Магазин вебзастосунків
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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментами платежів, маркетингу, доставки та залучення клієнтів, щоб спростити процес керування інтернет-магазином для дрібних продавців». Компанія повідомила, що її платформу використовують понад 1 000 000 компаній у приблизно 175 країнах. станом на червень 2019 року, загальний валовий обсяг товарів перевищив 41,1 мільярда доларів США на календарний 2018 рік.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв, ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування та трансляції відео, корпоративними програмними рішеннями, а також засобами для відеопрофесіоналів для спілкування з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo фокусується на доставці відео високої чіткості на різні пристрої. Цей сайт спочатку створили Джейк Лодвік і Зак Кляйн у 2004 році як допоміжний продукт CollegeHumor для обміну гумористичними відео серед колег, але відклали його в сторону, щоб підтримати зростаючу популярність CollegeHumor. IAC придбав CollegeHumor і Vimeo у 2006 році, а після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль на Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні спеціального вмісту та відео високої чіткості, щоб виділитися з-поміж інших сайтів для обміну відео. Зрештою Лодвік і Кляйн покинули компанію в 2009 році, і IAC запровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру структуру для створення послуг Vimeo, а нинішній генеральний директор Анджалі Суд обіймала цю посаду з липня 2017 року.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють зростанню свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення на основі даних. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, надає підприємцям у всьому світі потужність даних, постійну освіту та підтримку спільноти, необхідні для максимального використання їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до самостійних підприємців, до штатних продавців, підприємств, агентств та всіх, хто знаходиться між ними, Helium 10 підтримує підприємництво на всіх етапах завдяки посібнику для створення, розвитку та масштабування значущого та стійкого бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес і просто продавати більше — відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Keepa
keepa.com
Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також можна використовувати для перегляду повного асортименту товарів Amazon, використовуючи зрозумілий і добре продуманий інтерфейс Keepa, а також чудові функції пошуку, які економлять гроші, наприклад Daily Drops.
Bright Data
brightdata.com
Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки та конкурентів, забезпечуючи безпрецедентну конкурентну перевагу. Завдяки Bright Insights ви можете використовувати статистику електронної комерції на основі даних із неперевершеним охопленням даних. Отримайте конкурентну перевагу, відстежуючи ефективність конкурентів, частку ринку та нові продукти. Контролюйте свою категорію, випереджайте тенденції та оптимізуйте операції електронної комерції, щоб допомогти вам збільшити онлайн-продажі та легко керувати рівнем запасів.
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати та розширювати свої онлайн-магазини, зосереджуючись на продуктах США та ЄС. Ретельно перевіряючи постачальників, продавці та клієнти можуть отримати швидку доставку, якісні та незмінні продукти, фірмове виставлення рахунків і команду підтримки клієнтів світового рівня. Станьте частиною революційного бачення Spocket щодо видалення запасів з онлайн- і фізичної роздрібної торгівлі за допомогою моделі дропшиппінгу та вирішення проблеми, що називається спотворенням запасів, вартістю 1,1 трильйона доларів.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене середовище даних. Завдяки платформі Dopple компанії можуть розширити можливості своїх клієнтів за допомогою інтерактивних і захоплюючих цифрових продуктів.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — це постачальник цифрової комерції та платежів, який допомагає компаніям продавати свої продукти та послуги за допомогою кількох каналів, залучати клієнтів через численні точки взаємодії, підвищувати рівень утримання клієнтів і доходів, використовувати розумніші варіанти оплати та моделі виставлення рахунків за підпискою, а також максимізувати показники конверсії продажів. Серед клієнтів компанії ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, Kaspersky Lab та багато інших компаній по всьому світу. Avangate придбала 2Checkout (www.2checkout.com) у березні 2017 року. Компанії вибирають наше рішення, щоб: - продавати більше цифрових товарів у всьому світі - максимізувати тривалу цінність клієнта - прискорити час виходу на ринок - отримати інтегроване управління регулярними доходами - використовувати нові канали розповсюдження Докладніше про www.2checkout.com
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
OnWhatsApp
onwhats.app
Найшвидший засіб комерції, який запустив у роботу з мобільним веб-магазином і приймав замовлення на WhatsApp. Подумайте про це як про Shopify для мас лише за долар на місяць!
