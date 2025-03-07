Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодувальникам, так і програмістам відправляти та просувати веб-сайти всіх типів швидше, економічніше та з більшою спільністю. Webflow підтримує веб-сайти для таких інноваційних компаній, як Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork і Dell. Компанія Webflow, заснована в 2013 році в Сан-Франциско, підтримується Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator і Draper Associates.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Miro
miro.com
Міро - це візуальна робоча область для інновацій, що дозволяє розподілити команди будь -якого розміру мріяти, розробляти та будувати майбутнє разом. Завдяки магії інтелектуального полотна Міро, візуалізації концепцій, ідей та рішень як команда може статися де завгодно-не потрібні маркери сухої ериази. Синхронізувати, протікати та відчути зв’язок роботи пліч -о -пліч з вашою командою - навіть у віддаленому, розподіленому або гібридному робочому середовищі. Клієнти Міро люблять використовувати miro to: * Проводити онлайн -зустрічі та командні майстерні * Мозковий штурм Нові ідеї та проекти на безмежній дошці * Редагувати, анотувати та позначити документи та PDF -файли * Робіть цифрові нотатки з Apple Pencil (і зменшити використання паперу!) * Легко збирати ресурси, фотографії, документи, посилання та посилання * Плануйте та керуйте спритними робочими процесами та ритуалами Scrum * Створіть подорожі користувачами, обробки карт та розробка персоналів * Навчіть та полегшуйте інтерактивні заняття в спільному просторі * Створіть бачення дошки ідей та натхнення Міро дозволяє створювати будь -який час і в будь -якому місці. Маючи понад 200+ заздалегідь виготовлених шаблонів, інтерфейс перетягування та падіння та без обмеження для співпрацівників, робота на дошці Міро-швидка та весела.
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продуктивності та безпрецедентного зростання завдяки широкому спектру можливостей, що охоплюють електронну комерцію, керування клієнтами, пошукову оптимізацію, автоматизацію та біле маркування.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Elicit
elicit.org
Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.
Unbounce
unbounce.com
Незалежно від того, чи ви професіонал з маркетингу, чи тільки починаєте роботу, цільові сторінки Unbounce перетворюють більше ваших відвідувачів на потенційних клієнтів, продажі та реєстрації. Завдяки простим у користуванні конструкторам для будь-якого рівня навичок, а також функціям оптимізації на основі штучного інтелекту Unbounce допоможе вам створювати та публікувати красиві високоефективні сторінки лише за кілька хвилин.
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу. Framer — це потужний веб-конструктор, призначений для легкого створення приголомшливих адаптивних веб-сайтів. Він пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати та публікувати сучасні сайти будь-якого масштабу, що робить його придатним як для початківців, так і для досвідчених розробників. Framer також підтримує ринок плагінів і шаблонів, покращуючи його функціональність і дозволяючи користувачам легко створювати унікальні веб-сайти. Незалежно від того, чи хочете ви створити портфоліо, бізнес-сайт чи цільову сторінку, Framer надає інструменти, необхідні для ефективнішого дизайну та швидшої публікації. Почніть безкоштовно та досліджуйте можливості!
