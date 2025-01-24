Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментами платежів, маркетингу, доставки та залучення клієнтів, щоб спростити процес керування інтернет-магазином для дрібних продавців». Компанія повідомила, що її платформу використовують понад 1 000 000 компаній у приблизно 175 країнах. станом на червень 2019 року, загальний валовий обсяг товарів перевищив 41,1 мільярда доларів США на календарний 2018 рік.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу, обміну та послуг зі штаб -квартирою в Нью -Йорку. Vimeo працює на основі без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеоконтенту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SAAS) із створенням відео, редагуванням та засобами мовлення, програмними рішеннями для корпоративних програм, а також засобами для Відеопрофесіонали для зв’язку з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo зосереджується на доставці відео високої чіткості в різних пристроях. Спочатку цей сайт був побудований Джейком Лодвіком та Зак Кляйн у 2004 році як спін-оф коледж-гумор, щоб поділитися відео з гумором між колегами, хоча поставили на бік, щоб підтримати зростаючу популярність коледжу-ходумора. IAC придбав CollegeHumor та Vimeo у 2006 році, і після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль у Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні курованого вмісту та відео високої чіткості, щоб відрізнити себе від інших сайтів спільного відео відео. Врешті-решт Лодвік та Кляйн покинули до 2009 року, і IAC впровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру для створення послуг Vimeo, при цьому нинішній генеральний директор Anjali Sud створений з липня 2017 року.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад 500 000 клієнтів. З Jungle Scout ви можете: * Проводити дослідження ринку та ключових слів * Створювати й оптимізувати списки продуктів * Переглядати популярні категорії продуктів і бренди * Оцінювати нові тенденції пошуку * Прогнозувати продажі та потреби в запасах * Визначати своїх конкурентів на Amazon * І багато іншого!
AppMySite
appmysite.com
Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, щоб надавати рішення для їхніх мінливих потреб. Разом VistaCreate, 99designs від Vista та VistaPrint представляють повний спектр послуг для дизайну, цифрових і друкарських рішень, які підвищують присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та допомагають їм досягти успіху.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — це центральний центр ваших онлайн-продажів. Підключіть свої канали та керуйте товарними запасами, замовленнями, транспортними етикетками та фінансовими звітами. Stockpilot пропонує повний набір функцій для оптимізації процесів електронної комерції за допомогою однієї панелі. Ми пропонуємо широкий спектр інтеграцій з усіх важливих торгових майданчиків і CMS веб-магазинів, а також багатьох перевізників. Запобігайте перехресним продажам, зберігайте здоровий запас і зосередьтеся на розвитку свого бізнесу!
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API WhatsApp і збільшуйте свої продажі. Автоматизуйте відновлення покинутих візків, надсилайте сповіщення про замовлення та перевіряйте замовлення готівкою при доставці за допомогою WhatsApp.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблений для простоти, не містить коду, але містить потужні функції. Це означає, що кожен, навіть без технічних знань, може використовувати Debutify для покращення свого бізнесу. Незалежно від того, чи бренд тільки виходить на онлайн-ринок, чи є ветераном електронної комерції, Debutify є надійним партнером. Незалежно від розміру чи стадії, бренди можуть знайти план із Debutify відповідно до своїх потреб. Крім того, завдяки спеціалізованій команді підтримки клієнтів Debutify бренди можуть бути впевнені, що будь-які проблеми будуть вирішені швидко та ефективно. Вибираючи Debutify, власники брендів можуть: Запускати та масштабувати з впевненістю та легкістю. Долайте технічні проблеми за допомогою зручних інструментів. Покладіться на команду, віддану успіху на кожному етапі.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США від IDG Capital Partners (IDG-Accel).