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пошуку вигідних можливостей перепродажу. SmartScout також показує вам дані трафіку ASIN для створення рекламних кампаній, які приносять результати. SmartScout також має базу даних кожного продавця та історію їхнього перепродажу. SmartScout дає вам конкурентну перевагу, щоб приймати впевнені рішення на основі даних для розвитку вашого бізнесу. SmartScout — це найінноваційніший дослідницький інструмент Amazon, який будь-коли створював!
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам відповідності, зменшувати витрати та захистити свій бізнес. Sumsub має понад 2000 клієнтів у сферах фінтех, криптографії, транспорту, торгівлі та ігор, включаючи Mercurio, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy і TransferGo.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США від IDG Capital Partners (IDG-Accel).
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
Spectrum
spectrum.net
Spectrum є світовим лідером у налаштуванні продуктів від 3D до заводських, що дозволяє брендам впроваджувати інновації з відмінністю, зменшувати конкуренцію зі сторонніми роздрібними продавцями та збільшувати маржу та конверсію. Spectrum розробляє спеціальні програми з найкращою у своєму класі 3D-візуалізацією. А для успішної індивідуальної програми продукти мають відповідати очікуванням клієнтів, тому ми починаємо роботу з інтеграції на заводському рівні. Цей фокус призвів до 100% успіху інтеграції з такими клієнтами, як JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good тощо.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — це платформа e-Commerce Intelligence на основі штучного інтелекту, яка допомагає продавцям і роздрібним торговцям максимізувати свій потенціал на найбільшому світовому ринку — Amazon. SellerApp, заснований у 2017 році, використовує моделі оптимізації нового покоління та ML, щоб допомогти підприємствам підвищити прибутковість у простому інтерфейсі SaaS. Ми поєднуємо аналіз даних, автоматизацію та команду експертів, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися. Ми прагнемо використовувати наші потужні алгоритми, маркетингові інструменти, ресурси та досвід, щоб надавати найкращі у своєму класі маркетингові рішення продавцям у всьому світі. Ця надійна платформа допомогла компаніям досягти місячної цілі збільшення доходу на 75% із поступовим підвищенням загальної рентабельності інвестицій. Компанія забезпечує доставку по США, Європі, Південно-Східній Азії, Близькому Сходу, ANZ та Індійському субконтиненту. Переваги SellerApp: SellerApp дозволяє продавцям Amazon повністю реалізувати свій потенціал на ринку Amazon. За допомогою інформаційної панелі SellerApp ви можете перевірити стан свого облікового запису за допомогою одного швидкого знімка, який дає вам інформацію про ваших клієнтів, їхню поведінку та тенденції, а також шаблони та тенденції. Ви можете глибше зануритися в усе, що відбувається з вашим бізнесом на Amazon, за допомогою всіх інших індивідуальних інструментів, які ми пропонуємо. Вони допоможуть вам визначити ваші продажі та потенціал доходів, а також досліджувати та найкращим чином використовувати всі можливості масштабування, які вам знадобляться. Ви також можете провести поглиблене дослідження конкурентів і оцінити свою ефективність на ринку Amazon порівняно з їхніми. Використовуйте інструменти відстеження SellerApp, щоб дізнатися, що роблять ваші конкуренти, які ключові слова вони використовують (зворотний ASIN), прибутковість їхніх