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — це одна з найпопулярніших у світі платформ воронки онлайн-продажів, де користувачі можуть швидко й легко створювати красиві сторінки продажів, які перетворюють відвідувачів на потенційних клієнтів і платоспроможних клієнтів. Досвід у техніці, дизайні чи кодуванні не потрібен. Сотні шаблонів plug n’play у вас під рукою. Або налаштуйте власні воронки. Clickfunnels включає навчання, навчальні посібники та безперебійну інтеграцію сторонніх програм, електронної пошти та платежів. Користувачі побудували робочі воронки всього за 10 хвилин!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
TWIPLA
twipla.com
ПЛАТФОРМА ІНТЕЛЕКТУ ВЕБ-САЙТУ Отримайте точну та миттєву інформацію про свій веб-сайт. Статистика веб-сайту, повтори сеансів, теплові карти, опитування тощо. TWIPLA (раніше Visitor Analytics) — це передова, але доступна платформа аналітики веб-сайтів, яка має понад 2,5 млн установок у всьому світі та набір простих у використанні функцій, що відповідають вимогам конфіденційності. Усуньте проблеми з конфіденційністю даних за допомогою відстеження без файлів cookie та отримайте доступ до даних 100% відвідувачів вашого веб-сайту (не лише невеликої вибірки). Завдяки TWIPLA все доступне лише одним клацанням миші: ◾ Розширена статистика відвідуваності веб-сайту (НОВИНКА! Інформація про компанію) ◾ Відстеження маркетингових кампаній ◾ Теплові карти ◾ Записи сеансів ◾ Воронки переходів ◾ Опитування ◾ Опитування ◾ Аналіз трафіку конкуренції ◾ Конфіденційність аналітики за дизайном (НОВЕ ! Спеціальні дані про країну) ✔️ Використовуйте код ваучера UNLIMITED30 [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ], щоб отримати 30 днів повного доступу без обмежень - кредитна картка не потрібна!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Pendo
pendo.io
Pendo допомагає вам покращити роботу програмного забезпечення для щасливіших і продуктивніших користувачів і співробітників. Pendo допомагає командам із розробки продуктів ставити та відповідати на такі запитання: з якими функціями взаємодіють клієнти чи співробітники? Які вони ігнорують? Які частини продукту викликають задоволення чи розчарування? На основі цих самих ідей ви можете легко налаштувати посібники в додатку без будь-якого кодування, щоб стимулювати впровадження програмного забезпечення, надавати підтримку та створювати кращих потенційних клієнтів прямо в додатку. За допомогою Pendo ви можете допомогти своїм користувачам отримати максимальну користь від вашого програмного забезпечення, щоб ви могли ефективно розвиватися.
Sentry
sentry.io
Для команд програмного забезпечення Sentry необхідний для моніторингу працездатності коду програми. Від відстеження помилок до моніторингу продуктивності розробники можуть чіткіше бачити, швидше вирішувати проблеми та постійно вивчати свої програми – від інтерфейсу до серверної частини. Sentry, яку люблять понад 3,5 мільйони розробників і понад 87 000 організацій у всьому світі, надає можливість спостереження на рівні коду багатьом найвідомішим світовим компаніям, таким як Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell і Rockstar Games.
Stormly
stormly.com
Stormly — це ніби у вас під рукою ціла команда продукту на основі штучного інтелекту та GPT-4. Більше не потрібно витрачати години, намагаючись зрозуміти, які запитання поставити. Наша технологія запропонує зони фокусування та створить спеціальні інформаційні панелі на основі ваших запитань. Тепер ви не лише отримуєте ефективну інформацію про поведінку ваших користувачів, але й індивідуальні поради щодо покращення вашого продукту. Відкрийте для себе нові ідеї, сприяйте співпраці та перетворюйте мозковий штурм на радісну та продуктивну подію. Stormly – європейська компанія.
Swipe Pages
swipepages.com
Залучайте більше потенційних клієнтів і підвищуйте коефіцієнт конверсії за допомогою перших цільових сторінок AMP для мобільних пристроїв. Багатофункціональний конструктор цільових сторінок, якому довіряють понад 7500 маркетологів.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відстеження користувачів, щоб монетизувати залучення аудиторії та показники лояльності, щоб вони могли приймати рішення щодо вмісту для публікації та просування на своїх веб-сайтах. . У серпні 2010 року компанія була відокремлена від Betaworks як окрема юридична особа. Chartbeat одночасно хвалили та критикували як альтернативу Google Analytics для отримання даних у реальному часі.
