарешті, «Rosetta Automation» розширює залучення споживачів шляхом автоматизації маркетингових повідомлень у кількох каналах, враховуючи попередні взаємодії клієнта, щоб уникнути повторення. Загалом Rosetta.ai прагне покращити персоналізацію онлайн-покупок, підвищити рівень конверсії та стимулювати розвиток електронної комерції.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Octane AI
octaneai.com
AI, який розвиває ваш бізнес електронної комерції Понад 3000 продавців Shopify використовують Octane AI для забезпечення AI Quiz Funnels і AI Insights. Отримано півмільярда доходу, який зростає.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.
Barilliance
barilliance.com
Barilliance допомагає сайтам електронної комерції будь-якого розміру збільшити продажі та коефіцієнти конверсії, надаючи відвідувачам персоналізований багатоканальний досвід покупок. Пакет персоналізації Barilliance для електронної комерції включає міжканальні персоналізовані рекомендації щодо продуктів, поведінкові електронні листи, персоналізацію на місці в режимі реального часу та сповіщення про соціальне підтвердження в реальному часі.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — це повністю керована наскрізна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям електронної комерції отримувати більше доходу, залучаючи своїх клієнтів до персоналізованого досвіду. За останні 4 роки понад 1000 брендів електронної комерції в Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні отримали понад 2,5 мільярда доларів додаткового доходу завдяки команді та платформі Yieldify, що надає повний спектр послуг. За допомогою Yieldify ви можете надати кожному відвідувачу правильний досвід веб-сайту в потрібний час, незалежно від того, де вони знаходяться у вашій послідовності.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore - це інструмент для проведення експериментів і A/B тестування, що підходить для агенцій та маркетологів без активної підтримки ІТ-відділу.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr є світовим лідером у галузі поведінкової персоналізації в Інтернеті, штучного інтелекту та конфіденційності користувачів, щоб дозволити компаніям підвищити рівень конверсії та дохід, залучити більше потенційних клієнтів і перенацілити відвідувачів за допомогою персоналізованих рекомендацій під час і після покупки.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io - онлайн-платформа для створення вікторин і опитувань, яка дозволяє збирати відгуки та аналізувати результати.
WebEngage
webengage.com
WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, яка задовольняє потреби експериментування всіх команд. Kameleoon, створений для підтримки менеджерів із продуктів, маркетологів і розробників із їхніми різними потребами в експериментах і управлінні функціями, підходить для будь-якого технологічного стеку, маючи понад 50 інтеграцій і з можливістю будь-якої індивідуальної інтеграції. Будучи уніфікованою платформою, Kameleoon дозволяє командам створювати експерименти, дозволяючи їм використовувати веб-дані для націлювання, аналітики та активації в тестах на стороні сервера, не потребуючи розробника. Kameleoon, сумісний із HIPAA, GDPR і CCPA, добре підходить для суворо регульованих галузей, таких як охорона здоров’я, банківська справа та страхування. Понад 1000 компаній середнього та корпоративного розміру вже використовують багатофункціональну та безпечну платформу Kameleoon, щоб покладатися на високоточні дані експериментів. Команди Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw і Cerebral використовують Kameleoon. Відвідайте www.kameleoon.com, щоб дізнатися більше.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення для тестування та націлювання на ринку. Відтоді платформа зросла в геометричній прогресії та ще швидше після придбання Webtrends Optimize у серпні 2018 року британською компанією Accelerate Group Ltd. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб отримати віддачу від інвестицій клієнта. Це вимірюється та повідомляється в кожному тесті, який ми проводимо. У нас є повний набір інструментів і функцій для тестування, аналізу та персоналізації. Включно з тестуванням AB, ABN, MVT і спліт-тестуванням, двигунами Social Proof і Product Recommendation, накладаннями намірів виходу та безліч інших інструментів. Доступне тестування на стороні клієнта або сервера, а також вибір SDK для оптимізації мобільних додатків.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Digioh
digioh.com
Digioh - це інструмент для збору даних, що дозволяє проводити опитування, вікторини та формувати переваги для ефективного маркетингу та конверсії.