кампаній тощо. Ви можете не тільки оптимізувати власні ключові слова серверної частини, але й виявити ключові слова серверної частини, які використовують конкуренти, а також ті, які вони повинні використовувати, але не використовують. Це може допомогти вам заповнити прогалину та підвищити релевантність ваших ключових слів. Функції SellerApp: Дослідження продукту Відстеження продукту Ідеї продукту Розвідка про продукт Оптимізатор реклами Аналізатор PPC Автоматизація реклами Amazon Аналіз конкурентів і оптимізація лістингу Сповіщення про бізнес - BSR, Price, Buy Box, Inventory levels, Hijackeretc Business Reports Sales Dashboard Chrome Plugin 24*7 Customer Support Keyword Трекер Дослідження ключових слів Продукт Оптимізація ключових слів Зворотний ASIN Amazon MWS Connect Портфоліо Аналітика Портфоліо Консультації Перегляд сторінки/матриця сеансів Amazon PPC Rules Оцінка можливостей продукту Які проблеми може вирішити SellerApp? Зменште труднощі з пошуком продуктів-переможців для наступного запуску продукту Amazon. Поглиблюйтеся в даних Amazon і знайдіть найкращі продукти Amazon, вибрані за допомогою найкращих попередньо відфільтрованих показників. Легко знаходьте продукти, які відповідають критеріям у вашому контрольному списку для дослідження продуктів Amazon, лише кількома клацаннями миші. Використовуйте наш власний рейтинг можливостей, який присвоюється кожному окремому продукту, щоб знайти найкращий з точки зору шести найважливіших показників продукту – попиту, конкуренції, норми прибутку, потенційного доходу, накладних витрат та індексу PIS (сфера інноваційності продукту). Автоматизуйте й оптимізуйте рекламу за допомогою найдосконаліших інструментів PPC Використовуйте алгоритмічне призначення ставок на основі правил і оптимізуйте свої рекламні кампанії відповідно до ваших бізнес-цілей. Використовуйте оптимізацію мінус-слів, зворотний ASIN і оптимізацію серверної частини, щоб охопити найкращу цільову аудиторію. Тепер ви можете досягти бажаної рентабельності інвестицій за допомогою механізму машинного навчання SellerApp, який дозволяє встановити максимально прийнятний ACoS на основі цілі вашої кампанії. Це гарантує, що ви не перевитратите та не виснажите рекламний бюджет. Потрапте на першу сторінку пошукової видачі Amazon. Створюйте привабливі списки продуктів за допомогою корисної інформації та детальних рекомендацій. Удосконалюйте кожен показник, який має вирішальне значення для стандартів алгоритму A9, відстежуйте ефективність ключових слів поза сторінками та вимірюйте їх ефективність SEO за допомогою нашого засобу перевірки якості лістингу. Порівняйте ваші списки продуктів із конкурентами, щоб визначити їхні стратегії та налаштуйте сповіщення LQI, щоб отримувати сповіщення про кожну зміну в якості списку продуктів, щоб ви завжди були на шляху та не пропустили нічого важливого. Знайдіть найкращі ключові слова для свого бізнесу на Amazon за допомогою розширеного дослідження ключових слів Скористайтеся нашою простою у користуванні інформаційною панеллю, щоб знайти ключові слова з великим обсягом і низькою конкуренцією, щоб збільшити продажі вашого продукту. Оптимізуйте свій список продуктів для пошукової системи Amazon і отримайте індексацію за правильними ключовими словами. Маючи базу даних із понад 200 мільйонів ключових слів, знайдіть уявлення про короткі та довгі ключові слова, які мають хороші ціни за клік, приблизні замовлення та доречність, і використовуйте їх у PPC, а також у списках, щоб збільшити свої прибутки на Amazon.
