Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Португалія

EmbedSocial

embedsocial.com

EmbedSocial — це повна платформа контенту, створеного користувачами, для росту та взаємодії з клієнтами без особливих зусиль шляхом збору та показу контенту від задоволених клієнтів. EmbedSocial розроблено, щоб дозволити агентствам, компаніям, впливовим особам, творцям контенту та маркетологам покращити свою стратегію контент-маркетингу, генеруючи весь свій соціальний контент, зберігаючи, модеруючи, аналізуючи та публікуючи створені користувачами віджети контенту в режимі реального часу на будь-якому веб-сайті. Це передова, проста у використанні платформа для збору, контролю, керування та показу створеного користувачами контенту (UGC) на веб-сайтах у формі відгуків клієнтів, рекламних відгуків, кампаній із хештегами, соціального вмісту тощо. Щоб допомогти вам створити незабутню стратегію контенту, створеного користувачами, EmbedSocial подбав про інтеграцію з найпопулярнішими платформами міленіалів, такими як Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp і YouTube, і постійно додає інтеграції. з іншими соціальними мережами. Основні переваги: * Створює впізнаваність бренду * Економить ваш час і енергію * Підвищує рівень ваших маркетингових кампаній у свіжий і помітний спосіб * Просуває ваші нові продукти в інноваційний спосіб * Покращує коефіцієнт конверсії на сторінках ваших продуктів * Допомагає досягти ваших рекламних цілей * Збільшує ваші зусилля з SEO * Покращує ваш магазин електронної комерції та заохочує рішення про покупку * Залучіть більше трафіку до своїх акаунтів у соціальних мережах * Розширює показники соціальних мереж * Показує відгуки реальних людей, які користуються вашими продуктами та діляться досвідом користувачів * Допомагає вам завоювати довіру в онлайн-спільноті як лідера думок * Спрощує виховання лідерів і повідомлення про бренд * Змушує вашу аудиторію почуватися поміченою та оціненою, коли ви ділитеся створеним нею вмістом * Більш доступний, ніж традиційний маркетинг EmbedSocial містить набір із 5 інструментів: * EmbedAlbum: посилює маркетинг контенту, створеного користувачами, створюючи UGC-контент, наприклад фотографії в соціальних мережах, і показує їх на вашому веб-сайті у формі привабливого віджета. Додайте кнопки «Купити», щоб створити альбом для покупки. * EmbedReviews: заохочує усну інформацію та соціальні докази, збираючи відгуки про продукти від Google і Yelp, і вставляє ваші відгуки клієнтів онлайн на будь-який веб-сайт. * EmbedFeed: покращує ваші кампанії UGC, показуючи всю стіну бренду в соціальних мережах на будь-якому веб-сайті. * EmbedForms: полегшує роботу вашої команди цифрового маркетингу, надаючи вам можливість створювати та надсилати опитування клієнтів. * EmbedStories: збирає ваші історії в Instagram у формі цікавого віджета, який автоматично синхронізується щоразу, коли ви додаєте фотографію до своєї активної історії. EmbedSocial схвалено основними платформами соціальних медіа для використання UGC і створення та відображення наступного типу вмісту: огляди, фотографії, канали, історії, форми зворотного зв’язку. Це включає інтеграцію з Instagram, сторінками Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp і YouTube, а також іншими соціальними каналами, які з’являться.