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
Builder.io
builder.io
Builder надає розробникам і маркетологам інструменти з підтримкою штучного інтелекту для швидкого перетворення дизайну в оптимізований веб-і мобільний досвід. Він надає інструмент проектування до коду на основі штучного інтелекту (Visual Copilot), який автоматично перетворює проекти Figma на чистий код, і систему керування візуальним вмістом (Visual CMS), яка дозволяє маркетологам швидко створювати, ітерувати та оптимізувати роботу в Інтернеті та на мобільних пристроях, не потребуючи залежить від техніки.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Narrative BI
narrative.bi
Перетворіть свої дані на змістовні розповіді. Автоматично отримуйте цінну інформацію зі своїх маркетингових і рекламних даних. З’єднайте всі свої джерела даних в одному місці. Нульове кодування.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для створення спеціальних звітів і вимірювання залученості та утримання користувачів. Mixpanel працює з веб-додатками, зокрема SaaS, але також підтримує мобільні додатки.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та підбір ключових слів в одному API. Algolia обробляє 1,75 трильйона пошукових запитів на рік або понад 30 мільярдів на тиждень, що дозволяє більш ніж 17 000 клієнтів у 150+ країнах створювати неймовірно швидкий і релевантний пошук і пошук для своїх користувачів у програмі та/або відвідувачів онлайн (за допомогою будь-якого веб-сайту, мобільний або голосовий пристрій) – миттєво показуючи потрібний вміст у масштабі. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.algolia.com.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і даних об’єднувати сигнали настрою з іншими джерелами даних, щоб навмисно розробити наступну найкращу дію. Надаючи глибшу та оперативнішу інформацію, окрім звичайної веб-аналітики та аналітики продуктів, яка може лише поверхнево визначити, що відбувається, але не чому, Fullstory — це єдина платформа даних про поведінку, яка надає контекст, необхідний для створення миттєвого досвіду, який приносить дохід. Завдяки автоматично зібраним, індексованим і семантично структурованим даним першої сторони, які подаються до вашої екосистеми даних або через нашу аналітику продукту з відтворенням сеансу, поведінкові дані Fullstory готові для ШІ. Підприємства більше не витрачають незліченну кількість годин і ресурсів на аналіз походження даних, оновлення неповних або неправильних даних, визначення наборів даних між командами та переформатування даних для інтеграції в існуючі стеки технологій. Команди витрачають менше часу на аналіз і більше часу на збільшення прибутку завдяки миттєвій персоналізації та точним прогнозам на основі дій і даних у реальному часі.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Instapage
instapage.com
Instapage дає змогу маркетологам створювати персоналізовані та оптимізовані цільові сторінки в масштабі, що призводить до покращення результатів кампанії та рентабельності інвестицій. Не потребуючи розробника та зручного інтерфейсу, ви можете швидко створювати релевантні оголошення на цільовій сторінці, які підтримують різні цільові аудиторії та цілі кампанії. Будучи найдосконалішим рішенням для цільових сторінок на ринку, Instapage забезпечує уніфіковане середовище для відображення реклами, контенту та експериментів на основі штучного інтелекту, а також вбудовану аналітику.
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua безкоштовно. Отримайте доступ до понад 50 безкоштовних шаблонів для електронних інформаційних бюлетенів, маркетингових кампаній електронною поштою, рекламних електронних листів тощо. Просто вкажіть свою адресу електронної пошти, щоб отримати понад 50 безкоштовних шаблонів електронної пошти та цільових сторінок, без кодування.
PostHog
posthog.com
PostHog — це універсальна платформа з відкритим кодом, яка допомагає інженерам створювати кращі продукти. Ми дозволяємо командам програмного забезпечення фіксувати події, виконувати аналітику, записувати сеанси користувачів, проводити експерименти та розгортати нові функції на одній платформі. - КРАЩИЙ ДИЗАЙН: надійна аналітика продукту. Багатоваріантні A/B експерименти. Сегментація користувачів і 50+ інтеграцій. PostHog має все необхідне для створення кращих продуктів. - СТВОРЮЙТЕ КРАЩЕ: безпечно розгортайте нові функції за допомогою позначок функцій, вирішуйте проблеми із записами сеансів і плануйте нові функції за допомогою кореляційного аналізу — усе це в PostHog. - РОЗРОБЛЯЙТЕСЯ КРАЩЕ: очікуйте SDK, API, конвеєри подій, SQL-подібний синтаксис для глибокого аналізу та платформу додатків із відкритим кодом. - КРАЩИЙ МАСШТАБ: доступний хостинг у США чи ЄС на основі ClickHouse. Усе сертифіковане SOC2, готове до GDPR та HIPAA. PostHog можна масштабувати для команд будь-якого розміру та ціни залежно від використання. Це повністю відкритий вихідний код, тож ви можете перевіряти кожен рядок коду, вносити пропозиції чи навіть створювати безпосередньо поверх продукту, додаючи нові функції та інтеграції.