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудованого коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та фіксувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто виберіть правильне рішення, як-от інтелектуальне опитування, захоплюючий тест або вікторина з рекомендаціями продукту/пошук подарунків. Тести щодо продукту не лише покращують покупки клієнта, але й забезпечують чудовий досвід і покращують шлях клієнта завдяки керованим продажам.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошти, оптимізації переходів, націлювання та персоналізації.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net — це платформа для обробки платежів, що дозволяє малим бізнесам приймати кредитні картки та електронні чеки онлайн і офлайн.
LupaSearch
lupasearch.com
Штучний векторний пошук, який знає, як думають ваші клієнти. Допоможіть відвідувачам вашого сайту перетворитися на покупців. LupaSearch надає точні результати пошуку, які збільшують продажі вашого бізнесу. LupaSearch отримує більше товарів у кожному кошику: - Розширені функції маркетингу продукту. Просто вмикайте та вимикайте. - Більше точності. Більше гнучкості. Більше задоволення. - Пошук на основі зображень, збагачений ШІ. Переосмислення електронних покупок. У середньому компанії, які співпрацюють із LupaSearch, помічають збільшення коефіцієнта конверсії на 20%. Надішліть запит на безкоштовну демонстрацію на LupaSearch.com
AppDirect
appdirect.com
AppDirect – безкоштовний веб-додаток для управління хмарними бізнес-додатками з одного місця, дозволяє організаціям спрощувати роботу та контролювати підписки.
Shipturtle
shipturtle.com
Shipturtle - додаток для створення мульти-продавцевих ринків на Shopify, що допомагає підприємствам управляти замовленнями та продавцями без витрат на інвентар.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER - це платформа для B2B електронної комерції, яка спрощує процес оптових закупівель і управління товарами для брендів і роздрібних торговців.
Labra
labra.io
Labra — це перша в світі платформа розподіленого керування хмарною торгівлею, яка дозволяє незалежним розробникам програмного забезпечення та партнерам-консультантам ефективніше продавати спільно з хмарними гіпермасштабувальниками та отримувати більше доходу через хмарні ринки. Платформа Labra забезпечує нульовий інженерний підхід до розміщення, інтеграції та керування вашим бізнесом Cloud Marketplace. Наша платформа переносить усі дані у вашу CRM, щоб ваша команда продажів могла зосередитися на розвитку вашого бізнесу.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: програмне забезпечення Marketplace для засновників. Найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Sharetribe — це найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Скоротіть 90% часу та витрат на створення торгової площадки, не відмовляючись від настроюваності та масштабованості. - Запустіть свій маркетплейс за один день без кодування. - Нескінченно розширюйте код, коли він вам знадобиться. - Розвивайте свій бізнес до будь-якого розміру. Ми займемося масштабуванням. Нам довіряють понад 1000 засновників маркетплейсів у всьому світі, у понад 50 країнах. Для всіх, хто хоче створити онлайн-ринок, незалежно від ваших технічних навичок. Від початківців підприємців із лише ідеєю до професійних веб-розробників, які створюють для своїх клієнтів, Sharetribe — це найшвидший спосіб побудувати успішний ринковий бізнес.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox — це B2B ринок для невеликих роздрібних продавців, щоб оцінити та продати свої надлишки запасів авторизованим торговим посередникам.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid — це ідеальне рішення електронної комерції для запуску вашого ринку, чи то для спільного використання, продажу продуктів чи оренди.
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr - це платформа, яка дозволяє створювати інтернет-магазини, управляти товарами, замовленнями, клієнтами та приймати платежі.
Tradly
tradly.app
Tradly - це платформа без коду для створення та управління веб-сайтами електронної комерції та ринками безпосередньо, з легким налаштуванням та інтеграцією.
Arcadier
arcadier.com
Arcadier є найшвидше зростаючим у світі розробником онлайн-маркетплейсу з понад 16 000 торгових майданчиків, створених за технологією Arcadier. Наші рішення забезпечують роботу B2B, B2C, P2P і ринків закупівель для користувачів у понад 180 країнах. Наші шаблонні рішення для самообслуговування DIY та корпоративні рішення, які отримали багато нагород, об’єднали підприємців і компанії незалежно від їх досвіду, галузі чи моделі електронної комерції, щоб задовольнити їхні технологічні та ринкові потреби, не турбуючись про швидкість. виконання та бюджет.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
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