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивні стосунки зі своїми клієнтами. Наша Real Identity Platform допомагає компаніям безперешкодно залучати клієнтів у масштабі, припиняючи шахрайство та керуючись KYC, AML та іншими нормативними вимогами.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Veeqo
veeqo.com
Безкоштовне програмне забезпечення для доставки, яке не лише друкує етикетки. Знизьте вартість і швидкість виконання замовлень за допомогою низьких ставок доставки, автоматизації та потужних інструментів виконання за допомогою абсолютно БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення для керування доставкою від Veeqo. Миттєві знижки від USPS, UPS, DHL і FedEx: миттєво отримайте доступ до знижених тарифів USPS, UPS, DHL і FedEx. Немає потреби в переговорах і встановлення обсягу доставки. Ви завжди можете підключити власний обліковий запис оператора, якщо він у вас є. Автоматичний вибір ставки: заощаджуйте час за допомогою покупки ставки, яка автоматично вибирає найкращу позначку вартості для кожного замовлення, яке ви отримуєте на будь-якому каналі. Швидка оптова доставка: Veeqo може вибрати найкращі ціни та відправити до 100 замовлень одночасно. Тож ви економите час, кліки та гроші. Автоматичні правила доставки: заздалегідь установіть вагу, вартість, варіанти доставки та інші характеристики. Veeqo дотримується ваших попередньо встановлених інструкцій, щоб пропонувати найкращі етикетки. Veeqo також наповнений потужними функціями, які дозволять вам попрощатися з електронними таблицями з кількома інструментами, об’єднаними в один. Контроль запасів: ваші запаси автоматично оновлюються в усіх ваших магазинах. До побачення, таблиця! Привіт, душевний спокій. Вибирайте за допомогою мобільного пристрою : використовуйте наш сканер або мобільний пристрій, щоб допомогти вам швидше підібрати, упакувати та відправити потрібні товари — з набагато меншим ризиком надіслати неправильні речі. Звіти та прогнозування: Veeqo відстежує та організовує всі ваші дані про продажі, щоб зробити планування, закупівлю та розвиток вашого бізнесу легкими. Простота Veeqo. Amazon trust. Як частина сімейства Amazon, Veeqo забезпечує надійну безпеку даних і захист облікового запису Amazon від запізнілих поставок і негативних відгуків, якщо ви відправляєте вчасно. Veeqo — сертифікований додаток Shopify Plus. Програма сертифікованих додатків Shopify Plus підтримує найбільших продавців Shopify, допомагаючи їм знайти програми та рішення, необхідні для створення та розширення свого бізнесу. Програма доступна спеціально для партнерів Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about), які забезпечують рівень якості продукції, послуг, продуктивності, конфіденційності та підтримки, що відповідає розширеним вимогам продавців Shopify Plus .
Webgility
webgility.com
Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація синхронізує дані електронної комерції (доставку, закупівлю, запаси, ціни тощо) у ваших каналах продажів і автоматично та безпечно завантажує дані бухгалтерського обліку (податки, дані клієнтів і замовлення) у ваш QuickBooks. Цей процес практично усуває трудомістке ручне введення даних і зменшує дорогі помилки. Ніколи не турбуйтеся про точність бухгалтерського обліку, використовуйте нові канали продажів і стратегії, знаходьте нових клієнтів і продавайте більше з упевненістю, знаючи, що ви можете автоматично сортувати податкові надходження за юрисдикціями і вам не доведеться витрачати більше часу на керування замовленнями. Крім того, Webgility збирає всі ваші дані про магазин, замовлення, вартість і продуктивність в одному місці. Зручні для читання інформаційні панелі аналітики дають вам більш глибоке уявлення про прибутковість, продажі, розрахунки та ефективність продукту. З часом ви можете аналізувати сезонні тенденції та прогнозувати продажі та запаси. Ознайомтеся з показниками продажів, тенденціями продажів, найкращими та найменш продаваними продуктами за каналами тощо. Webgility запущено в 2007 році. Сьогодні це інтеграція № 1 для користувачів QuickBooks, яка обслуговує понад 5000 компаній і обробляє понад 100 мільйонів транзакцій на рік. Усі плани включають безкоштовну п’ятизіркову підтримку та адаптацію. >>Економте час і гроші<< Автоматизація зменшує накладні витрати та витрати на робочу силу, тож ви можете швидше адаптуватися та зосередитися на своєму розвитку. >>Підключіть свої системи електронної комерції<< Webgility інтегрується з понад 50 платформами електронної комерції, зокрема Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy та Wix. >>Аналізуйте та прогнозуйте результативність Зануртеся глибше в прибутковість, розрахунки та показники продажів, щоб отримати повне уявлення про свій бізнес. >>Усуньте введення даних