OpenText
opentext.com
Opentext Corporation (також письмовий OpenText) - це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення Enterprise Management (EIM ).OpentExt, штаб -квартира у Ватерлоо, штат Онтаріо, Канада, є найбільшим програмним забезпеченням Канади станом на 2014 рік та визнаний одним із 100 найкращих роботодавців 2016 року для MediaCorp Canada Inc.opentext Agreations Contentiles Contenture Contentrience, а також урядовими програмами, що займаються програмним забезпеченням. фірми. Opentext спрямований на свою продукцію на вирішення вимог щодо управління інформацією, включаючи управління великими обсягами контенту, дотриманням регуляторних вимог, а також управління мобільним та онлайн -досвідом. Opentext використовує понад 14 000 людей у всьому світі та є публічно торгуваною компанією, переліченою на NASDAQ (OTEX) та Торонто Фонду Біржі (OTEX).
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — це платформа управління бізнесом SaaS, яка поєднує в собі багато важливих послуг для компаній в єдиному, легко прийнятому та доступному рішенні. Розроблений спеціально для малих і середніх підприємств, він пропонує їм масштаб і загальний бізнес-підхід, як у великих системах корпоративного рівня, але доставляється в набагато більш керований спосіб. Цей повністю інтегрований підхід робить роботу ефективнішою, ніж кластер з’єднаних одноцільових програм, забезпечує кращу безпеку даних, його легше вивчати, адаптувати, використовувати, керувати та є дешевшим. Підприємства малого та середнього бізнесу отримують повнофункціональне бізнес-рішення (CRM, продажі та маркетинг, проекти, підтримка, автоматизація робочого процесу та багато іншого…), яке було розроблено для зростання відповідно до їхніх потреб шляхом поступового впровадження в різні внутрішні бізнес-підрозділи, усуваючи потребу в набір одноцільових програм. Все починається з безкоштовної CRM.
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. * Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаємодію з клієнтами, забезпечуючи інтуїтивно зрозумілу та приємну роботу. * Прискорення виходу на ринок і оптимізація впливу продуктів і бізнес-команд: замість того, щоб покладатися виключно на інстинкт, використовуйте дані цифрової взаємодії, щоб перевіряти гіпотези та відповідати на запитання, щойно вони виникають. Завдяки статистиці на основі даних ви можете впевнено виводити на ринок нові функції та можливості. * Створюйте все більш цінні функції та досвід: використовуйте дані для досягнення консенсусу щодо інженерних інвестицій, які можна чітко прив’язати до бізнес-результатів. * Зрозумійте повний шлях користувача: завдяки власному відтворенню сеансу, повній базі даних і автоматизованому аналізу даних лише Heap може висвітлити інформацію, яка потрібна командам для перемоги. Понад 8000 компаній використовують Heap, щоб підвищити ефективність бізнесу, надаючи кращий досвід і кращі продукти. Клієнтами є компанії B2B SaaS, електронної комерції та фінансових послуг, такі як Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual та e*Trade.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можливостей.
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднанням організацій та даних, і послідовно забезпечувати диференційований досвід у масштабі кожної взаємодії. Рішення Verint допомагають брендам усунути прогалину, яка виникає, коли їм бракує ресурсів, необхідних для надання досвіду, який відповідає очікуванням клієнтів. Усунення цього розриву в потенціалі взаємодії™ допомагає їм будувати тривалі відносини з клієнтами та досягати реальних результатів у бізнесі. Платформа Verint Customer Engagement ґрунтується на останніх досягненнях у галузі штучного інтелекту та аналітики, відкритої інтеграції та науки про залучення клієнтів, щоб задовольнити постійно зростаючі, постійно змінювані потреби споживачів. Вони допомагають своїм клієнтам отримати ще більшу віддачу від своїх інвестицій у технології, тісно співпрацюючи з широкою екосистемою рішень і партнерів. Завдяки Verint бренди можуть нарешті розкрити потенціал залучення клієнтів у кожній сфері бізнесу, щоб надавати постійно диференційований досвід своїм клієнтам і співробітникам, і робити це в масштабі для досягнення відчутних бізнес-результатів. Глобальна присутність • Штаб-квартира в Мелвіллі, штат Нью-Йорк, з понад 40 офісами по всьому світу • Завдяки 4500 відданим професіоналам і глобальній партнерській мережі Усунення розриву в потенціалі залучення Сьогодні перед брендами постає завдання забезпечувати якісну взаємодію з клієнтами через десятки каналів залучення, сотні шляхів клієнта та мільйони взаємодій – усе з тією самою командою та ресурсами. Це призводить до розриву можливостей залучення. Рішення Verint унікально спрямовані на усунення цього розриву.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфоні, STB) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільну, ОТТ). З моменту заснування в 2000 році компанія Witbe постійно розвивалася, і зараз їй довіряють понад 300 клієнтів у 50 різних країнах. Мовники, оператори, постачальники контенту та розробники додатків покладаються на Witbe Robots, щоб забезпечити бездоганні послуги. Witbe є публічною компанією, зареєстрованою на Euronext Growth (ALTWIT.PA), і має офіси по всьому світу, зокрема в Парижі, Нью-Йорку, Сан-Хосе, Денвері, Монреалі, Лондоні та Сінгапурі.