Chosify
chosify.com
У Chosify ми допомагаємо брендам електронної комерції досягти найкращого досвіду для клієнтів. Ми допомагаємо їм приймати важкі рішення, з якими стикаються їхні клієнти, коли їм доводиться вибирати з купи подібних продуктів. Chosify пов’язує запитання з продуктами за допомогою рішення для керованих продажів і дає найкращі рекомендації на основі відповідей і потреб клієнтів у добре розробленому шляху клієнта. Chosify — це просте рішення SAAS, яке маркетингові групи можуть використовувати, щоб полегшити вибір складних продуктів. Ми досягли більш ніж 30% зростання конверсії після впровадження наших потоків у кількох веб-магазинах. За допомогою нашого інструменту ми полегшуємо життя споживачів і звільняємо їх від вибору, який їм потрібно зробити, а також робимо складний вибір менш трудомістким. Chosify – це стартап із Нідерландів, заснований на початку 2022 року. У найближчому майбутньому ми прагнемо стати провідним у світі алгоритмом вибору на основі машинного навчання.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють зростанню свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення на основі даних. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, надає підприємцям у всьому світі потужність даних, постійну освіту та підтримку спільноти, необхідні для максимального використання їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до самостійних підприємців, до штатних продавців, підприємств, агентств та всіх, хто знаходиться між ними, Helium 10 підтримує підприємництво на всіх етапах завдяки посібнику для створення, розвитку та масштабування значущого та стійкого бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес і просто продавати більше — відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаштуйте один із попередньо створених шаблонів. Ви маєте повний контроль над тим, як виглядає та працює ваша програма, поки за вас виконується робота з розробки серверної частини. Це як ціла команда розробників під рукою. Завдяки понад 10 000 додатків, створених за допомогою BuildFire, ця платформа досить потужна та гнучка, щоб її можна було масштабувати разом із ростом вашого бізнесу. Жоден інший розробник програм не пропонує такого рівня функціональності за такою доступною ціною.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — це повна платформа контенту, створеного користувачами, для росту та взаємодії з клієнтами без особливих зусиль шляхом збору та показу контенту від задоволених клієнтів. EmbedSocial розроблено, щоб дозволити агентствам, компаніям, впливовим особам, творцям контенту та маркетологам покращити свою стратегію контент-маркетингу, генеруючи весь свій соціальний контент, зберігаючи, модеруючи, аналізуючи та публікуючи створені користувачами віджети контенту в режимі реального часу на будь-якому веб-сайті. Це передова, проста у використанні платформа для збору, контролю, керування та показу створеного користувачами контенту (UGC) на веб-сайтах у формі відгуків клієнтів, рекламних відгуків, кампаній із хештегами, соціального вмісту тощо. Щоб допомогти вам створити незабутню стратегію контенту, створеного користувачами, EmbedSocial подбав про інтеграцію з найпопулярнішими платформами міленіалів, такими як Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp і YouTube, і постійно додає інтеграції. з іншими соціальними мережами. Основні переваги: * Створює впізнаваність бренду * Економить ваш час і енергію * Підвищує рівень ваших маркетингових кампаній у свіжий і помітний спосіб * Просуває ваші нові продукти в інноваційний спосіб * Покращує коефіцієнт конверсії на сторінках ваших продуктів * Допомагає досягти ваших рекламних цілей * Збільшує ваші зусилля з SEO * Покращує ваш магазин електронної комерції та заохочує рішення про покупку * Залучіть більше трафіку до своїх акаунтів у соціальних мережах * Розширює показники соціальних мереж * Показує відгуки реальних людей, які користуються вашими продуктами та діляться досвідом користувачів * Допомагає вам завоювати довіру в онлайн-спільноті як лідера думок * Спрощує виховання лідерів і повідомлення про бренд * Змушує вашу аудиторію почуватися поміченою та оціненою, коли ви ділитеся створеним нею вмістом * Більш доступний, ніж традиційний маркетинг EmbedSocial містить набір із 5 інструментів: * EmbedAlbum: посилює маркетинг контенту, створеного користувачами, створюючи UGC-контент, наприклад фотографії в соціальних мережах, і показує їх на вашому веб-сайті у формі привабливого віджета. Додайте кнопки «Купити», щоб створити альбом для покупки. * EmbedReviews: заохочує усну інформацію та соціальні докази, збираючи відгуки про продукти від Google і Yelp, і вставляє ваші відгуки клієнтів онлайн на будь-який веб-сайт. * EmbedFeed: покращує ваші кампанії UGC, показуючи всю стіну бренду в соціальних мережах на будь-якому веб-сайті. * EmbedForms: полегшує роботу вашої команди цифрового маркетингу, надаючи вам можливість створювати та надсилати опитування клієнтів. * EmbedStories: збирає ваші історії в Instagram у формі цікавого віджета, який автоматично синхронізується щоразу, коли ви додаєте фотографію до своєї активної історії. EmbedSocial схвалено основними платформами соціальних медіа для використання UGC і створення та відображення наступного типу вмісту: огляди, фотографії, канали, історії, форми зворотного зв’язку. Це включає інтеграцію з Instagram, сторінками Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp і YouTube, а також іншими соціальними каналами, які з’являться.