вручну<< Webgility автоматично записує ваш онлайн-дохід, транзакції, податок із продажу та комісії на вашій обліковій платформі. >>Зберігайте свої книги в актуальному стані<< Запис транзакцій і виплат у режимі реального часу, щоб ваші книги ніколи не відставали. >>Швидко закривайте свої книги<< Рахунки чітко відповідають банківським депозитам, тож ви або ваш бухгалтер можете швидко закривати книги кожного місяця. >>Автоматична організація податкових надходжень<< Webgility збирає та реєструє податки з продажів з усіх продажів і організовує їх за юрисдикцією у вашій обліковій платформі для легкого подання. >>Ніколи не перепродавайте запаси<< Автоматично керуйте ціноутворенням і запасами в каналах продажів і програмному забезпеченні для бухгалтерського обліку. >>Підвищення операційної ефективності<< Автоматизуйте закупівлю, виконання, повернення, повернення коштів та інші робочі процеси для підвищення ефективності роботи. >>Керуйте своїм бізнесом електронної комерції з одного місця<< Покращуйте організацію та ніколи більше не перемикайтеся між платформами продажу, оплати та доставки. >>Дотримуйтесь вимог<< Усі облікові записи відповідають вимогам і мають теги, тому ви можете легко перевірити та відкотити зміни. >>Легко співпрацюйте<< Легко діліться своїм обліковим записом зі своїм бухгалтером, бухгалтером або сторонньою бухгалтерською фірмою. >>Точно відстежуйте витрати<< Ознайомтеся ближче з ринком, оплатою та комісією за доставку та визначте більше способів заощадити. >>Налаштування відповідно до ваших потреб<< Персоналізуйте налаштування Webgility за каналом продажів за допомогою керування відображенням на рівні поля.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — це сучасна, світлошвидкісна платформа електронної комерції для запуску онлайн-магазину без коду DIY. Побудований на основі швидкості, продуктивності та простоти, Dukaan пропонує найбільш інтуїтивно зрозумілий і надійний досвід електронної комерції, ідеальний для малих і великих підприємств. З Dukaan можна не тільки швидко розпочати роботу, але й масштабуватись і рухатися вперед набагато швидше, ніж конкуренти. Завдяки обширній бібліотеці плагінів та інтеграції з можливістю створення для будь-яких потреб, Dukaan є ідеальним вибором для компаній, які створені для Інтернету першого покоління. Мільйони підприємців у всьому світі довіряють Dukaan веб-сайт електронної комерції своєї мрії. Ви наступний?
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
Gelato
gelato.com
Gelato — це найбільша у світі платформа для місцевого виробництва індивідуальних товарів на вимогу від імені глобальних продавців електронної комерції. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості творчої економіки, що швидко зростає, завдяки місцевому виробництву та доставці будь-якого індивідуального товару будь-якому споживачеві на планеті. Платформа Gelato дає можливість підприємцям і творцям електронної комерції виробляти та доставляти індивідуальні продукти, такі як одяг, картини на стінах, книги, сувеніри та аксесуари, клієнтам у всьому світі через мережу з понад 100 місцевих виробничих партнерів у 33 країнах, таких як США, Росія. , Індії, Китаю, Австралії та по всій Європі. Оскільки продукти виготовляються на вимогу та ближче до місця доставки, доставка відбувається швидше, а відходи, витрати та викиди вуглекислого газу зменшуються, у той час як продавцю не потрібно інвестувати в будь-які попередні витрати, керувати запасами чи транскордонною доставкою. Швидше, розумніше, екологічніше.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, щоб надавати рішення для їхніх мінливих потреб. Разом VistaCreate, 99designs від Vista та VistaPrint представляють повний спектр послуг для дизайну, цифрових і друкарських рішень, які підвищують присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та допомагають їм досягти успіху.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — це платформа електронної комерції на базі Saas, яка пропонує безкоштовне створення онлайн-магазинів електронної комерції. Це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка пропонує високий рівень безпеки. Ви можете безкоштовно запустити свій веб-сайт і додаток електронної комерції за допомогою конструктора магазинів електронної комерції Quick eSelling всього за 10 хвилин. Крім того, ви можете перейти на платні плани, якщо у вас широкий діапазон вимог.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну покупку як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Perpetua
perpetua.io
Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяцями, а не днями, швидкий завдяки простому виклику API для прийняття рішень у реальному часі та дієвий завдяки інтелектуальному пристрою, що дозволяє користувачам приймати розумніші рішення.
