Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Португалія

Veeqo

veeqo.com

Безкоштовне програмне забезпечення для доставки, яке не лише друкує етикетки. Знизьте вартість і швидкість виконання замовлень за допомогою низьких ставок доставки, автоматизації та потужних інструментів виконання за допомогою абсолютно БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення для керування доставкою від Veeqo. Миттєві знижки від USPS, UPS, DHL і FedEx: миттєво отримайте доступ до знижених тарифів USPS, UPS, DHL і FedEx. Немає потреби в переговорах і встановлення обсягу доставки. Ви завжди можете підключити власний обліковий запис оператора, якщо він у вас є. Автоматичний вибір ставки: заощаджуйте час за допомогою покупки ставки, яка автоматично вибирає найкращу позначку вартості для кожного замовлення, яке ви отримуєте на будь-якому каналі. Швидка оптова доставка: Veeqo може вибрати найкращі ціни та відправити до 100 замовлень одночасно. Тож ви економите час, кліки та гроші. Автоматичні правила доставки: заздалегідь установіть вагу, вартість, варіанти доставки та інші характеристики. Veeqo дотримується ваших попередньо встановлених інструкцій, щоб пропонувати найкращі етикетки. Veeqo також наповнений потужними функціями, які дозволять вам попрощатися з електронними таблицями з кількома інструментами, об’єднаними в один. Контроль запасів: ваші запаси автоматично оновлюються в усіх ваших магазинах. До побачення, таблиця! Привіт, душевний спокій. Вибирайте за допомогою мобільного пристрою : використовуйте наш сканер або мобільний пристрій, щоб допомогти вам швидше підібрати, упакувати та відправити потрібні товари — з набагато меншим ризиком надіслати неправильні речі. Звіти та прогнозування: Veeqo відстежує та організовує всі ваші дані про продажі, щоб зробити планування, закупівлю та розвиток вашого бізнесу легкими. Простота Veeqo. Amazon trust. Як частина сімейства Amazon, Veeqo забезпечує надійну безпеку даних і захист облікового запису Amazon від запізнілих поставок і негативних відгуків, якщо ви відправляєте вчасно. Veeqo — сертифікований додаток Shopify Plus. Програма сертифікованих додатків Shopify Plus підтримує найбільших продавців Shopify, допомагаючи їм знайти програми та рішення, необхідні для створення та розширення свого бізнесу. Програма доступна спеціально для партнерів Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about), які забезпечують рівень якості продукції, послуг, продуктивності, конфіденційності та підтримки, що відповідає розширеним вимогам продавців Shopify Plus .