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду за допомогою нашого повністю інтегрованого універсального набору рішень UGC. Завдяки Skeepers бренди справді розвивають стосунки зі споживачами, розширюють охоплення, підвищують залученість, стимулюють продажі та покращують утримання споживачів. Його рішення дозволяють легко створювати, збирати, керувати та активувати UGC ефективно та в масштабі. Skeepers дає змогу брендам зв’язуватися з нашою спільнотою творців для отримання високоякісного індивідуального UGC відеовмісту. Його передовий штучний інтелект дозволяє брендам використовувати найоптимальніший відеоконтент, щоб зробити продукти резонансними для цільової аудиторії та транслювати відео через свої найефективніші канали розповсюдження.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом для управління даними та рішень для управління досвідом. Завдяки Pimcore тисячі клієнтів у всьому світі, включаючи Burger King, Audi, Peugeot та IKEA, надають цифровий досвід, який створює значну цінність для їхнього бізнесу. Pimcore дає змогу швидко й легко створювати висококонвертовані, узгоджені, контекстуальні цифрові можливості та надшвидкісно впроваджувати на них інновації, співпрацюючи на єдиній платформі для всієї цифрової організації. Це забезпечує чудовий час виходу на ринок і неперевершене підключення. Ліцензований відкритий вихідний код дозволяє організаціям будь-якого розміру та галузі зберігати повний контроль над технологіями. Pimcore використовується більш ніж 110 000 компаній у 65 країнах і визнано Gartner Peer Insights «Вибором клієнтів» 2022/23.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy — це зручна платформа електронної комерції для творців, які хочуть продавати цифрові, фізичні продукти, продукти за підпискою та друк на вимогу в чудовому онлайн-магазині. Sellfy піклується про технічну частину вашого бізнесу, щоб у вас було більше часу, щоб зосередитися на розширенні аудиторії.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — це доступний і надійний (так, це можливо) універсальний інструмент аналітики мобільних додатків, який забезпечує всебічний аналіз поведінки користувачів мобільних додатків, доходів у додатках, кампаній із залучення мобільних пристроїв і crashlytics. Запущений у 2013 році, він дає змогу понад 60 000 мобільних додатків, як-от Azur Games, METRO, Burger King, Brave Stars у всьому світі, отримувати корисну інформацію та максимізувати дохід від своїх програм. AppMetrica використовується групами із залучення користувачів, менеджерами з продуктів, менеджерами з доходів і експертами з аналітики в багатьох галузях. Навіщо переходити на AppMetrica: - Вам потрібно більше функцій від поточного інструменту аналітики продукту, тобто послідовності, сегментація та дані на рівні користувача. – Ви розширюєте свої кампанії із залучення користувачів за межі Google Ads і потребуєте MMP. - Ваша поточна аналітика продукту або MMP занадто дорога. - Ви переповнені даними та хочете отримати простий спосіб знайти статистику для розвитку вашої програми. - Ви цінуєте якісну підтримку 24/7. Зрештою, не потрібно перемикатися, ви можете використовувати AppMetrica як альтернативне джерело правди. Просто створіть безкоштовний обліковий запис. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://appmetrica.com
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифровим клієнтам, вибираючи більш стійкий і економічно ефективний шлях для свого бізнесу. Такі потужні функції, як кнопки для покупок, відео, GIF-файли, привабливі слайд-шоу фотографій, настроювані форми потенційних клієнтів, вставки та багато іншого, допоможуть вам виділитися серед конкурентів. Розширена статистика та опції брендингу також доступні, щоб допомогти вам запропонувати своїм читачам незабутні враження. Створюйте робочі області, керуйте різними проектами, запрошуйте товаришів по команді та призначайте різні ролі. Забезпечте послідовність бренду та співпрацюйте зі своєю командою, щоб створювати приголомшливі публікації. Все у Flipsnack. Публікація через Flipsnack дозволяє додавати до ваших каталогів мультимедіа: відео, аудіо, онлайн-форми, віджети покупок, підписи тощо. Ваш каталог працюватиме на всіх типах пристроїв, включаючи смартфони та планшети, і його можна легко вставити на будь-який веб-сайт.