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на місяць із 1-місячною безкоштовною пробною версією. Заснована в Німеччині в 2017 році, sellerboard швидко збільшила свою базу користувачів до понад 14 000 задоволених клієнтів по всьому світу.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад 500 000 клієнтів. З Jungle Scout ви можете: * Проводити дослідження ринку та ключових слів * Створювати й оптимізувати списки продуктів * Переглядати популярні категорії продуктів і бренди * Оцінювати нові тенденції пошуку * Прогнозувати продажі та потреби в запасах * Визначати своїх конкурентів на Amazon * І багато іншого!
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юристам вигравати справи, ефективніше керувати роботою, краще обслуговувати клієнтів і розвивати свою практику. LexisNexis допомагає корпораціям краще розуміти їхні ринки, контролювати їхні бренди та конкуренцію, а також зменшувати бізнес-ризики. LexisNexis співпрацює з університетами для навчання студентів, а LexisNexis підтримує державотворення разом з урядами та судами, роблячи закони доступними та зміцнюючи правову інфраструктуру. LexisNexis співпрацює з провідними світовими асоціаціями та клієнтами, щоб збирати докази проти військових злочинців і надавати інструменти для боротьби з торгівлею людьми. LexisNexis Legal & Professional, яка обслуговує клієнтів у понад 130 країнах і має 10 000 співробітників по всьому світу, є частиною RELX Group, глобального постачальника інформації та аналітики для професійних і бізнес-клієнтів у різних галузях.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаштуйте один із попередньо створених шаблонів. Ви маєте повний контроль над тим, як виглядає та працює ваша програма, поки за вас виконується робота з розробки серверної частини. Це як ціла команда розробників під рукою. Завдяки понад 10 000 додатків, створених за допомогою BuildFire, ця платформа досить потужна та гнучка, щоб її можна було масштабувати разом із ростом вашого бізнесу. Жоден інший розробник програм не пропонує такого рівня функціональності за такою доступною ціною.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
Abowire
abowire.com
Не використовуйте бухгалтерське програмне забезпечення для керування своїми підписками. Зробіть це правильно з Abowire! Abowire — це німецька Abo-платформа для продажу підписок у Європі. Збільште регулярний дохід і зменшіть техніко-операційні витрати в 4 рази. Керуйте реєстрацією передплатників, платежами та виставленням рахунків, кількома виставленням рахунків і ціноутворенням тощо. Розвивайте свою організацію за допомогою нашого рішення з кількома клієнтами, продаючи підписки від клієнтів B2B і B2C. Наші експерти чекають, щоб допомогти вам розвивати свій бізнес.