FlowMapp
flowmapp.com
Створюйте винятковий UX для красивих продуктів, веб-сайтів і програм за допомогою онлайн-інструментів для спільної роботи. Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам разом планувати та проектувати цифровий досвід у режимі реального часу та в одному місці Як користуватися FlowMapp? — UX & Розробка — Планування — Командна робота — Організувати все — Створюйте та презентуйте прототипи Hi-Fi — Плануйте та зберігайте вміст — Спілкування з клієнтом — Збільшення продажів — Робота офлайн
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити та виправити проблемні точки конверсії, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами, і надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel допомагає творцям працювати якнайкраще за допомогою серії добре розроблених продуктів і ресурсів, включаючи одноіменний продукт, чудову хостинг-платформу Wordpress і Local від Flywheel, безпроблемну програму для локальної розробки. Компанія зосереджена на розробці елегантних і простих інструментів, які дозволяють користувачам швидко створювати, запускати та керувати будь-якими (і всіма!) своїми сайтами WordPress. Від невеликих агентств до гігантських клієнтів продукти Flywheel допомогли понад 100 000 людей розширити свій бізнес на платформі WordPress.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту призначений для того, щоб надати місцевим підприємствам конкурентну перевагу, залучити більше місцевих клієнтів і збільшити рентабельність інвестицій за допомогою оптимізованих місцевих стратегій SEO. * Підходить для всіх маркетингових агенцій і позаштатних консультантів з оптимізації пошукових систем, які шукають швидший і ефективніший спосіб керувати локальною пошуковою системою своїх клієнтів. Основні характеристики та переваги: * Розумні завдання: будьте попереду конкурентів за допомогою персоналізованих щотижневих завдань і розширеної статистики. Покращте видимість вашого клієнта в локальному пошуку та залучіть нових клієнтів. * Перевірка позиції та моніторинг: точно відстежуйте локальні рейтинги своїх клієнтів у Google і приймайте керовані даними рішення, щоб покращити їх видимість. * Локальний штучний інтелект: наш інтелектуальний штучний інтелект допомагає вам автоматизувати й оптимізувати публікації Google, відповіді на відгуки та інформацію про профіль компанії. * Менеджер відгуків: чудовий інструмент для керування та покращення відгуків ваших клієнтів у Google. Покращте відносини з клієнтами та створіть довіру в Інтернеті. * Захист фунтів стерлінгів: захистіть бізнес вашого клієнта від невиправданих змін, які можуть вплинути на рейтинги в локальному пошуку. * Публікації у фунтах стерлінгів: залучайте клієнтів за допомогою своєчасних інформативних публікацій Google. * Статистика зростання: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою повної статистики зростання. Краще зрозумійте видимість локального пошуку та сформулюйте ефективні стратегії. * Почніть роботу з Localo сьогодні та отримайте 30-денну гарантію повернення грошей без довгострокових зобов’язань. Ваші клієнти довіряють вам свою цифрову присутність; не просто відповідай їхнім очікуванням – перевищуй їх. Оснастіть своє агентство Localo – найкращим інструментом для локального оптимізації пошукових систем і отримайте перевагу в цифровому ландшафті, що постійно розвивається. Скористайтеся нашою тимчасово обмеженою пропозицією ЗАРАЗ і дозвольте нам привести бізнес ваших клієнтів до місцевого домінування!
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
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