IP Moat
ipmoat.ai
Знайдіть і видаліть підроблені, правопорушні та скопійовані списки з онлайн-ринків Незалежно від того, чи стикаєтеся ви з конкурентами, які використовують назву вашого бренду, щоб отримати несправедливу перевагу; злочинці, що продають контрафактну продукцію; або щось середнє. IP Moat – це недороге рішення, яке справляє миттєвий ефект. Забезпечуючи вам душевний спокій і безпеку бренду, ви можете зосередитися на розвитку свого бізнесу. Жодних дорогих, тривалих судових процесів, які позбавляють вашої уваги. Просто введіть свої торговельні марки та будь-які реєстраційні номери патентів і зразків. Потім отримуйте сповіщення, коли будуть знайдені нові оголошення. Видаліть правопорушні списки одним натисканням кнопки. Захист від підробок.
Shiprocket
shiprocket.in
Одне з найкращих програмних рішень електронної комерції для логістики та доставки. Понад 24000+ послуг накладеним платежем і користуйтеся кількома партнерами-кур’єрами в Індії, щоб доставити ваші продукти вчасно. Немає обмежень на доставку.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® – маркетингова платформа №1 для малого бізнесу. Усе, що вам потрібно, від дизайну до маркетингу та CRM – підтримуйте свій бренд®. Технологія Madwire® Marketing 360 — це поєднання інтегрованого маркетингового програмного забезпечення (технології) та професійних маркетингових послуг (талант), які надаються через одну потужну платформу. Тут є все, що потрібно малому бізнесу для розвитку: від дизайну до маркетингу, CRM і платежів. Платформа дозволяє компаніям отримувати доступ до своїх найважливіших маркетингових каналів і оптимізувати їх з одного інтерфейсу, одночасно залучаючи талантів у хмарі, таких як маркетологи, дизайнери, розробники, творці контенту та відеопрофесіонали, щоб здійснювати свій маркетинг на вимогу. Платформа надає повний спектр послуг і тестується сертифікованим спеціалістом із цифрового маркетингу, щоб допомогти досягти маркетингових цілей і завдань бренду.
OnWhatsApp
onwhats.app
Найшвидший засіб комерції, який запустив у роботу з мобільним веб-магазином і приймав замовлення на WhatsApp. Подумайте про це як про Shopify для мас лише за долар на місяць!
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Tradly
tradly.app
Запустіть свій продукт без створення з нуля. Простий конструктор без програмного коду, набори інструментів розробки, сторонні інтеграції. Розробники та підприємці запускають ринкові та комерційні програми за допомогою Tradly. Як це працює? 1. Виберіть бізнес-модель 2. Налаштуйте дизайн інтерфейсу 3. Введіть основну інформацію про компанію/програму 4. Запуск веб-програм одним клацанням миші. 6. Додатково: служба білих рукавичок для збірок програм (iOS, Android).