Paddle
paddle.com
Paddle пропонує повне рішення для платежів, податків і підписок для SaaS. Замість того, щоб об’єднувати та підтримувати фрагментований стек платежів, ми «робимо це для вас» на одній платформі, надаючи вам єдине джерело даних і правдивих доходів. Ми займаємося всім: від перевірок, платежів, керування підпискою, виставлення рахунків і поновлення до нагадувань, дотримання глобального податкового законодавства, захисту від шахрайства та звітності. Як ми це робимо? Як ваш зареєстрований продавець, Paddle керує для вас наступним: Інтеграція з кількома постачальниками платіжних послуг. Відповідальність за нарахування та сплату податку з продажів у всьому світі. Захист від шахрайства та обробка відкликаних платежів. Узгодження даних про доходи для рахунків і платежів за підписку. Зменшення відтоку та відновлення невдалих платежів. Запити щодо підтримки, пов’язані з виставленням рахунків. Дозвольте нам зосередитися на оптимізації кожної частини ваших платежів і процесу виставлення рахунків, а ви зосередитеся на розвитку свого бізнесу.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
MyAlice
myalice.ai
Універсальний інструмент спілкування з клієнтами для соціально активних брендів Shopify і WooCommerce. Соціальна мережа – це нова електронна комерція. Тепер клієнти ставляться до вашого бренду як до людей і хочуть спілкуватися з вами в кількох каналах. Отже, ми створили сучасний спосіб продавати та підтримувати через медіа підтримки за допомогою розмов. Розблокуйте соціальну комерцію для свого бренду електронної комерції за п’ять простих кроків, щоб розвивати свій бізнес, будувати справжні стосунки з клієнтами та витрачати менше часу на закриття замовлень. 1. Підтримуйте та продавайте з однієї папки «Вхідні», як і ви, ми також ненавидимо перемикатися між незліченними соціальними програмами, веб-сайтами та магазинами. Отже, керуйте всіма своїми соціальними каналами, живим чатом і замовленнями електронної комерції з однієї спільної папки "Вхідні". 2. Керуйте своїми замовленнями в електронній комерції. Переглядайте та шукайте свій асортимент, створюйте або оновлюйте замовлення, діліться зображеннями продуктів, переглядайте інформацію про клієнтів — і все це, не виходячи з папки "Вхідні". 3. Економте час і ресурси на підтримці. Розгорніть чат-боти без коду за лічені хвилини, щоб заощадити години на підтримку, автоматично відповідати на типові запити та автоматизувати розмови кількома мовами. 4. Співпрацюйте зі своїми товаришами по команді. Отримайте повноцінний інструмент продажу квитків, щоб автоматично призначати, перепризначати учасників, створювати стандартні відповіді, додавати теги та залишати нотатки, щоб спільно підтримувати клієнтів. 5. Приймайте кращі рішення, навіть не намагаючись = Створюйте автоматичні звіти про користувачів, продажі, ефективність агентів і рейтинги клієнтів, щоб приймати кращі рішення для вашої команди. TLDR: MyAlice об’єднує все, що потрібно для бізнесу електронної комерції — канали соціальних мереж, живий чат, чат-бот, інвентар магазину, платіжний шлюз, мобільний додаток — усе на одній платформі, щоб ви могли продавати та підтримувати на ходу. Будь-коли. Де завгодно. Інтегрується з вашим магазином WooCommerce або Shopify, веб-сайтом, мобільним додатком і популярними соціальними каналами, такими як Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram і Line. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні або отримайте допомогу з міграції, щоб перейти з Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані кампанії в різних каналах незалежно від розробників. Відстежуйте та об’єднуйте потрібні клієнтські дані з вашого веб-сайту, програми, CRM, електронної пошти, сервісів і офлайн-каналів. Завдяки розпізнаванню ідентифікаційних даних ви можете зіставляти анонімних користувачів і їхню діяльність на різних платформах і отримувати круговий огляд своїх клієнтів. Створюйте індивідуальні сегменти клієнтів, щоб ініціювати своєчасні повідомлення через канали. Ви можете інтегрувати та безперешкодно синхронізувати ці дані клієнтів із наявними маркетинговими інструментами, такими як Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook та понад 180 інструментами в режимі реального часу. Підтримуйте свої маркетингові рішення, збираючи точні дані клієнтів за допомогою CustomerLabs CDP.
Modalyst
modalyst.co
З Modalyst немає попередніх витрат на складські запаси – купуйте мільйони продуктів у понад 40 категоріях, у тому числі відібраних постачальників із США, і надсилайте замовлення безпосередньо своїм клієнтам.