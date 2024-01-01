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Інструменти візуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Афганістан
Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.
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Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за доп...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всьог...
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Grow — це повноцінна платформа бізнес-аналітики (BI) без програмного коду, яка дає змогу кожному у вашій організації приймати рішення на основі даних. Завдяки поєднанню ETL, сховищ даних і візуалізації в одній зручній у використанні платформі будь-яка організація може підключати та досліджувати свої...
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і мет...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на плат...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний марк...
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та...
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа ма...
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкращі електронні таблиці, бази даних і конструктори програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вон...
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективнос...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримат...
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-...
NVivo
qsrinternational.com
Отримайте знання за допомогою програмного забезпечення для якісного аналізу даних Дізнайтеся більше про свої якісні та змішані дані за допомогою NVivo 14, провідного рішення для якісного аналізу даних. За допомогою NVivo 14 ви можете ставити складні питання своїм даним, щоб визначити теми та зробити...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші да...
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Поп...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — це веб-програма з відкритим кодом, яка може підключатися безпосередньо до баз даних і API і використовувати дані для створення красивих діаграм. Він містить конструктор діаграм, панелі інструментів, які можна редагувати, діаграми, які можна вставляти, редактор запитів і запитів, а також ...
Reportz
reportz.io
Reportz — це інструмент звітності в реальному часі на основі інформаційної панелі для компаній цифрового маркетингу, агентств і фрілансерів, який може допомогти автоматизувати процеси звітності клієнтів. Встановіть правильні KPI і дозвольте Reportz виконувати всю рутинну роботу за вас. Підтримуйте с...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Trevor.io
trevor.io
Дозвольте всій вашій команді створювати звіти, виконувати пошук і отримувати спеціальні відповіді з ваших даних за допомогою простого, інтуїтивно зрозумілого конструктора запитів (або SQL). Легко створюйте прекрасні візуалізації, інформаційні панелі та звіти зі своїх даних: - експортуйте у ваші улюб...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інфо...
Easyflow
easyflow.io
У вас є дані – ймовірно, багато. не в цьому проблема. Дані про справжню проблему загалом нічого не варті, якщо ви не перетворите ці дані на ідеї — а ці ідеї — на дії, без болю! Easyflow допоможе вам досягти успіху в цій подорожі, дозволяючи автоматизувати все та візуалізувати будь-що! Це рішення за ...
CloudNine
cloudnine.com
Дані більше не зберігаються лише в документах. Воно всюди. CloudNine Analyst працює там, де живуть ваші дані – від традиційних джерел, таких як електронна пошта, до сучасних джерел, таких як Facebook і WhatsApp. Ми знаходимо дані, які існують у реальному світі, а потім об’єднуємо їх, щоб ви могли ба...
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела дани...
Ardoq
ardoq.com
Переосмисліть корпоративну архітектуру. Платформа Ardoq, що керується даними, об’єднує ваші корпоративні погляди, прокладаючи чіткий шлях для навігації змінами, розблокування зростання доходів, стимулювання інновацій та прискорення трансформації. Наше програмне забезпечення допомагає організаціям пл...
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетингові агентства економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналіт...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — це надбудова PowerPoint, розроблена для всіх, хто працює зі звітами чи бізнес-презентаціями в PowerPoint. Grunt може допомогти вам покращити чотири важливі аспекти під час використання PowerPoint: → Працюйте ефективніше → Поліпште якість своїх слайдів → Поліпште робочий процес і зменшіть...
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — це платформа візуалізації даних, яка дозволяє переглядати всі ваші дані на одній платформі. Створюйте красиві інформаційні панелі з таких джерел даних, як Facebook Ads, MySQL, Excel і Google Analytics, щоб консолідувати й аналізувати всі свої дані в одному місці. Заощаджуйте час, покращуй...
MyDash
mydash.ai
DASH — ЦЕ ЛЕГКА ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З ПОВНИМ ПОСЛУГОМ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ШВИДШЕ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЗРОБИВШИ КРИТИЧНІ ДАНІ ДОСТУПНІШИМИ, ЯК КОЛИ БУДЬ-ЛИ. Безкоштовна інформаційна панель, роз’єми та візуалізація Бізнес-аналітика є важливою та дорогою. Але це не обов’язково. Ми ст...
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — це потужна та ефективна платформа звітності. Qalyptus є гнучким і дозволяє створювати спеціальні звіти з Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed і QlikView у різних форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML тощо. Використовуючи інтерфейс перетягування, створюйте звіти для необмежено...
Runway Financial
runway.com
Фінансова платформа, яку ви не ненавидите. Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data полегшує складні запитання, надаючи дані у вас під рукою. Завдяки візуальному мобільному доступу до даних будь-хто у вашій організації може відповісти на запитання за допомогою даних за лічені секунди.
Vizzlo
vizzlo.com
Огляд і приклади діаграми часової шкали. Ефективне планування та планування проекту з вражаючими часовими рамками лише кількома клацаннями миші. Створюйте високоякісні діаграми, інфографіку та бізнес-візуалізацію безкоштовно за лічені секунди. Створюйте часові шкали, діаграми, карти для презентацій,...
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Viur
viurdata.com
Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися д...
Waytobi
waytobi.com
Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізн...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа продуктивності контакт-центру 360° у хмарі: аналітика мовлення, голосова біометрія, автоматичне відображення/моніторинг IVR, SLA/моніторинг якості голосу, тестування навантаження IVR/контактного центру/Performane, тестування Voicebot/розмовного IVR тощо
Displayr
displayr.com
Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощен...
ChartBlocks
chartblocks.io
Створюйте красиві власні діаграми. ChartBlocks переносить ваші дані з електронних таблиць на графіку, якою можна ділитися, без кодування.
Datapad
datapad.io
Datapad — це платформа звітності без коду. Це допомагає будь-якій компанії миттєво інтегруватися з понад 15 джерелами, консолідувати свої дані в єдиному місці та співпрацювати зі своїми командами та клієнтами. Інструмент вирізняється простотою у використанні, дизайном і простотою. Деякі основні функ...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу ...
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб кожна зацікавлена сторона була в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і...
Hurree
hurree.co
Розумніший і простіший спосіб аналізу даних. Hurree — це серце вашої екосистеми даних, яке трансформує ваші централізацію, візуалізацію та спільну роботу над вашими даними за допомогою простих потужних інформаційних панелей. Оптимізуйте свою аналітику, покращуйте співпрацю та досягайте значущих резу...
Preset
preset.io
Швидко створюйте красиві, персоналізовані та динамічні інформаційні панелі, які демонструють ваші дані, і діліться ними лише кількома клацаннями. Легко досліджуйте за допомогою нашого конструктора віз без коду або виконуйте глибший аналіз за допомогою нашого найсучаснішого редактора SQL. Використову...
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS підтримує маркетингові команди більше 17 років, допомагаючи зробити їхні дані чудовими для звітів і аналізу. Наша платформа, переможець премії MarTech Breakthrough Awards 2019 за «Найкраще загальне рішення для керування маркетинговими кампаніями»