Arcadier
arcadier.com
Arcadier є найшвидше зростаючим у світі розробником онлайн-маркетплейсу з понад 16 000 торгових майданчиків, створених за технологією Arcadier. Наші рішення забезпечують роботу B2B, B2C, P2P і ринків закупівель для користувачів у понад 180 країнах. Наші шаблонні рішення для самообслуговування DIY та корпоративні рішення, які отримали багато нагород, об’єднали підприємців і компанії незалежно від їх досвіду, галузі чи моделі електронної комерції, щоб задовольнити їхні технологічні та ринкові потреби, не турбуючись про швидкість. виконання та бюджет.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продажів, підтримки, управління персоналом та операцій. 1. Автоматизація фінансів і виставлення рахунків (AR, AP, рахунки-фактури, підписки, платежі): повністю автоматизована збірка AR значно скорочує час до оплати (DSO). Наш розширений механізм правил автоматично доставляє потрібне повідомлення в потрібний час, забезпечуючи найвищу ймовірність платежу, одночасно забезпечуючи оперативне та ефективне спілкування з клієнтами. Ніколи не враховуйте інший платіж постачальника, призначайте рахунки постачальника для перегляду та затвердження. Використовуйте наш механізм автоматизації робочого процесу та затвердження, щоб направляти всі ваші рахунки для оптимізації платежів. Увімкніть передплату/повторне виставлення рахунків, поступове виставлення рахунків, створення рахунків-фактур, автоматичні платежі, плани платежів, комісії за прострочення, купони, онлайн-рахунки та інтерактивні портали для клієнтів, інтегровані та синхронізовані з вашою поточною системою бухгалтерського обліку та CRM. Токенізація платежів і автоматичне відновлення невдалих платежів гарантують, що жоден платіж не буде пропущено, а всі дані захищені. 2. Автоматизація продажів і успіху (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизуйте котирування для потенційних клієнтів, контролюйте ціноутворення та швидше укладайте угоди за допомогою наших функцій QTC і CPQ. Все, від створення пропозиції до збору готівки з клієнтів. Допоможіть своїй команді з продажів і успіху керувати процесом QTC і усунути вузькі місця у відділах. Більше ніяких здогадів, дозвольте вашій команді продажів обробляти всі аспекти створення нового контракту в чітко визначених рамках – від пропозиції до електронного підпису та оплати. Обмінюйтеся всіма історичними даними зв’язку, файлами, документами, рахунками-фактурами та контрактами з усією вашою командою від менеджера з обслуговування клієнтів. Використовуйте вбудований контакт-центр Armatic для спілкування зі своїми клієнтами. Використовуйте механізм Armatic Net Promoter Score, щоб приєднатися до компаній, які виросли вдвічі швидше в порівнянні з конкурентами. Допоможіть своїм командам приймати кращі рішення на основі відгуків клієнтів. 3. Автоматизація людського капіталу (eNPS, адвокація працівників, контракти, електронні записи): вимірюйте та підвищте рівень задоволеності своїх працівників за допомогою NPS для працівників Armatic. Створіть зв’язок зі своїми співробітниками, щоб підвищити лояльність і залученість співробітників. Збільште соціальний охоплення вашої компанії за допомогою програми Employee Advocacy. Використовуйте соціальні мережі своїх співробітників, надаючи їм простий спосіб ділитися затвердженою інформацією про компанію. Публікації ваших компаній у соціальних мережах охоплюють величезну кількість потенційних клієнтів і потенційних нових працівників. Надайте своїй команді відділу кадрів і менеджерам у всій організації рішення для електронного підпису, зберігання та безпечного керування всіма контрактами співробітників. Поділіться всіма історичними даними спілкування, файлами, документами, контрактами співробітників і NDA з усією вашою командою. Менеджер зв’язків зі співробітниками Armatic надає вашій команді миттєвий і легкий доступ до всієї важливої інформації про співробітників, включаючи дані спілкування, контракти та примітки, пов’язані з кадрами.
Braintree
braintreepayments.com
Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення для тестування та націлювання на ринку. Відтоді платформа зросла в геометричній прогресії та ще швидше після придбання Webtrends Optimize у серпні 2018 року британською компанією Accelerate Group Ltd. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб отримати віддачу від інвестицій клієнта. Це вимірюється та повідомляється в кожному тесті, який ми проводимо. У нас є повний набір інструментів і функцій для тестування, аналізу та персоналізації. Включно з тестуванням AB, ABN, MVT і спліт-тестуванням, двигунами Social Proof і Product Recommendation, накладаннями намірів виходу та безліч інших інструментів. Доступне тестування на стороні клієнта або сервера, а також вибір SDK для оптимізації мобільних додатків.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, яка задовольняє потреби експериментування всіх команд. Kameleoon, створений для підтримки менеджерів із продуктів, маркетологів і розробників із їхніми різними потребами в експериментах і управлінні функціями, підходить для будь-якого технологічного стеку, маючи понад 50 інтеграцій і з можливістю будь-якої індивідуальної інтеграції. Будучи уніфікованою платформою, Kameleoon дозволяє командам створювати експерименти, дозволяючи їм використовувати веб-дані для націлювання, аналітики та активації в тестах на стороні сервера, не потребуючи розробника. Kameleoon, сумісний із HIPAA, GDPR і CCPA, добре підходить для суворо регульованих галузей, таких як охорона здоров’я, банківська справа та страхування. Понад 1000 компаній середнього та корпоративного розміру вже використовують багатофункціональну та безпечну платформу Kameleoon, щоб покладатися на високоточні дані експериментів. Команди Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw і Cerebral використовують Kameleoon. Відвідайте www.kameleoon.com, щоб дізнатися більше.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати цікаві маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів тестів і безкоштовну статистику для кожного тесту. Ці функції спрощують створення, редагування й аналіз ваших індивідуальних тестів. Цінові плани Marquiz базуються на кількості щомісячних потенційних клієнтів, що означає, що вони створені відповідно до потреб вашого бізнесу, незалежно від того, керуєте ви невеликою командою чи великою організацією.
Jebbit
jebbit.com
Платформа Jebbit Enterprise Experience Platform дозволяє брендам створювати прекрасні інтерактивні програми, які охоплюють дані нульової сторони в масштабі по кожному каналу. Від рекомендацій щодо продукту та особистих тестів до дрібниць, доступних для покупок букбуків, кращих опитувань, опитувань, форм тощо – досвід Jebbit сприяє більшій зацікавленості, оскільки він перевищує очікування споживачів і пропонує справжню цінність в обмін на релевантну інформацію про їхні вподобання, інтереси, спосіб життя та наміри. Ці декларовані споживачами дані без сторонніх розробників є найвищою конкурентною перевагою для брендів і забезпечують відчутну рентабельність інвестицій на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Клієнти Jebbit, зокрема: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide тощо, використовують програмну платформу Jebbit для створення кращого споживчого досвіду, який рухає галузь - провідне залучення, збір великого обсягу даних нульової сторони, залучення збагачених потенційних клієнтів, стимулювання онлайн-конверсій і підвищення лояльності та LTV.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai надає набір інструментів на основі штучного інтелекту, призначених для покращення досвіду електронної комерції. Інтерпретуючи та використовуючи різні характеристики та поведінку споживачів, Rosetta.ai адаптує інтерфейс веб-сайту до індивідуальних уподобань клієнтів, покращуючи їхній досвід онлайн-покупок. Пакет включає «Rosetta AdMatch», який представляє модель цільової реклами, призначену для залучення споживачів, які витрачають високі витрати, за допомогою персоналізованих онлайн-покупок. «Rosetta Engage» використовує алгоритми точних рекомендацій для оптимізації точок взаємодії під час покупки. «Rosetta Analytics» об’єднує дані про маркування продукту та аналіз споживчих уподобань, щоб отримати детальну інформацію про споживачів, яка перевершує ті, які надає Google Analytics. Нарешті, «Rosetta Automation» розширює залучення споживачів шляхом автоматизації маркетингових повідомлень у кількох каналах, враховуючи попередні взаємодії клієнта, щоб уникнути повторення. Загалом Rosetta.ai прагне покращити персоналізацію онлайн-покупок, підвищити рівень конверсії та стимулювати розвиток електронної комерції.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
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